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На Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів у Білгород-Дністровському районі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

В Одеській області оголосили 2 липня днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомила міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей 02 липня 2022 року оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.

Так, 2 липня на всій території Одеської областi буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органiв місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

"Також рекомендовано утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях", - додали в міськраді.

Також читайте: У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по ТЦ

Автор: Богдан Гуньковський
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Украіна сумує ....😪😪😪

не буде вам прощення , кляті москалі і жорстокі вбивці !!
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01.07.2022 14:56 Відповісти
День скорби. Только потому что сразу погибло 20 человек? А ничего, что и вчера, и сегодня, и ранее в Одессе, Николаеве, Очакове гибнет не меньше людей? Почему твари из офиса недопрепиз-гта не расскажут мировой общественности, сколько погибло украинцев от обстрелов КР просто жилых домов.? Почему это не станет предметом разбора в ООН.? Ращисты как всегда будут врать, но пусть и в мире знают что такое Московия и рашизм
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01.07.2022 15:02 Відповісти
Ну так это Белгород -Днестровский горсовет объявил день скорби -я не думаю,что у них есть полномочия объявить его в Николаеве,к примеру...
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01.07.2022 15:55 Відповісти
*****: ми по мирним людям не б,ємо
коняка: а ми на Україну не нападали.
ватний народ: не робить пуск ракет, не стріляє по житлових будинках.
Що можна сказати про цих недолюдей???
ВАТА, МЛЯТЬ!!!!
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01.07.2022 15:17 Відповісти
Cetatea Alba, прекрасная белая крепость. С древних времён на пути орды, хоть монгольской, хоть турецкой, хоть кацапской... Скорблю вместе с вами
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01.07.2022 15:30 Відповісти
теперь можно по отелю Инжир ударить тот что в Крыму на побережье
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01.07.2022 15:34 Відповісти
А почему только Одесса , Вся Украина должна скорбеть Какое веселье , люди мирные погибли
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01.07.2022 16:14 Відповісти
 
 