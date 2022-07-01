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Рятувальники завершили пошукові роботи у багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила ворожа ракета, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники ДСНС завершили пошукові роботи та розбір конструктивних елементів у п'ятиповерховому житловому будинку, куди 29 червня влучила російська ракета.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи оперативно-рятувальної служби загалом деблокували з-під завалів тіла 8 загиблих.

Сєнкевич також додає, що наразі рятувальники допомагають громадянам евакуювати із квартир вціліле майно. Роботи проводяться за допомогою спеціальної та важкої інженерної техніки, а також сходовими клітинами, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Рятувальники завершили пошукові роботи у багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила ворожа ракета, - Сєнкевич 01

Автор: Ірина Дашківська
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Сенкевич конечно сейчас исправляется. Лучше чем Ким. Но никогда не верил партии под знаменем которой он пришел во власть.
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01.07.2022 16:32 Відповісти
Кацапня это не люди. Они человекообразные звери.
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01.07.2022 16:38 Відповісти
 
 