Війна може тривати дуже довго, тому що Путін до неї готувався, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вірить, що західні санкції змусять Путіна швидко завершити війну в Україні, адже він готувався до неї щонайменше рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тривале планування Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалої війни… І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - висловив думку канцлер у відповідь на запитання, коли настане момент, що Росія більше не матиме можливості продовжувати війну, коли у Путіна закінчаться зброя і кошти.

Водночас Шольц зазначив, що "цього насправді ніхто не знає".

"Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма ресурсами, і він справді веде цю жорстоку війну, і він готувався до неї дуже довго", - сказав Шольц.

Також читайте: Путін має визнати провал в Україні, якщо хоче послаблення санкцій проти РФ, - Шольц

За словами канцлера ФРН, "рішення вести війну проти України було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї".

Шольц також зазначив, що, хоча Путін цього й не визнає, він усе одно усвідомлює, що Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.

На слова журналістки, що Німеччина витрачає щомісяця приблизно 2 мільярди доларів на імпорт російських енергоресурсів (приблизно стільки ж ФРН надає Україні допомоги), Шольц заперечив, що таким чином зменшує для Путіна ефект від санкцій.

"Він не може нічого купити за гроші, які він отримує від нас,…він має всі ці санкції на імпорт сучасних технологій і речей, які він шукає. І це те, що (Путіна. - Ред.) дуже розлютило", - сказав канцлер, додавши, що Німеччина постійно скорочує імпорт російських енергоносіїв.

Також читайте: Кінець війни в Україні поки не можна передбачити, - Шольц