Повітряні Сили про удари по ворогу на Зміїному: Знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, РСЗВ та особовий склад. Невелика частина рашистів евакуювалась

Під час проведення операції із звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних Сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Бомбардувальники, штурмовики та винищувачі, у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською та безпілотною авіацією Сухопутних і Військово-Морських Сил, підрозділами Сил спеціальних операцій, вчергове знищували окупантів на острові Ахілла (так, у грецькій міфології називають о.Зміїний). В результаті успішної операції знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалась, поспіхом покинувши острів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

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