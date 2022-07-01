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Новини Війна в Україні
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хвороба (294) війна (56620) МОЗ (3882) Ляшко Віктор (1354)

У МОЗ розповіли, як війна впливає на біологічний вік українців, і попередили про "помолодшання" хвороб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

старість

Українці старішають на 10-15 років через психоемоційний тиск, викликаний війною, через що значно "молодшають" захворювання. Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив УНІАН з посиланням на слова Ляшка в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра охорони здоров'я, зараз в Україні відбувається найбільш інформатизована війна з усіх часів, оскільки люди практично в прямому ефірі бачать жахливі наслідки війни, яка триває.

"За попередніми прорахунками і дослідженнями, такої тривалості вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старішають на 10-15 років. Тобто нас доганятимуть ті хвороби, які, зазвичай, наприклад, у 40 років, не траплялися, а траплялися в 60 років", - сказав Ляшко.

Читайте також: Кожен десятий українець матиме негативні наслідки для психічного здоров'я через війну, - Ляшко

Він повідомив, що український МОЗ готується до того, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань, тобто інфарктів і інсультів.
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Топ коментарі
+6
Есть такое. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
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01.07.2022 16:19
+5
это как то вовремя они угадали поднять пенсионный возраст.
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01.07.2022 16:07
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Як раз на руку мозу. Ото заробіток буде а! Вигоди то скільки.
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01.07.2022 16:05 Відповісти
это как то вовремя они угадали поднять пенсионный возраст.
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01.07.2022 16:07 Відповісти
Есть такое. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже не до смеха?
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01.07.2022 16:19 Відповісти
Усі ті, хто казав, що Пороху. вигідна війна, усі сидять зараз у Польщі, Німеччині та Бельгії. І ніхто з них не збирається повертатись.
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01.07.2022 16:31 Відповісти
Не тільки 73%, там ще й за опзж та шарія та іншу мерзоту багато голосували, гірко коли розумів чим все закінчиться і не міг це змінити.
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01.07.2022 16:24 Відповісти
Ляшко и Степанов казали що маски носити це на роки звикайте,як тільки почалась війна вірус був вбит,до того по всьому світу майже
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01.07.2022 16:27 Відповісти
А ЯК ГОТУЄТЬСЯ !!!???
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01.07.2022 16:39 Відповісти
Ляшко Америку не відкрив. Давно відомо, що всі хвороби від нервів, лише тріпер від насолоди.
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01.07.2022 16:58 Відповісти
А хто робив ці хитрови...бані прорахунки і дослідження? І вони дійсно робили прорахунки, а не підрахунки чи розрахунки? Як стосовно статевого життя? А то у мене діти школярі, їм через рік буде під тридцять))
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01.07.2022 17:09 Відповісти
Яке статеве життя?Кого з ким??З України більше 5 млн. жінок в репродуктивному віці виїхало за 4 місяці,а ви про статеве життя...
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01.07.2022 18:24 Відповісти
що український МОЗ готується до того, що через рік-два збільшиться кількість Джерело: https://censor.net/ua/n3351497
ахах, серьезно, готовится ? так же как и к 24 февраля ?
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01.07.2022 17:17 Відповісти
 
 