Війна може тривати дуже довго, тому що Путін до неї готувався, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вірить, що західні санкції змусять Путіна швидко завершити війну в Україні, адже він готувався до неї щонайменше рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тривале планування Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалої війни… І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - висловив думку канцлер у відповідь на запитання, коли настане момент, що Росія більше не матиме можливості продовжувати війну, коли у Путіна закінчаться зброя і кошти.
Водночас Шольц зазначив, що "цього насправді ніхто не знає".
"Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма ресурсами, і він справді веде цю жорстоку війну, і він готувався до неї дуже довго", - сказав Шольц.
За словами канцлера ФРН, "рішення вести війну проти України було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї".
Шольц також зазначив, що, хоча Путін цього й не визнає, він усе одно усвідомлює, що Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.
На слова журналістки, що Німеччина витрачає щомісяця приблизно 2 мільярди доларів на імпорт російських енергоресурсів (приблизно стільки ж ФРН надає Україні допомоги), Шольц заперечив, що таким чином зменшує для Путіна ефект від санкцій.
"Він не може нічого купити за гроші, які він отримує від нас,…він має всі ці санкції на імпорт сучасних технологій і речей, які він шукає. І це те, що (Путіна. - Ред.) дуже розлютило", - сказав канцлер, додавши, що Німеччина постійно скорочує імпорт російських енергоносіїв.
Будь ласка, зачекайте...
Дешевые нефть и газ и для всей страны - для Германии стали тем же наркотиком.
30 лет сидели на этой дури, теперь попробуй так просто соскочить.
Тут нужен будет длительный реабилитационный период.
Про волонт.помощь - это един. случаи.
Так что отвечайте за себя!
Боже, яке кончене. (с)
Уйло готувався до "три денної війни", а не до ЦЬОГО!
😉
А украинцы в этот момент как заведённые хаяли националистов , которые постоянно предупреждали о происходящем
1. за його планом все мало закінчитись з 3-7 днів
2. розлюченість від санкцій свідчить про не готовність іх отримувати
3. ще 2 країни вступають до НАО, це теж не за планом
І це те що на поверхні.
Не може цього не знати канцлер Німеччини. Отже його месседж направлений на інше - РФ потужна країна, давайте підемо на поступки. Йому варто визначитись на якому він боці, а визначившись - діяти рішуче, для швидшого закінчення війни. А так він з одного боку по чайній ложчі допомагає (зі скрипом) Україні, а з іншого хоче вести бізнес з РФ. Це не якість лідера, а скоріш навпаки...
Так , на паРаші є багатющі природні ресурси , але у стада , яке її заселяє , навіть не вистачає клепки - без допомоги цивілізованих країн , дістати їх з під землі .
Досить вже плазувати перед бидлом , гер Шольц . !! Прийдіть нарешті до тями . Кого ви боїтесь , чорт забирай . ?? Якесь нікчемне ***** ... !!
вони не лякаються її дій . Їм головне щоб була тиша і дешеві енергоносії з росії.
"Принуждение Украины к миру на условиях Кремля".
Тепер за темою статті. Все Шольц правильно сказав. В рашці діяла масштабна програма переозброєння, якщо не помиляюсь з 2010 по 2020. Десять років вони розробляли, вводили в стрій та массово виробляли нові види озброєнь. Танки, гелікоптери, літаки, сотні і тисячі ракет, здоровенна купа ***********. Окрім того - постійні військові навчання. Постійні, массові, тренування пілотів, стрільби і таке інше. Так, їх зразки озброєння гірші за натівські. Але Україна навіть таке не зробила.
Хіба це не підготовка? Шоб Україна хоч половину такої підготовки провела, то в 2014 році кацапи отримали би звіздюлів в криму і зараз обивали би пороги ООН з проханням домопогти повернути кубань. Але українцям то ніколи нінахєр не треба було. Всі намагання Пороха і Турчинова провести модернізацію українці задавили на корню. Українці поміж "Вільхою" і "Сватами" вибрали "Сватів". А тепер сидять і хіхікають з Шлольца.
Танки , РСЗО , більшість видів ракет , ствольна артилерія , ********** , навіть ЯЗ , майже все це вироблялось кацапами у минулому столітті , а багато що , ще аж в часи срср . Все їх переозброєння це - калібри та ескандери , які вони вже вистріляли майже всі . Та ще деякі ЗРК , та і ті - в більшості ще радянські , але модифіковані .
Останні два десятиліття , на паРаші діяла масштабна програма розкрадання коштів на переозброєння !! Оце є правда . Результат її , ми зараз якраз і бачимо . Єдине що кацапня вміла добре виробляти , це відеоролики для телекАналу " звєзда " , з вихвалянням аналоговнєтного хламу .
