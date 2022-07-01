Працівника волонтерського центру на Дніпропетровщині викрито на продажі гуманітарки, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпра за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, волонтер благодійного фонду під час воєнного стану продавав через месенджер Телеграм бронежилети 4-го класу військового призначення. Встановлено, що військове спорядження було передано як гуманітарну допомогу для бійців Збройних Сил України із Республіки Польща.



Під час спецоперації його затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання пів мільйона гривень за продаж 16 бронежилетів.



Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілі підозрюваного вилучено бронежилети, документацію, що підтверджує ввезення в Україну цього спорядження для потреб ЗСУ, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та грошові кошти.



Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Встановлюється причетність до скоєння злочину інших осіб, зокрема серед працівників волонтерського центру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у Дніпропетровській області, оперативний супровід – управлянням стратегічних розслідувань та СБУ у Дніпропетровській області.

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