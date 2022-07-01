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Донецькому блогеру повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві окупантам, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блогер

Проросійському блогеру з Донецька повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі офіс генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю міста Донецьк повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, створив та публічно розповсюджував на своїй сторінці в YouTube, а також у месенджері Telegram матеріали пропагандистського та антиукраїнського характеру на підтримку дій держави-агресора.

Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а навпаки звільняє їх від "поневолення". Формував у них негативне ставлення до ЗСУ та патріотично налаштованих українців, виправдовуючи та вихваляючи при цьому дії держави-агресора.

"Висвітлюючи процес примусової евакуації мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію РФ та самопроголошеної "ДНР", він описував його у виключно позитивному світлі, переконуючи аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі.

Таким чином підозрюваний надавав державі-агресору та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Читайте також: Апеляційний суд Києва відкрив провадження за скаргою проросійської блогерки Маламан (яка перебуває в РФ) проти полковника ЗСУ Штефана

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
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01.07.2022 13:01
+5
Не здивований

донецьк донбас там по моєму кожен другий зрадник який чекає матушку расєю
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01.07.2022 13:02
+4
Як завжди підозра.... "ЗАОЧНО"
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01.07.2022 13:08
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Кончений - це судьба.
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01.07.2022 12:57 Відповісти
Як завжди підозра.... "ЗАОЧНО"
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01.07.2022 13:08 Відповісти
только блогеру? а остальным предателям?
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01.07.2022 12:59 Відповісти
А остальним... коли втечуть і будуть недосяжні
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01.07.2022 13:06 Відповісти
Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
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01.07.2022 13:01 Відповісти
гугли імперативний мандат. цих депутанів уже мож гнати нахер
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01.07.2022 13:54 Відповісти
Не здивований

донецьк донбас там по моєму кожен другий зрадник який чекає матушку расєю
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01.07.2022 13:02 Відповісти
это вы ещё в кабинеты "власти" не заглядывали
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01.07.2022 13:36 Відповісти
Можу ще одного такого дєятєля назвати - Антон Гура, теж розвів у себе телеграммканалі розплідник руського міра, але маскується. АУ прокуратура
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01.07.2022 13:10 Відповісти
Совет недоблогеру - беги скорее записываться в упалчление - только так ты сможешь затеряться среди покромсанного мяса! 🏃
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01.07.2022 13:15 Відповісти
Донецкий мужичок который в телеграме пописывал для Васи и Маши. А Птушкин который много лет сосал *** москалям за хорошие деньги, теперь гастролирует по Украине под восторженные возгласы экзальтированных украинок "спасибо что ты есть".
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01.07.2022 13:18 Відповісти
таких блогеров полно по городам Украины, смотришь и удивляешься, сколько предателей в каждом городе и находятся подписчики такие же.
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01.07.2022 13:22 Відповісти
Нельзя во время войны рассказывать такое, на радость кацапам.
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01.07.2022 13:32 Відповісти
Понять и простить. И его не задержали и наврят ли задержат, ведь при освобождении Донецка убежит . Зато патриотов быстро судят. Украинские Суды, прокуратура работают на врага все 20 лет
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01.07.2022 16:57 Відповісти
 
 