Якби кацапня приперла в Україну замість того хламу , таку ж кількість модернізованої високотехнологічної зброї , Україна вже мабуть була би стерта з лиця землі .
Україна зараз воює зброєю і ************, які постачає тупо весь цивілізований світ. Шоб не було цих поставок, шоб Порох джавеліни перед самим вторгненням не вициганив попри спротив Зєлі, ******* би Україні був би. А кацапам ніхто не постачає джавєліни, хімарси та інші ніштяки. Вони воюють тим, що встигли накліпати на модернізувати за попередні роки.
Не забувайте, що кацапи пробили коридор в крим, захопили Маріуполь, Херсон і ще низку українських міст. Кацапи кожен день обстрілюють Україну ракетами. На фронті кацапи звстосовують артилерію мінімум в 5 разів більше ніж ми. І ніфіга наразі українські війська зробити не можуть.
І після цього всього у вас вистачає розуму розказувати казочки про "ржавьіе саветские ракетьі"...
А я кажу що це все маячня , нічого вони не розробляли , і не виробляли , вони лише модернізували ( нова оптика , електроніка та зв'язок ) стару зброю ,, іхні Т 72 ( основний танк ) після 1991 року не вироблялись взагалі , К - 52 , - розробка 90 тих років , всі літаки - розробки ще срср , 35й МіГ наприклад , перероблений з МіГ 29 . Ракети , ну от на Кременчук наприклад , впали ракети 1958 року випуску !!
От я саме про це й говорю , рукожопи й досі використовують совдепівську зброю , хіба - дещо модернізовану ,, які там нах в них - новітні розробки . . Ви про ЩО ???
Якщо вам так більше подобається.
Армія наша доволі успішно тримає оборону , три місяці кацапня фактично стоїть на місці .. Де ви бачите ту - кизду , хз !? Приснилось ?
Але у нас розмова уходить дещо в сторону. В кацапів була програма по переозброєнню армії. Вони виділяли на це величезні гроші. І реально розвивали і модернізовували свої збройні сили. Навіть якщо ви про це не знаєте. І навіть якщо Арестович вам казав щось інше. Те, що вони на третій місяць війни дійшли до радянських запасів - не аргумент.
с погружения в тотальную коррупцию, развала экономики и военного потенциала.
те кто к этому причастен никуда не ушли. они продолжают свою грязную работу и должны быть обезврежены и понести ответственность. но не в каком то далеком будущем и не после войны, а сейчас и уже - по законам военного времени и без права амнистии. это враг, который стоит у тебя за спиной и который не даст тебе выстоять.
единственная помощь, необходимая Украине - ликвидация коррупции и фсбшной агентуры, проникшей в органы власти, безопасности и армию. все остальное украинци преодолеют сами.
И надо помнить, что даже проиграв в войне, эта тварь не успокоится. Она будет гадить Украине вечно, но уже другими путями. Подкупать СМИ, подкупать политиков, опять пытаться посадить в кресло своего человека, который наконец "перестанет стрелять", и опять пытаться отожраться для новой попытки войны.
Оборот зовнішньої торгівлі між Україною та Росією в 2021 році становив 12,3 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2020 роком на 22,8%.
За даними Державної митної служби України, зростання торгівлі між країнами становило майже 39%.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/9/682210/index.amp
тут вот Spiegel врет что правительство ФРГ потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград. может деза а может - дыма без огня небывает. вот такие они двуликие евро-члены
Так сложилось, что в Западной Европе некоторые страны имеют высшие посты, занимая которые, совершенно разные с точки зрения политической ориентации, гендерного или другого различия особи, тут же становятся элитными проститутками. Иногда складывается впечатление, что в этих странах идет борьба за это кресло только по одной причине, чтобы потом реализовать свои таланты по части политической проституции. Глядя на канцлеров Германии в 21 веке, коими последовательно были Шредер, Меркель и теперь - Шольц, это впечатление перерастает в убеждение, поскольку ни один из них не отступил от этого поприща. И что характерно, ими пользуются постоянные клиенты борделя из Китая и помойной федерации. Для них исполняются различные эксклюзивы, недоступные никому другому.
Буквально вчера, в общем-то мажорную тональность финала саммита НАТО таки разбавил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. В частности, касаясь темы «блокады Калининграда», он заявил о том, что санкции ЕС против москвы не должны там применяться. И тут сразу повеяло ветерком со стороны того самого кресла, в котором до него сидела мадам Анжела. Помнится, она теми же словами говорила о том, что требования Третьего Энергопакета, направленные на демонополизацию газового рынка, не должны касаться Газпрома.
