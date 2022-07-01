Сім батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, прямий наступ малоймовірний, - ГУР МО

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив він.

За словами Скібіцького, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - додав він.

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