Міноборони РФ підтвердило удар по Одещині: Заявили про знищення "радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей"

В Міністерстві оборони РФ заявили про знищення нібито радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей під Одесою. Натомість окупанти знищили дев'ятиповерхівку, внаслідок цього обстрілу загинули щонайменше 19 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Авіація, ракетні війська та артилерія вразили 32 пункти управління ЗСУ та радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей під Одесою", - поінформували в Міноборони країни-окупанта.

Зазначимо, що внаслідок удару по Одеській області повністю знищено дев'ятиповерхівку та базу відпочинку в селі Сергіївка. Загинули щонайменше 19 людей, близько 40 - зазнали поранення. На місці продовжують працювати рятувальники.

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