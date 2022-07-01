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Новини Політика України
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НАБУ (3427) ВР (11734) євроінтеграція (428) корупція (4072) олігарх (688) САП (1842) фон дер Ляєн Урсула (523) Закон про олігархів (125)

Керівників САП та НАБУ треба призначити якнайшвидше. Київ має зосередитися на реалізації закону про деолігархізацію, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає Україну зосередитися на реалізації закону про деолігархізацію.

Про це вона заявила сьогодні, виступаючи онлайн на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Україна єдина країна у Східному партнерстві, яка ухвалила закон, щоб розщепити кліщі олігархічної влади на економіку. Тепер треба зосередитися на реалізації цього закону та врахувати у належний спосіб усі висновки Венеціанської комісії", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона закликала Україну активізувати роботу інститутів країни щодо боротьби з корупцією і якнайшвидше призначити для цього відповідальне керівництво.

"Інвестиції (у відновлення України. -Ред.) мають йти поряд із реформами. Розпочніть боротьбу з корупцією", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, в Україні створено антикорупційні інститути і тепер основне завдання, щоб ці інститути очолили гідні люди. Вона наголосила, що керівників САП та НАБУ має бути призначено у найкоротші терміни.

"Їх треба призначити якнайшвидше", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також звернула увагу парламенту на необхідність ухвалення закону про медіа, який об'єднав би українське законодавство із поточними стандартами Європейського Союзу.

"Дуже багато законів ви вже ухвалили… Тепер треба все це звернути на позитивну перспективу", - зазначила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн заявила, що Україні потрібно взятися за розроблення планів щодо реформи Конституційного Суду.

"Законодавство необхідне для процедур відбору суддів. Інститути мають відродитися, щоб вони могли реалізовувати устремління вашого народу", - наголосила голова ЄК.

За її словами, Україна йде вірним шляхом.

"Попереду довга дорога, але Європа на вашому боці… Ми йтимемо цією дорогою, минаючи важкі часи, аж доки ви не відкриєте двері, які ведуть до вашого світлого майбутнього в Європейському Союзі", - сказала фон дер Ляєн.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Нє, ми можемо лише прапор ЄС в Раді поставити і всьо.
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01.07.2022 12:32
+28
Це тільки початок. Україна повинна перейти під повний контроль ЄС в плані боротьби із корупцією- це єдиний шлях. Прокуратура, суди, поліція , тощо. Нічого страшного в цьому немає. ЄС не буде годувати українських корупціонерів.
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01.07.2022 12:37
+23
не на часі. Вы что собрались серьезно тут все наше коррцупционное кубло разогнать с "вашими европами".
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01.07.2022 12:29
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ne pri etoi vlade....a to ani tam ponaznachajut....tatarova ta portnova....
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01.07.2022 12:29 Відповісти
не на часі. Вы что собрались серьезно тут все наше коррцупционное кубло разогнать с "вашими европами".
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01.07.2022 12:29 Відповісти
Зеленій клоаці це не підходить, пиляти бабло незручно
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01.07.2022 13:27 Відповісти
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01.07.2022 12:30 Відповісти
Будущий руководитель НАБУ или САП?
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01.07.2022 12:45 Відповісти
БАТЬКО НАШ ВАЛЕРА
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01.07.2022 13:18 Відповісти
Счас тройка отзовет свои подписи про Европу)
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01.07.2022 12:32 Відповісти
Нє, ми можемо лише прапор ЄС в Раді поставити і всьо.
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01.07.2022 12:32 Відповісти
Яка НЕСПОДІВАНКА для Зе-влади!

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01.07.2022 12:33 Відповісти
А для 73 процентов ваабще фиг его зает аб чем речь!
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01.07.2022 13:17 Відповісти
А что зеленая п**дота слушала раскрыв рот? имитаторы реформ
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01.07.2022 12:35 Відповісти
Це тільки початок. Україна повинна перейти під повний контроль ЄС в плані боротьби із корупцією- це єдиний шлях. Прокуратура, суди, поліція , тощо. Нічого страшного в цьому немає. ЄС не буде годувати українських корупціонерів.
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01.07.2022 12:37 Відповісти
Взагалі-то, зовнішнє управління з боку Заходу - це дуже добре. Хіба погано, що, до прикладу. завод ЗАЗ потрапляє під зовнішнє управління заводу Мерседес чи БМВ? Питання риторичне.

