10 350 28
Міноборони РФ підтвердило удар по Одещині: Заявили про знищення "радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Міністерстві оборони РФ заявили про знищення нібито радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей під Одесою. Натомість окупанти знищили дев'ятиповерхівку, внаслідок цього обстрілу загинули щонайменше 19 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Авіація, ракетні війська та артилерія вразили 32 пункти управління ЗСУ та радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей під Одесою", - поінформували в Міноборони країни-окупанта.
Зазначимо, що внаслідок удару по Одеській області повністю знищено дев'ятиповерхівку та базу відпочинку в селі Сергіївка. Загинули щонайменше 19 людей, близько 40 - зазнали поранення. На місці продовжують працювати рятувальники.
Топ коментарі
+16 Лео Польд 83758e65
показати весь коментар01.07.2022 13:09
+14 vitaliymkua
показати весь коментар01.07.2022 13:06
+14 Отто Кац 5dad5414
показати весь коментар01.07.2022 13:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А шо це Цензор росіян цітуе ?
Так вони скоро до сонця долітять та виграють чемпіонат світу з футболу....
А якщо не вірити, то получається, що всі, хто навкруги нього - моральні деграданти, які підтримують банду вбивць і мародерів і сам кацап - такий самий деградант, моральній урод і не має нічого спільного з людиною.
Тому цілком логічно, що він вибирає вірити *****, розказувати що кадри з вбитими і розваляними домами - голівудська постановка, що українці - фашисти і таке інше.
«
Зазначається, що ракетний удар по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі було завдано трьома ракетами Х-22, випущеними літаком стратегічної авіації Ту-22. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 осіб. Серед них - дві дитини. Госпіталізовано 38 осіб, з яких - шестеро дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває у комі. Ще 8 звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятовано 8 людей.
У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи тривають.»
ПОРА ОПЯТЬ СОЗЫВАТЬ СОВБЕЗ ООН ‼️‼️‼️
Той полянський знову скаже, що укри підкинули законсервовані трупи.
Пора кардинальніше: визнавати всіма міжнародними структурами (в т.ч. ООН), що кацапстан є країною, яка не має права на існування.
Воно то зрозуміло, що це розраховано на лишнєхромосомних, бо із реальними фото та відеодоказами тільки вони в таке вірять.
Очень даже есть.
Они осуществляют террор гражданского населения с целью запугать, посеять панику и сломить волю к сопротивлению.
Это стандартная техника террористов.
То, что они бьют по гражданским объектам, им хорошо известно.
Вон сверху есть коммент какого-то Дмитрия Ручкина, почитайте и поймёте цель, которой они добиваются..