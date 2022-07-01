Повітряні Сили про удари по ворогу на Зміїному: Знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, РСЗВ та особовий склад. Невелика частина рашистів евакуювалась
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час проведення операції із звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних Сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Бомбардувальники, штурмовики та винищувачі, у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською та безпілотною авіацією Сухопутних і Військово-Морських Сил, підрозділами Сил спеціальних операцій, вчергове знищували окупантів на острові Ахілла (так, у грецькій міфології називають о.Зміїний). В результаті успішної операції знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалась, поспіхом покинувши острів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.
Будь ласка, зачекайте...
Я все время удивлялась странным выборам строительства дорог - все вдоль границ с рашей и на юге ,
в тоже время КАК ТОЛЬКО ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ границу в Закарпатье - сразу начинаются ямы. И что ещё удивляло - прекрасная трасса в Закарпатье , которую строили 15 лет назад иностранные компании и за которой всегда хорошо следили , т к это основная трасса для международных перевозок, в ЭПОХУ ВЕЛИКОГО БУДИВНИЦТВА стала вся в ямах , ямы заделывали неаккуратно - лишь бы было.
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?