Країни пострадянського простору мають зближатися із Союзною державою, "якщо хочуть зберегти суверенітет та незалежність", - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликає колишні пострадянські країни до зближення із Союзною державою, "якщо вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність".

Про це він зазначив під час виступу на засіданні форуму регіонів Білорусі та РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

За його словами, союз є нібито прикладом, зразком культурної та економічної міждержавної взаємодії.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою, якщо, звісно, ​​вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що лише спільно можна протистояти глобальним викликам", - запевняє він.

"Поки що ще ті, хто сумнівається, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання та згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", - додав Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

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