Хотя, этот самый антимонопольный пакет нормативно-правовых актов и был задуман для того, чтобы накинуть узду на главного монополиста энергетического рынка Европы - Газпром. Но она продвигала идею о том, что нормы правильные, хорошие и своевременные, только вот компания друга Владимира должна быть в стороне от этих норм. Собственно говоря, на излете карьеры Меркель, прутин открыто выдвигал именно это требование - выведение Газпрома из-под антимонопольных ограничений. И вот теперь Шольц слово в слово повторяет риторику Меркель. Что-то нам подсказывает, что причина там - одна и та же, прямо связанная с креслом, на котором расцветает политическая проституция.
Но тут - особый вопрос, и в общем, Шольц вынужден использовать несколько другую риторику, применительно именно к данной ситуации. Ведь теперь уже речь идет не о газе, который потребляет сама Германия, а о транзите грузов, которые Германии вообще не касаются никаким боком, поскольку не идут по территории Германии и ей не предназначены. Проще говоря, сейчас Шольц рассуждает о вопросах, которые урегулированы в Четвертом санкционном пакете, принятом в середине марта, и вторгается в область суверенитета Литвы. Кто он такой, чтобы рассуждать о том, как и что должно проходить по территории суверенного государства, а что - нет? Было бы интересно посмотреть на его реакцию, если бы кто-то стал высказывать фе по поводу транзита по территории Германии.
То есть, канцлер Германии, высказываясь публично по этому поводу, превышает свои полномочия и начинает что-то такое рассказывать по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Литвы и ЕС. Судя по тому, сколько ему лет, можно предположить, что он не должен быть настолько невежественным, чтобы этого не понимать в принципе, а раз так, то возникает подозрение о том, что за долю малую он исполняет акт акробатической проституции, в политическом плане. Поэтому он и толкает эту подозрительную и крайне дурно пахнущую речь. А чтобы придать вес своему мнению, Шольц сказал буквально следующее:
«И, конечно, эти [правила] всегда должны устанавливаться в свете того факта, что мы имеем дело здесь с трафиком между двумя частями России».
Здесь уже нет речи о том, что он лихо подменяет понятия, применяя слово «трафик». На самом деле, трафик никто не прерывает, но из него изъяты группы товаров, которые содержатся в санкционном списке, который подписала и сама Германия. Это с одной стороны, а с другой, москве никто не может запретить везти туда это все морем. То есть, речь идет исключительно об удобстве путина и больше ни о чем. Но раз Шольц уже заговорил в таком ключе, то мы вынуждены показать глубину акта проституции, в его исполнении. Для этого мы просто напомним о том, что де-юре, трафика между «частями россии», в данном случае - нет уже 27 лет.
Дело в том, что в Ялте совок, США и Великобритания определили зоны оккупации Европы после уничтожения Рейха и так случилось, что отданные в совковую зону землю, со всех сторон охватили Восточную Пруссию, которая всегда была частью Германии. Тогда встал вопрос о том, какова будет принадлежность этого анклава? Его надо было передавать ГДР, но это не имело особого смысла, поскольку все население Восточной Пруссии оттуда ушло в материнскую часть Германии. Отдавать Польше - не было никаких оснований, передавать Литве - тоже, и тогда было принято временное решение. Совок прямо получил право пользования этим анклавом, который никогда не принадлежал ни совку, ни предыдущей империи, сроком на 50 лет, после капитуляции Германии.
Таким образом, легитимный срок пользования Восточной Пруссии закончился в 1995 году. С тех пор, помойная федерация владеет этими землями не легитимно. Проще говоря, нет ни одного международно-правового акта, на основании которого москва могла бы называть эту землю - своей. В данном случае, Восточная Пруссия должна вернуться в состав Германии и Олаф Шольц, как канцлер Германии, обязан знать об этом - в первую очередь. Понятно, что требовать эту землю назад - суверенное право Германии и почему за такое долгое время ни один из четырех канцлеров, сидевших в первом кресле, не перевел этот вопрос в практическую плоскость никого, кроме немцев, не касается.
Тем не менее, даже если есть какие-то причины, которые останавливают хотя бы того же Шольца выкатить Москве требование очистить территорию, именно канцлер Германии должен избегать формулировок, в которых прямо указывается принадлежность этой земли мордору. Если у тебя проблемы с тестикулами и ты не способен поднимать и решать эти вопросы - твое дело, но не топчись по этой теме таким позорным образом. Это важно хотя бы потому, что возможно, твой сменщик окажется более достойным человеком, который начнет это естественное движение по возврату земли, которая по праву принадлежит предкам и сейчас находится в режиме оккупации.
Понятно, что это самый свежий, но далеко не единственный пример этого отвратительного явления. И в итоге возникает вопрос о том, как долго публика будет избирать лидеров или политические силы, которые настолько деградировали, что даже не замечают, что начинают подрабатывать путанами там, где этого нельзя делать в принципе. К сожалению, это касается не только Германии.
anti-colorados