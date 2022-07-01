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Міноборони РФ підтвердило удар по Одещині: Заявили про знищення "радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

В Міністерстві оборони РФ заявили про знищення нібито радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей під Одесою. Натомість окупанти знищили дев'ятиповерхівку, внаслідок цього обстрілу загинули щонайменше 19 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Авіація, ракетні війська та артилерія вразили 32 пункти управління ЗСУ та радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей під Одесою", - поінформували в Міноборони країни-окупанта.

Зазначимо, що внаслідок удару по Одеській області повністю знищено дев'ятиповерхівку та базу відпочинку в селі Сергіївка. Загинули щонайменше 19 людей, близько 40 - зазнали поранення. На місці продовжують працювати рятувальники.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Самая ******** армия по гражданским лупить, рукожопые
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01.07.2022 13:09
+14
Підари мокрожопі.
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01.07.2022 13:06
+14
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01.07.2022 13:34
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Підари мокрожопі.
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01.07.2022 13:06 Відповісти
????

А шо це Цензор росіян цітуе ?
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01.07.2022 13:07 Відповісти
Navernoe iza tavo chto fashistkaja roZZija oherednoi raz sama podtverdila ubijstvo mirnix grazdan Ukraini...
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01.07.2022 14:12 Відповісти
Самая ******** армия по гражданским лупить, рукожопые
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01.07.2022 13:09 Відповісти
Так они этой *********** еще и гордятся. Дблблд
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01.07.2022 13:13 Відповісти
а по военным значит нормально по твоему лупить?
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02.07.2022 01:44 Відповісти
Виходить що ми не можемо мати РЛС і контролювати свій повітряний простір, а їм мона. А чи не оборзіли московити?
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01.07.2022 13:09 Відповісти
Не виходить. Все ми контролювати можемо, але не можемо захистити кожну цивільну ціль, чим вони й користуються.
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01.07.2022 13:12 Відповісти
Дивлюся в кацапів самі перемоги... знищили сховище *********** в пісочниці дітсадка, радарну станцію в хрущовці та "центр прінятія рєшєній" в трц...
Так вони скоро до сонця долітять та виграють чемпіонат світу з футболу....
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01.07.2022 13:13 Відповісти
Мене одне дивує, як кацапи твердолобі і смердючі в це вірять? ЖОДНОГО фактично підтвердження ані знищення цих РЛС, літаків, танків, "скоплєнія живой сіли протівніка" і т.д. немає, крім якихось поодиноких відео з далекої відстані низької якості, але ж за словами пітушенкова щодня чуть не батальйон знищують, клоуни одним словом
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01.07.2022 13:15 Відповісти
Дуже просто. Наприклад, ***** заявляє, що кацапські війська бьють лише по військовим цілям. Якщо йому вірити, то тіпа кацапські війська не підараси, а герої і, відповідно, сам кацап, який в це вірить - теж герой, бо малює на сраці букву зю і підтримує свою "доблєсну" армію в фісбучіках.
А якщо не вірити, то получається, що всі, хто навкруги нього - моральні деграданти, які підтримують банду вбивць і мародерів і сам кацап - такий самий деградант, моральній урод і не має нічого спільного з людиною.
Тому цілком логічно, що він вибирає вірити *****, розказувати що кадри з вбитими і розваляними домами - голівудська постановка, що українці - фашисти і таке інше.
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01.07.2022 19:29 Відповісти
Магнолія ТВ
«

Зазначається, що ракетний удар по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі було завдано трьома ракетами Х-22, випущеними літаком стратегічної авіації Ту-22. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 осіб. Серед них - дві дитини. Госпіталізовано 38 осіб, з яких - шестеро дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває у комі. Ще 8 звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи тривають.»
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01.07.2022 13:17 Відповісти
19 погибших на базе отдыха
ПОРА ОПЯТЬ СОЗЫВАТЬ СОВБЕЗ ООН ‼️‼️‼️
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01.07.2022 13:19 Відповісти
а толку?
Той полянський знову скаже, що укри підкинули законсервовані трупи.

Пора кардинальніше: визнавати всіма міжнародними структурами (в т.ч. ООН), що кацапстан є країною, яка не має права на існування.
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01.07.2022 17:35 Відповісти
Я не вгадав, каюся.( Думав вони абрамси, хаймарси і гаубиці "три сімки" в багатоповерхівці знищили, а там виявляється "підступні Укри" РЛС приникали.
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01.07.2022 13:18 Відповісти
Коли буде відповідь по Воронежу - там танкоремонтний завод.
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01.07.2022 13:25 Відповісти
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01.07.2022 13:34 Відповісти
дебилы кацапские, т.н. "РЛС" - то ТВ антенны Т2 на многоэтажках для просмотра ваших же, дермаковских, ******** новын от ваших же прокацапских ведущих про Зупермена.. "дружественный огонь"..(((
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01.07.2022 13:35 Відповісти
32 центра управления. По одному на квартиру, видимо.
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01.07.2022 13:38 Відповісти
А якщо з кимось живе теща, то 33...
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01.07.2022 14:31 Відповісти
А якщо б і знищення радіолокаційної станції в якій знаходяться військовослужбовці - молоді хлопці які захищають країну яка не на кого не нападає то це хіба не вбивство? Але говорити це з скаженним садистом марно ще й хрестик одівають яким їх Україна-Київська Русь хрестила.
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01.07.2022 13:45 Відповісти
а скільки вони вже нашів літаків збили біля одесси і всі з натовської зброею літаків 12 буде так точно за ці місяці
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01.07.2022 13:47 Відповісти
Ще трохи і орки почнуть звітувати про знищення десятками зірок смерті укропів однією ракетою...
Воно то зрозуміло, що це розраховано на лишнєхромосомних, бо із реальними фото та відеодоказами тільки вони в таке вірять.
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01.07.2022 14:34 Відповісти
Ага, в жилом доме. Все таки для характеристики поведения россиян - нет подходящих приличных слов.
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01.07.2022 14:43 Відповісти
Почему же нет подходящих слов для характеристики поведения россиян?
Очень даже есть.
Они осуществляют террор гражданского населения с целью запугать, посеять панику и сломить волю к сопротивлению.
Это стандартная техника террористов.
То, что они бьют по гражданским объектам, им хорошо известно.
Вон сверху есть коммент какого-то Дмитрия Ручкина, почитайте и поймёте цель, которой они добиваются..
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01.07.2022 15:27 Відповісти
 
 