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Путіну ніхто не довіряє, потрібні гарантії, - канцлер Австрії Негаммер про "зернові" коридори у Чорному морі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

негаммер

Словам президента РФ Володимира Путіна про безпечність коридорів у Чорному морі для вивезення зерна з українських портів довіри немає, потрібні міжнародні гарантії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на фестивалі цифрових технологій та медіа "4Gamechangers" у Відні.

"Путін заявив, що готовий гарантувати ці коридори (коридори у Чорному морі для експорту зерна з українських портів. – Ред.). Зустрічна вимога до України – вони повинні прибрати морські міни біля Одеси. Але це, звичайно, абсурд, адже ніхто не довіряє Путіну у нинішній воєнній ситуації. Україна виходить з того, що як тільки вони приберуть міни, ВМФ Росії скористається нагодою, щоб захопити Одесу. І тому потрібні гарантії. Це дуже важливо", - заявив канцлер.

Він зазначив, що продовольча криза, яка назріває у світі, пов’язана з тим, що українські порти у Чорному морі заблоковані російським військово-морським флотом. ООН і Туреччина долучені до розблокування цих портів, при цьому Анкара готова відправити військові кораблі для гарантування безпеки цих коридорів та запобігання їх використання Росією для нападу на Одесу.

"Туреччину визнає як Україна, так і Росія. І Туреччина вже заявила про готовність надати гарантії, це означає відправити турецькі ВМС у Чорне море з метою забезпечення цих гарантій безпеки для України, щоб російський ВМФ не скористався прогалинами у безпеці", - сказав Негаммер.

Також читайте: Для вивозу зерна з України вже готові 20 кораблів, - Ердоган

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
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01.07.2022 13:26
+9
навіть австрійці русофобію розводити стали. неочікувано.
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01.07.2022 13:27
+8
За зерно они конечно все распереживались. Ты смотри, а говорили, что Украина ничего серьёзного из себя не представляет в мире)) Ну-ну... Как голодные акулы мельтешат перед аквалангистом запертым в железной клетке.
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01.07.2022 13:30
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А гарантіям ***** ви повірите?
Чи ви вже геть дурнуваті?
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01.07.2022 13:19 Відповісти
Ви текст читали? Він і говорить,що НЕ має довіри. Не розумію одного,пишуть міни,коли була інформація, що лягли кораблі на дно,щоб ворог не зайшов. Щоб підняти їх потрібні місяці.
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01.07.2022 13:23 Відповісти
Зустрічне питання: гарантії від кого?
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01.07.2022 13:26 Відповісти
))) в данной ситуации турков ****, читать надо не только заголовок как заметили ранее
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01.07.2022 13:39 Відповісти
то хвашисти тільки не вірять
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01.07.2022 13:21 Відповісти
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с 1946 года
6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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01.07.2022 13:22 Відповісти
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01.07.2022 13:26 Відповісти
Жаба з "Їбаш їх В_ва блть!" тоже топ
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01.07.2022 13:29 Відповісти
навіть австрійці русофобію розводити стали. неочікувано.
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01.07.2022 13:27 Відповісти
Вірити московітам-себе не поважати!!!))
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01.07.2022 13:28 Відповісти
Інакше залишки чфрФ зроблять жест доброї волі
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01.07.2022 13:28 Відповісти
За зерно они конечно все распереживались. Ты смотри, а говорили, что Украина ничего серьёзного из себя не представляет в мире)) Ну-ну... Как голодные акулы мельтешат перед аквалангистом запертым в железной клетке.
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01.07.2022 13:30 Відповісти
кращі гарантії дати далекобійні ракети, щоб Україна могла знести ЧМ флот і міст
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01.07.2022 13:52 Відповісти
Найкраща гарантія флот НАТО.
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01.07.2022 13:54 Відповісти
+ натівські ВПС.
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01.07.2022 23:50 Відповісти
Разделать рашку под орех - вот лучшая гарантия из всех гарантий
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01.07.2022 14:05 Відповісти
"І Туреччина вже заявила про готовність надати гарантії"
Так собі гарант - куди війне вітер!
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01.07.2022 14:09 Відповісти
турки вже провели евакуацію з Маріуполя ... Ердоган звичайний барига він робить тільки те що йому вигідно , буде вигідно українське зерно вивезуть турецькі підводні човни .
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01.07.2022 15:03 Відповісти
А чи можна вірити канцлеру європейського офшору пану Негаммеру ?
В його обличчі є щось невловимо фальшиве як у Куртца ...
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01.07.2022 14:12 Відповісти
какие гарантии были при выходе по "зеленому корридору" из Иловайска и сколько человек, поверивших в это кацапское дерьмо, навеки полягло? запомните. москалям верить нельзя от слова вообще.
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01.07.2022 14:18 Відповісти
Давайте топите кацапские корыта и всё быстро наладится, а то всё боитесь этих *******, только ЗСУ уже показали как кацапню ипать можно
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01.07.2022 14:55 Відповісти
Єдині можливі гарантії це флот НАТО.
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01.07.2022 15:37 Відповісти
 
 