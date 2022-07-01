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Рекомендуємо киянам ходити на пляжі, поблизу яких є укриття на випадок повітряної тривоги, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

пляж,київ,відпочинок

Жителям Києва рекомендують відвідувати тільки ті пляжі, біля яких є укриття на випадок повітряної тривоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві офіційно не відкрито жодного пляжу. ... Тому якщо люди все ж ідуть на пляж, потрібно подивитися, якщо поруч з пляжем є житловий будинок або яке-небудь укриття і вони за 2-3 хвилини зможуть з пляжу укритися, то тоді можна користуватися, якщо ні - ми б не рекомендували це робити", - пояснив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
какой пляж во время войны, идиоты? повесить бы этих *лядей которые дают подобные советы.
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01.07.2022 14:14
+5
Вообще ябы рекомендовал кагбе наоборот - валить на пляж при тревоге. Подальше от домов, ТРЦ, ЖД и промзон. Целее будешь.
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01.07.2022 13:49
+5
Потому что в Николаеве разбомбили пляжное кафе по названием "бомбардир". Иди потанцуй там, хотя и пляжная зона.
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01.07.2022 14:13
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Вообще ябы рекомендовал кагбе наоборот - валить на пляж при тревоге. Подальше от домов, ТРЦ, ЖД и промзон. Целее будешь.
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01.07.2022 13:49 Відповісти
"В Києві офіційно не відкрито жодного пляжу." Це все, що нормальні кияни повинні знати про відвідування пляжів. А ті, що йдуть на пляж, нехай пошукають укриття під водою, може й знайдуть!
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01.07.2022 14:00 Відповісти
Иди повестки на пляжах пораздавай. Нормальный блин кыянин.
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01.07.2022 14:08 Відповісти
А чому жінки, діти, люди похилого віку не можуть ходити на пляж?
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01.07.2022 14:08 Відповісти
Потому что в Николаеве разбомбили пляжное кафе по названием "бомбардир". Иди потанцуй там, хотя и пляжная зона.
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01.07.2022 14:13 Відповісти
Київ - це не Миколаїв, де висока інтенсивність вогню. Якщо батьки враховують ризик потрапити під обстріл, то нехай самі вирішують, водити туди дітей в Києві, чи ні. Потрапити під обстріл в Україні можна в будь-якому місці. Йморіврність, що вдарять по пляжу в Києві ракетою мала, менше, ніж по будинку. А дітям треба дитинство, навіять якщо війна іде. І якщо його буде 10% від довоєнного, то це краще ніж 0.
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01.07.2022 14:30 Відповісти
Конечно Киев, это не Николаев и даже не юг. А детям нужна учеба не на дистанция. Вот и отведи своих детей в школу в Киеве. Или как....
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01.07.2022 15:18 Відповісти
Школа - це скупчення тисяч людей, відповідно навчання не буде до закінчення ракетних обстрілів у школах, так що немає про що говорити і куди водити.
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01.07.2022 15:31 Відповісти
А пляж нет. Один или два человека, да ещё летом....? Т.е. пляж это детство, а школа нет?
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01.07.2022 15:39 Відповісти
Немає тисяч дітей на пляжі. А у школах є. Відповідно - це небезпечно.
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01.07.2022 17:10 Відповісти
Для багатьох дітей школа - це щось неприємне. Мало хто втратить щось, у наших реаліях, коли її не відвідує очно. А вчитися дистанційно - безпечно. Батькам, які не хочуть, або не можуть, бо працюють, приділяти час дітям, звісно незручно. Але у нас такі обставини. Складні. Обирати не приходиться. Часто в школі є діти, які не дуже далеко пішли за своїм розвитком і поведінкою, від наших предків з природи, які тероризують інших дітей і заважають навчатися, відбивають бажання відвідувати школу. А це хороша можливість їх ізолювати від нормальних дітей - дистанційне навчання.
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01.07.2022 17:19 Відповісти
Да и мужики неособенные Ничего плохого нет в том, что после работы или в выходной человек пойдет на пляж скупнуться и отдохнуть. Не все воюют, покрайней мере на данный момент( и многие желающие кстати тоже, ибо просто пока нет нужды в этом) и это не повод зарыться в землю и не жить. По Киеву неработает арта, потому он относительно безопасен в отличии от Николаева, а ракета может прилететь в любое место и время дня и ночи, тут уж как повезет.
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01.07.2022 14:39 Відповісти
Та куй тобі, це більш моральна штука, ніж ти вважаеш
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01.07.2022 15:17 Відповісти
Можешь сидеть сутками в подвале и биться головой об стену, так мораль позволяет? Люди продолжают жить, ходить на тренировки, встречатся с родственниками и друзьями, отмечать день рождения, если тебя это не устраивает, то чтож твое право, но и за людей решать ненадо и говорить что ьолько твоя позиция верная. пс Военные, врачи и спасатели тоже отдыхают, когда есть возможность.
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01.07.2022 16:08 Відповісти
Вас, моральних уродів, лише труна виправить.
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01.07.2022 16:52 Відповісти
какой пляж во время войны, идиоты? повесить бы этих *лядей которые дают подобные советы.
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01.07.2022 14:14 Відповісти
Я так понимаю для вас норм отведать в ресторанчике ******** какиенить "Хрустящие вешенки с зелёным ткемали" а потом пройтись по не имеющей аналогов в Европе развлекательной зоне новейшего ТРЦ Республика. Ну это после обхода всех бутиков, ессно.

А вот рабоче-крестьянский вариант отдыха вам чёйта муляет.
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01.07.2022 14:23 Відповісти
У каждого своя голова на плечах, кто в Польшу уехал на пляжи ходить, а кто и в Киеве невидит в этом ничего страшного
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01.07.2022 14:54 Відповісти
 
 