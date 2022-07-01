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Білорусь (5971) війна (56620) розвідка (3621) Скібіцький (262)

Сім батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, прямий наступ малоймовірний, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив він.

За словами Скібіцького, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - додав він.

Читайте: Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Бульбошобла знає, що буде з ними коли тільки ступлять на нашу територію...
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01.07.2022 12:44
+6
вот этот кусок гавна топит против Нептуна

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01.07.2022 13:00
+5
Сім батальйонів бульбашів не готових до наступу ГУР помітив, а як тоді наступ 150к орків пропустив, видно тоді добре маскувалися в снігу.
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01.07.2022 12:50
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Бульбошобла знає, що буде з ними коли тільки ступлять на нашу територію...
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01.07.2022 12:44 Відповісти
Воно підле бидло, " ізподтішка"," і я не я, і хата не моя", "ми ж не хотіли, це не ми", б'ють ракетами, стріляють з білорусії по нашій території, наші війська відволікають бо загроза ...?Гидота одним словом!!!
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20.09.2022 13:00 Відповісти
Сім батальйонів бульбашів не готових до наступу ГУР помітив, а як тоді наступ 150к орків пропустив, видно тоді добре маскувалися в снігу.
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01.07.2022 12:50 Відповісти
Сім батальйонів бульбашів відволікають наших 20 тис.
Завдання виконується і дуже успішно.
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01.07.2022 12:55 Відповісти
6000 відволікають 20000?
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01.07.2022 13:27 Відповісти
rofs - щонайменш командувач ОК "Захід"😁, точно знає співвідношення сил😁.
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01.07.2022 13:55 Відповісти
Писали колись, що наших там зліва направо по областях 10,5 + 4,5 + 5 = 20 тис
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01.07.2022 14:09 Відповісти
буде жарений кабанчик и бульба з майонезом рашен капут!!!
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01.07.2022 12:52 Відповісти
мразь чмо не видит разницу между тем если бы на момент вторжения кацапов мы бы имели 500 Богдана способных остановить врага и тем что были с голой жопой и отдали 22% Украины а потом пришлось за счет тысяч жизней удерживать фронт Но и теперь придётся ждать когда пройдёт помощь и ничего не изменится...просто удивительно какая же это чмо сам по себе мразь а ведь он и против потопивших маскву нептунов тоже самое дерьмо лил и агитировал не начинать производство
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01.07.2022 12:57 Відповісти
вот этот кусок гавна топит против Нептуна

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01.07.2022 13:00 Відповісти
Навіть після того, як "Нептун" і "Богдана" реально показали себе в дії та показали свою спроможність, і досі знаходяться гівноїди, які піддакують ОПівській брехні. Тут вчора одне ********* писало, що "Богдана" - то гівно. І щось мені підказує, що це не просто корисні довбойоби, а проплачені ******** з подоляківського інтернет-клубу.
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01.07.2022 13:27 Відповісти
почему украинская власть продолжает вести дипломатические отношения с кровавым режимом бульбафюрера, виновным в гибели десятков тысяч украинцев?
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01.07.2022 13:01 Відповісти
01.07.2022 Киев. Виноградарь.
~100 проверенных бойцов только на одном участке в 50 метров, которым правда уже за 50, но готовых встретить "братушек" и накормить реально чайной ложкой украинской землей до состояния, несовместимого с жизнью! (Админ)
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01.07.2022 13:07 Відповісти
Уничтожаем сайты орков и чипсов, заходим на сайт ban-dera.com, выставляем кол-во сайтов на которые будет идти атака и побольше запросов, оставляем сайт включенным в браузере, программа сделает все сама, не даем спокоя фин учреждениям оккупантов, делимся ссылкой!
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01.07.2022 13:27 Відповісти
Американской разведке тоже не верили.
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01.07.2022 13:31 Відповісти
Та кілька місяців тому нас теж заспокоювали, що загрози немає і треба готоватись до шашликів.
Адо чого готуватись зараз?
Здається ГУР - це така організація, яка повинна виконувати свою роботу мовчки.
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01.07.2022 13:44 Відповісти
то пишуть, щоб не було паніки серед населення і що ситуація контролюється. Як воно і є насправді.
А до чого готуватись - вирішуйте самі, бо ви відповідальні за свій вибір самі.
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01.07.2022 15:38 Відповісти
Ну ще й чіпсами похрустим.
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01.07.2022 16:28 Відповісти
 
 