Тезу про те, що це погано, роздувають корумповані чиновники і проросійські сили.
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01.07.2022 12:45 Відповісти
"зовнішнє управління з боку Заходу - це дуже добре"
"Зовнішнє управління" - це лише мрія ідіота.
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01.07.2022 13:36 Відповісти
"нет такого преступления, на которое бы не пошла зевлада, ради сохранения 300% прибылей, коррупции, бесправосудия" (с) )))
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01.07.2022 12:37 Відповісти
Скільки гарячих привітів ОПі і Зєлєнскому! Там зараз повинно не просто тліти, а палати! 😊
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01.07.2022 12:38 Відповісти
З одного боку Росія з беспределом з іншого боку Европа зі своею демократією та правами людини, нема куди бідному слузи народу подітися
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01.07.2022 13:20 Відповісти
Боневтік Неначасі против...
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01.07.2022 12:39 Відповісти
Давно причем пора. Зеля еще год назад обещал назначить главу САП и при этом глава комиссии от СН саботирует это назначение. Неназначение глав НАБУ и САП - это приговор Зеле и всему СН. И за войной тут не спрятаться.
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01.07.2022 12:42 Відповісти
"Обіцяти оженитися, не значить оженитися" подумав Зеленський підписуючи угоду призначення прокурора САП
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01.07.2022 13:38 Відповісти
Яку угоду? Він обіцяв це на словах, але під відеозапис. Але питання не в тому навіть, що обіцяв, а у тому, що призначити голову САП зобов'язані за законом, але саботують, призначаючи повторні незаконні перевірки переможця. Бо переміг нормальний чувак, а не татарівський уйопок.
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01.07.2022 15:10 Відповісти
вот мы и дошли до сути дела. слуги во все времена одинаковы - врут и воруют. наши "слуги" в этом деле "стахановцы" - 14 норм на каждого.
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01.07.2022 12:43 Відповісти
Деолигархизуйте сперва Шрёдера и всю его западноевропейскую коррумпированную мафию!
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01.07.2022 12:46 Відповісти
Ну конечно, нам бабло давайте а вы там Шредером занимайтесь! А не подскажите, что Шредер вам должен или европейцы?
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01.07.2022 13:23 Відповісти
Что значит "сперва"? Каждый должен работать против коррупции со своей стороны и выполнять законы, а не саботировать назначение законных победителей конкурса, если они не нравятся властям.
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01.07.2022 15:12 Відповісти
Амкуда ж теперь татарова девать ?
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01.07.2022 12:46 Відповісти
В керівники САП
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01.07.2022 13:24 Відповісти
Так зелень же через ОАСК хочуть легалізувати свою бездіяльність в цьому питанні. Через той самий ОАСК, який Яника хотів легалізувати після захоплення Києва.
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01.07.2022 13:00 Відповісти
Олигархов нужно лишить финансового интереса в управлении страной, и всё будет окейно. НЕ будет интереса, не будут скупать каналы для пиары своих шестёрок (а это-будущих депутатов и президентов).
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01.07.2022 13:03 Відповісти
толкайте их рылами в их же дерьмо и побыстрее. Если не понимают, Джонсона и Байдена подключите для ускорения
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01.07.2022 13:05 Відповісти
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01.07.2022 13:06 Відповісти
Ну давай Зєля, покажи як ти борешся за демократію і за європейський вибір.
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01.07.2022 13:11 Відповісти
Бггг, до вас ще не дійшло, що Зєля скоріше просере вступ до ЄС та НАТО, ніж буде шось робити зі своїми друзяками?
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01.07.2022 13:15 Відповісти
Ага, розігналися. Вони випустили заяву, що до 2035 всі, всі реформи зроблять! Зуб дають!
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01.07.2022 13:15 Відповісти
на это я пойтить не могу, мне надо посоветоваться с Шефом! - подумал Верховный..(
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01.07.2022 13:17 Відповісти
Та ну що ви таке кажете!
Зараз буде ще декілька спільних (і дуже потужних!) заяв від зелених гнид!
Може прокатить, бо ж реформи «не на часі»: зараз потрібно відео для дебілів знімати, начепивши камуфляж, стільки споав…
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01.07.2022 13:23 Відповісти
А де це Беня? Аааа?))
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01.07.2022 13:30 Відповісти
Розпочніть боротьбу з корупцією", - заявила фон дер Ляєн.
А в Зєлупи з тим щє навіть й кінь не валявся.
Доти, доки Зєлупа в Київі, ніякого ЄС не буде.
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01.07.2022 13:32 Відповісти
І тут для Зеленського Європа закінчиться. Зеля хоче в ЄС, але й прокурора САП хоче кишенькового.
Що ж робити?
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01.07.2022 13:35 Відповісти
Ого,что же тогда будет с любителями пухлых конвертов под куполом и с мамой гетьмановича,всех арестуют?
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01.07.2022 14:00 Відповісти
Когда беню сдадите в ФБР..!? Зеленский, вопрос к тебе !
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01.07.2022 14:10 Відповісти
Два роки чекали ну і ще потерпіть два, тим більше зараз не часі
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01.07.2022 14:32 Відповісти
Может вам еще Коломойского выдать?!))
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01.07.2022 14:34 Відповісти
По всьому і закони писатимемо кров*ю,та вже видом інших тварин.
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01.07.2022 14:49 Відповісти
Докотилися і до САМ, але там назначають САП не через вибори, а через дь*Єрмака!
Берем попкорн і ще 10 років спостерігаємо, за цикром.
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01.07.2022 14:53 Відповісти
Шабунін розповідав Радіо НВ що 12 липня буде суд який заблокує призначення глави САП - це як Зелені хочут виправдатис перед ЄС за непризначення глави САП. А потім вони:Єрмаки ТАтарови та Агрохімії та Зел відзвітує що вибачте дивитьс суд не пропустив це. Та ви д розумієте війна та давайте ще почекаємо ...
Та ще це неправда що кандидатсво в ЄС не можна забрати. Шабунін казав що це не так що можна та заберуть якщо пункти вимоги не будуть зроблени до кінця року включно з призначенням голови СА
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01.07.2022 15:00 Відповісти
Главное - флаг вцепили, а САП подождёт!
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01.07.2022 16:01 Відповісти
Зеля на это не подписывался, ему бы каждый день интервью давать,как он Украину любит,что он херой ведь он же не уехал Польшу вместе с лысым и Ко ,а прекращать воровать в его планы не входило да и ,что на это скажет Коломойша?
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01.07.2022 16:38 Відповісти
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01.07.2022 16:52 Відповісти
 
 