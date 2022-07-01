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Працівника волонтерського центру на Дніпропетровщині викрито на продажі гуманітарки, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуманітарка,розкоадання

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпра за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, волонтер благодійного фонду під час воєнного стану продавав через месенджер Телеграм бронежилети 4-го класу військового призначення. Встановлено, що військове спорядження було передано як гуманітарну допомогу для бійців Збройних Сил України із Республіки Польща.

Під час спецоперації його затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання пів мільйона гривень за продаж 16 бронежилетів.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілі підозрюваного вилучено бронежилети, документацію, що підтверджує ввезення в Україну цього спорядження для потреб ЗСУ, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та грошові кошти.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Встановлюється причетність до скоєння злочину інших осіб, зокрема серед працівників волонтерського центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у Дніпропетровській області, оперативний супровід – управлянням стратегічних розслідувань та СБУ у Дніпропетровській області.

Також читайте: Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині

Автор: Наталя Джума
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Певно, бідолаха мріяв стати гуманітарієм, та не знав, як...
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01.07.2022 13:43 Відповісти
Во время войны такой херней страдать, 15 накиньте
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01.07.2022 13:51 Відповісти
Мародёр. И статья должна быть соответствующая.
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01.07.2022 13:54 Відповісти
Ось з за таких підарів,підриваеться довіра до волонтерів. Цих покидків не багато,але....ложка дьогтю....самі знаете.За таку дію,для початку на площі міста по сраці надавати....а потім на нари і на довго.Впевнений,що охочих ось так"волонтерити" буде нуль.....
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01.07.2022 14:04 Відповісти
Да массоваЯ картина. По Харькову по продуктам караул полный. Например 5 часов отстоять---- 5 яблок, 5 картофелин, 1 окорочка за счастье! Это правда. Срочно трибунал или военно- полевые суды. 3 часа на следствие, чтение приговора и приведение в исполнение. Тут же на месте, если рядом баня, завести за угол бани, и уже там. У войны только один закон--- победителей не судят!
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01.07.2022 14:15 Відповісти
"щас этим многие живут" (С) однокурсник в 2014 на волонтёрстве поднялся, хотя до этого долго мучался. сейчас один знакомый "тихо ушёл в лес" когда волонтёрить начал. до этого тоже долго мучался. думаю, что тоже сможет поднятся. на масках по старте ковида у него не получилось, а тут сорвёт таки день, точно!
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01.07.2022 14:26 Відповісти
Повісити догори ногами і не одного на площі..., а краще кирку в руки і років на 15-ть і щоб не випадала з рук 20-ть годин в сутки....
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01.07.2022 15:41 Відповісти
 
 