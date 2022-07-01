У НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для вторгнення в Молдову

Росія поки не становить загрози для Молдови. Вона не має достатньо ресурсів для вторгнення з боку Придністров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане ТV Moldova 1.

За його словами, війна в Україні перейшла на стадію виснаження, тому Росія не зможе розв'язати ще один воєнний конфлікт. У НАТО впевнені, що поки для Молдови немає причин для занепокоєння.

"У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва", - сказав Джоане.

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Він додав, що НАТО продовжить відігравати певну стабілізуючу роль в регіоні. Джоане закликав Молдову "отримати вигоду" з цього.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що загрози атаки РФ поки немає, але ніхто не знає, що буде через пів року.