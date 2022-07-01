Визнання РФ прямою загрозою НАТО - це заявка на протистояння за всіма напрямками, - МЗС Росії

В Росії відреагували на визнання РФ прямою загрозою НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Рішення НАТО визнати нас "прямою загрозою" - це серйозна заявка на протистояння з Росією за всіма напрямками та з використанням усіх інструментів", - зазначили в Міністерстві закордонних справ РФ.

Нагадаємо, раніше лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу.

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