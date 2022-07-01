Країни пострадянського простору мають зближатися із Союзною державою, "якщо хочуть зберегти суверенітет та незалежність", - Лукашенко
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликає колишні пострадянські країни до зближення із Союзною державою, "якщо вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність".
Про це він зазначив під час виступу на засіданні форуму регіонів Білорусі та РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
За його словами, союз є нібито прикладом, зразком культурної та економічної міждержавної взаємодії.
"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою, якщо, звісно, вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що лише спільно можна протистояти глобальним викликам", - запевняє він.
"Поки що ще ті, хто сумнівається, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання та згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", - додав Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.
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22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.