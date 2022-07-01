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війна (56620) Миколаїв (1338) обстріл (21162) ракети (2817) Сєнкевич (220)

Ранковий удар по Миколаєву: Випущено близько 10 ракет, окупанти поцілили у приватні підприємства. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку Миколаїв знову піддався масованому ракетному обстрілу. По місту було випущено близько 10 ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження.

"Також минулої доби, 30 червня, російські війська обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків (вибиті вікна і побитий дах). Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали житлового будинку, куди 29 червня влучила ракета. Наразі вони допомагають людям забрати власні речі з тих квартир, у які є доступ", - резюмує він.

Читайте також: Зранку Миколаїв зазнав ракетних обстрілів, 1 ракету збила ППО. Є приліт по підприємству, - Кім

Автор: Ірина Дашківська
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Диявол зірвав маску. А значить ,він програє. На жаль це коштує життя українцям. Але Україна виривається з пащ диявола ,який 30 років носив свою ліцемірну маску приятеля.
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01.07.2022 14:10 Відповісти
Поняли що їхні казки никому невсрались, то й відриваються по повній.
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01.07.2022 14:17 Відповісти
Не 30 років, а майже 400 років. Все почалось з 1654 року. А це 368 років.
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01.07.2022 14:33 Відповісти
Кацапи, ви всі будете знищені в Украіні , тому або тікайте , поки є кінцівки, або здавайтесь !!
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01.07.2022 14:24 Відповісти
Скільки б ***** не стріляло, а усіх не перестріляє. Хто виживе, той доб'є паскуду. *****, краще вмерти у спробі всадити в твою сраку вили, аніж жити навколішки! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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01.07.2022 15:07 Відповісти
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01.07.2022 16:46 Відповісти
Ракети то ясно, а рсзв??? Поверніть Марченка! Лише він здатен ефективно обороняти Миколаїв походу! Бо той хто там зараз, дуже близько підпустив рашистів до міста. Ганьбище!
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02.07.2022 00:43 Відповісти
 
 