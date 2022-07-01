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Новини За кордоном
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Молдова (1296) НАТО (5147) Майя Санду (204) Джоане Мірча (25)

У НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для вторгнення в Молдову

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джоане,мірча

Росія поки не становить загрози для Молдови. Вона не має достатньо ресурсів для вторгнення з боку Придністров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане ТV Moldova 1.

За його словами, війна в Україні перейшла на стадію виснаження, тому Росія не зможе розв'язати ще один воєнний конфлікт. У НАТО впевнені, що поки для Молдови немає причин для занепокоєння.

"У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва", - сказав Джоане.

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Він додав, що НАТО продовжить відігравати певну стабілізуючу роль в регіоні. Джоане закликав Молдову "отримати вигоду" з цього.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що загрози атаки РФ поки немає, але ніхто не знає, що буде через пів року.
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Топ коментарі
+16
Ви пропонуєе ЄС зупинить свою економіку , яка десятиліттями вистроювалась під російський газ?
Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
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01.07.2022 14:49
+13
Ви чуєте взагалі, про що розмірковуєте? Чи полізе росія в чергову країну зі зброєю. На повному серйозі розмірковуєте. І продовжуєте купувати в них нафту і газ. Довбні
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01.07.2022 14:41
+9
Ой, та перекладіть вже їм хтось кацапське "на міру і смєрть красна"
Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
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01.07.2022 14:50
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Ви чуєте взагалі, про що розмірковуєте? Чи полізе росія в чергову країну зі зброєю. На повному серйозі розмірковуєте. І продовжуєте купувати в них нафту і газ. Довбні
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01.07.2022 14:41 Відповісти
Ви пропонуєе ЄС зупинить свою економіку , яка десятиліттями вистроювалась під російський газ?
Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
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01.07.2022 14:49 Відповісти
.. у Вас газ та нафта тільки для того...щоб у теплі сидіти? Слово * економіка* для Вас невідоме?. Якщо завалиться економіка Евросоюзу.. получимо ми не зброю і підтримку... а кацапсячих у своєму домі.
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01.07.2022 15:08 Відповісти
Залишається Воронєж
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01.07.2022 14:42 Відповісти
Щось цей Мірчі нагадує Тихановську, на їхню думку без них би все накрилось тазом, а Україна взагалі збоку стоїть.
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01.07.2022 14:47 Відповісти
Ой, та перекладіть вже їм хтось кацапське "на міру і смєрть красна"
Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
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01.07.2022 14:50 Відповісти
не зря же, ***** орбан вякал что фронт далеко но все может измениться
https://censor.net/ua/news/3351418/ugorschyna_maye_radykalno_pidvyschyty_svoyu_oboronozdatnist_orban
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01.07.2022 15:04 Відповісти
От добре, що Мірча Луческу Джоане займає нічого не означаючу посаду в нічого не означаючій організації НАТО, а не значиму посаду в уряді Румунії. Там він може робити всякі заяви, які сподобаються в Молдові (з метою покращувати там ставлення до Румунії), і про те як сильно НАТО підтримує Україну. А тим часом уряд Румунії тихенько без заяв надавав Україні реальну підтримку ще до вторгнення і після нього. Причому деякі кроки в перші дні нас просто врятували.
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01.07.2022 15:10 Відповісти
Санкции корректируют, чтобы в Калининград всё шло как раньше, Шольц сказал, что там немецкие солдаты и провоцировать расию не надо. Украину каждый день ракетами и не только, та то покуй. Так что вот так...
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01.07.2022 15:13 Відповісти
НАТО зробилася неповороткою організацією,не факт,що вони захистять балтійські країни.
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01.07.2022 15:20 Відповісти
А зачем, с Молдавией у них все пучком.

Тот факт, что Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз, не означает, что она обязана присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску
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01.07.2022 15:21 Відповісти
А что вы хотели от выпускника МГИМО? У Санду в команде ещё те евроинтеграторы...
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01.07.2022 15:36 Відповісти
Без тебя тут и результатов не будет. Так что сам знаешь...
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01.07.2022 15:32 Відповісти
Завалить бы им всем хлебала аналитегам этим, трендящим про оружие и пр. Слышала намедни, как эта кучерявая кацапка, Латынина, прямо допрашивала Арестовича по поводу вооружений - как так, что кацапы не могут их разбомбить? Где вы их прячете? Но тот вывернулся и съехал с темы. Во время войны, военные аналитики докладывают врагам (!) о делах на фронте! Мрак просто!
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01.07.2022 15:32 Відповісти
арестовищ , як і будь-який латентний совок, продовжує пошуки хароших рускіх
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01.07.2022 15:47 Відповісти
***...на НАТА, будеш самознищуватися поплану??? Ви,скудорозумні,або приймаєте бій,або,як за класисних часів Феодальної роздрібненості поступово Зникнете. Вивчайте матчастину :- розповзання орди, - поступова деструкція живої тканини,відцентрова. Темп,реагування неспівмірний з темпом поширення Канцеру.
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01.07.2022 15:46 Відповісти
Ну да...
Цеж треба через Україну пройти, а там буде купа питань тіпа "А якого, пардон, х*я ви тут робите живі?"...
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01.07.2022 15:55 Відповісти
Ну что можно сказать? Слышу «Молдавия» и единственное что приходит в голову. Один молдаванин - дурень, два молдаванина - два дурня, три молдаванина - Молдавская академия наук.
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01.07.2022 17:19 Відповісти
Чую тітов- бачу рашист- мертвий краще.
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02.07.2022 00:48 Відповісти
Спасибі ЗСУ і народу України який захищає нас (Молдову) і всю Європу від орди!
Ви спасаєте не тільки своє майбутнє а і наше.
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01.07.2022 17:19 Відповісти
Вот какая мощная страна Молдавия, даже у России нет ресурсов чтоб её захватить.
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01.07.2022 17:23 Відповісти
А я хвилююся за Молдову. Бо ракети і туди долетять, і що тоді цей натівець патякати буде??
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02.07.2022 00:52 Відповісти
Все може бути. Для пуйла і його орків промахнутись і "випадково" влучити ракетою в склади Колбасной - як два пальці об асфальт. А там рознесе не тільки склади - попаде і по Молдові, і по Україні.
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02.07.2022 01:03 Відповісти
 
 