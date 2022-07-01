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армія РФ (13507) війна (56620) Зміїний (149) Повітряні сили (1272)

Повітряні Сили про удари по ворогу на Зміїному: Знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, РСЗВ та особовий склад. Невелика частина рашистів евакуювалась

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Під час проведення операції із звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних Сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Бомбардувальники, штурмовики та винищувачі, у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською та безпілотною авіацією Сухопутних і Військово-Морських Сил, підрозділами Сил спеціальних операцій, вчергове знищували окупантів на острові Ахілла (так, у грецькій міфології називають о.Зміїний). В результаті успішної операції знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалась, поспіхом покинувши острів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Стугна,Вільха,Нептун,Богдана - это всё разработки за Порошенко, а за Зеленского - битум!
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01.07.2022 13:17
+16
САУ "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році,
але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
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01.07.2022 13:23
+14
Вчерашняя топ-новость о сломанном ногте, наверное, стала более востребованной нашими СМИ, чем бегство орков со Змеиного. Оно и понятно, ведь сам по себе факт изгнания противника с этого острова имеет абсолютно положительную окраску, а вот подробности для зеленых СМИ - не очень по фен-шую. И то сказать, Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но как это обычно бывает в таких случаях, надо что-то говорить о самой артиллерийской системе, дальность стрельбы, вес боеприпаса, максимальное отклонение от точки прицеливания, но главное - кто такую красоту производит, где и сколько наша промышленность смогла выпустить этих чудесных машин. А вот с этим - косяк.

Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?
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01.07.2022 13:37
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Стугна,Вільха,Нептун,Богдана - это всё разработки за Порошенко, а за Зеленского - битум!
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01.07.2022 13:17 Відповісти
гной под-зэлупный может как и его хозяин -только обсырать благо мудрый нарит такой мудрый что всяким отбросам типа чмыря верит а потом с голой жопой на танк
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01.07.2022 13:20 Відповісти
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01.07.2022 13:21 Відповісти
3,14-Тарас этот Чмут
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01.07.2022 13:26 Відповісти
Сразу видно - "знатный эксперт"
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01.07.2022 13:36 Відповісти
кац, не рви сердце. Тяпни ламою, типо водка пей грязи валяйся... благо, время обеденного опохмела ... нехай щастить...
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01.07.2022 13:26 Відповісти
Так это Порошенко с Аваковым сдали юг, разминировав Чонгар, и просрали наступление с севера, что привело к десяткам тысяч человеческих жертв?! По сравнению с гундосым чмом - они мелкие хулиганчики! А он против них массовый убийца и грабитель!
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01.07.2022 13:28 Відповісти
Правильно... За зебила - битум от драныкоедов , кацапологистический аттребут, для быстрого передвижения орков по нашей территории.
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01.07.2022 13:24 Відповісти
Кацапы к войне готовились - строили себе дороги для продвижения за деньги украинцев .
Я все время удивлялась странным выборам строительства дорог - все вдоль границ с рашей и на юге ,
в тоже время КАК ТОЛЬКО ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ границу в Закарпатье - сразу начинаются ямы. И что ещё удивляло - прекрасная трасса в Закарпатье , которую строили 15 лет назад иностранные компании и за которой всегда хорошо следили , т к это основная трасса для международных перевозок, в ЭПОХУ ВЕЛИКОГО БУДИВНИЦТВА стала вся в ямах , ямы заделывали неаккуратно - лишь бы было.
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01.07.2022 13:30 Відповісти
Дорогу между Винницей и Хмельницким при Зе доделали (или почти доделали).
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01.07.2022 14:18 Відповісти
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
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01.07.2022 13:20 Відповісти
САУ "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році,
але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
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01.07.2022 13:23 Відповісти
Нептун почали розробляти в 2010-12 роках не треба ля ля
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01.07.2022 13:29 Відповісти
Сам богдана розробка закінчена в 2009 році,причому тут порох ?
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01.07.2022 13:36 Відповісти
так себе методички зеленожопые сочиняют и отмазки лепят
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01.07.2022 13:42 Відповісти
Вчерашняя топ-новость о сломанном ногте, наверное, стала более востребованной нашими СМИ, чем бегство орков со Змеиного. Оно и понятно, ведь сам по себе факт изгнания противника с этого острова имеет абсолютно положительную окраску, а вот подробности для зеленых СМИ - не очень по фен-шую. И то сказать, Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но как это обычно бывает в таких случаях, надо что-то говорить о самой артиллерийской системе, дальность стрельбы, вес боеприпаса, максимальное отклонение от точки прицеливания, но главное - кто такую красоту производит, где и сколько наша промышленность смогла выпустить этих чудесных машин. А вот с этим - косяк.

Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?
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01.07.2022 13:37 Відповісти
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01.07.2022 16:16 Відповісти
А тепер напиши все це людською мовою.
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01.07.2022 16:29 Відповісти
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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01.07.2022 16:14 Відповісти
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01.07.2022 16:14 Відповісти
Відріжте пальця з тим нігтем тій курці, та поставте в окремій вітрині в прийомній Пісюаніста. Ампутацію проводити без знеболюючих, щоб знала наперед, куда пальці не варто сунути.
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01.07.2022 16:29 Відповісти
 
 