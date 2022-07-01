На Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів у Білгород-Дністровському районі
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В Одеській області оголосили 2 липня днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілу російськими окупантами.
Про це повідомила міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей 02 липня 2022 року оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.
Так, 2 липня на всій території Одеської областi буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органiв місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
"Також рекомендовано утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях", - додали в міськраді.
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не буде вам прощення , кляті москалі і жорстокі вбивці !!
коняка: а ми на Україну не нападали.
ватний народ: не робить пуск ракет, не стріляє по житлових будинках.
Що можна сказати про цих недолюдей???
ВАТА, МЛЯТЬ!!!!