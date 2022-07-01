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Ранковий удар по Миколаєву: Випущено близько 10 ракет, окупанти поцілили у приватні підприємства. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку Миколаїв знову піддався масованому ракетному обстрілу. По місту було випущено близько 10 ракет.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження.
"Також минулої доби, 30 червня, російські війська обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків (вибиті вікна і побитий дах). Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали житлового будинку, куди 29 червня влучила ракета. Наразі вони допомагають людям забрати власні речі з тих квартир, у які є доступ", - резюмує він.
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