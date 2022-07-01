У НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для вторгнення в Молдову
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія поки не становить загрози для Молдови. Вона не має достатньо ресурсів для вторгнення з боку Придністров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане ТV Moldova 1.
За його словами, війна в Україні перейшла на стадію виснаження, тому Росія не зможе розв'язати ще один воєнний конфлікт. У НАТО впевнені, що поки для Молдови немає причин для занепокоєння.
"У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва", - сказав Джоане.
Він додав, що НАТО продовжить відігравати певну стабілізуючу роль в регіоні. Джоане закликав Молдову "отримати вигоду" з цього.
Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що загрози атаки РФ поки немає, але ніхто не знає, що буде через пів року.
Будь ласка, зачекайте...
Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
https://censor.net/ua/news/3351418/ugorschyna_maye_radykalno_pidvyschyty_svoyu_oboronozdatnist_orban
ЛуческуДжоане займає нічого не означаючу посаду в нічого не означаючій організації НАТО, а не значиму посаду в уряді Румунії. Там він може робити всякі заяви, які сподобаються в Молдові (з метою покращувати там ставлення до Румунії), і про те як сильно НАТО підтримує Україну. А тим часом уряд Румунії тихенько без заяв надавав Україні реальну підтримку ще до вторгнення і після нього. Причому деякі кроки в перші дні нас просто врятували.
Тот факт, что Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз, не означает, что она обязана присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску
Цеж треба через Україну пройти, а там буде купа питань тіпа "А якого, пардон, х*я ви тут робите живі?"...
Ви спасаєте не тільки своє майбутнє а і наше.