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Визнання РФ прямою загрозою НАТО - це заявка на протистояння за всіма напрямками, - МЗС Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мид,рф

В Росії відреагували на визнання РФ прямою загрозою НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Рішення НАТО визнати нас "прямою загрозою" - це серйозна заявка на протистояння з Росією за всіма напрямками та з використанням усіх інструментів", - зазначили в Міністерстві закордонних справ РФ.

Нагадаємо, раніше лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Это просто значит, что паРаше - песец. Полный и пушистый. Дов**бывались со своим империализмом, деграданты.
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01.07.2022 16:29
+35
Для тупых доходит не сразу ?
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01.07.2022 16:27
+26
Расчехлилась мокша? ****@ вам!
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01.07.2022 16:30
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Для тупых доходит не сразу ?
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01.07.2022 16:27 Відповісти
А **** ви думали?
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01.07.2022 16:28 Відповісти
А вони думали "та то тільки на пів-шишечки, один раз- не підарас..., ми ж все одно з колін встали"
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01.07.2022 17:11 Відповісти
Это просто значит, что паРаше - песец. Полный и пушистый. Дов**бывались со своим империализмом, деграданты.
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01.07.2022 16:29 Відповісти
Як сказав Юрій Швець, - "Бункєрний хотєл вніманія от Запада. Ну, вот он єво і палучіл!" (с)
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01.07.2022 22:16 Відповісти
А **** ви хотіли? Саме так і буде, кацапи... Саме так. Готуйте вазелін - ґвалтувати будуть!
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01.07.2022 16:29 Відповісти
Вазелин ще заслужити треба, у сухомятку підуть.
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01.07.2022 16:33 Відповісти
Расчехлилась мокша? ****@ вам!
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01.07.2022 16:30 Відповісти
Зараз НАТО в позиції - "Так, ми вас будемо принижувати і *******! І шо ви нам зробите?"
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01.07.2022 16:30 Відповісти
РФ угроза не только всему миру, но и всему населению РФ, кроме партии ЕР.
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01.07.2022 16:30 Відповісти
Помилочка вийшла Члени "Єр" перші в черзі. З них почнуть, вибачте почали вчора вже двух членів разчленували (двух "науковців")
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01.07.2022 17:30 Відповісти
Напрямок у вас один - за кораблем
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01.07.2022 16:31 Відповісти
А козлостан вже багато років не казав, що НАТО їм загроза? Спекулюючи на цьому вони й напали на Україну.
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01.07.2022 16:31 Відповісти
"судьба копрофага" - первый сезон,первая серия...
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01.07.2022 16:31 Відповісти
ты глядика Рашка абыдылася..на что что вы ******** войну затеяли в Украине убиваете мирное население детей стариков женщин и инвалидов...за то что вытворяли ГЕНЦОИД ВНУТРИ СТРАНЫ 2 ЧЕЧЕНСКИЙ ВОЙНЫ ВЗРЫВАЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА ВМЕСТЕ СО СВОИМ ЖЕ НАСЕЛЕНИЕМ ради картинки на ТВ и повода прводить так называемые спецоперации на Кавказе.. убивали людей в Туркмненистане Казахстане Карабахе Сирии??? везду всунули свою вонючую сраку Абхазия Карабах Молдова Украина.. Белоруссия... от вас воняет мертвецами моргом а кто принмиает ЗАКОН СЕГОДНЯ-- ОБ АНЕКСИИ ЛЮБОЙ ЧАСТИ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА ПОД ВИДОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ТИПА СПАСАЕМ РУССКИЙ ЭТНОС.... ПРИЧЕМ НЕ ЗАВИСИМО ГРАНИЧАТ ЛИ ЭТИ ГОСУДАРСТВА С РАШКОЙ... И НА КАКИХ КОНТИНЕНТАХ НАХОДЯТСЯ...
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01.07.2022 16:31 Відповісти
Росія
Населення: 140 млн, 3% світового ВВП, основний експорт - енергоресурси.
Захід
Населення - приблизно 1 мільярд, більша частина світового ВВП, експорт - технологічна продукція у всіх сферах виробництва.

І як же ви збираєтесь протистояти?
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01.07.2022 16:36 Відповісти
slivnimi bachkami
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01.07.2022 16:47 Відповісти
Вони заспокоюють себе думкою, що Індія з Китаєм "за них", а це, мовляв, 3 мільярди.
Це в них трюк ще з 2014, коли резолюції генасамблеї ООН приймалися на підтримку України понад 100 країнами, тоді кацапи хапалися за те, що Індія та/або Китай утримувалися чи не голосували, перекручували що це означає "проти", та видавали висновок -" бальшінство насілєнія планєти патдєржівайєт расєю!"
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01.07.2022 16:49 Відповісти
Тю, так ви ж, кацапи, про це мріяли - ваше вялічіє уся ната загрозою визнала
Чи ви справді вважали, що воюватимете і протистоятимете НАТО без участі НАТО?
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01.07.2022 16:36 Відповісти
Повний калавур, і ззаду і спереду?
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01.07.2022 16:38 Відповісти
раша работает лишь в одном ключе и на один результат: повыгобываться и довыгобываться...
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01.07.2022 16:39 Відповісти
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:41 Відповісти
кацапы, из инструментов у вас скоро останутся только палка-копалка и каменный топор, вот с ними и будете противостоять на все четыре стороны - это как раз в направлении руzzкого военного кора***.. дебилы, ***
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01.07.2022 16:48 Відповісти
лапотні балалаєчники - раша-фашисти грьобані, ви думали це **********? ви су ки - ворог всього людства, з цього пустолату людство і виходитиь об,являючи вас ворогами по всих напрямках.
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01.07.2022 16:49 Відповісти
Якщо рашка вважає НАТО загрозою для себе аж на стільки, що вдалася до агресії проти України під приводом не дати НАТО розширитись на Схід, то чому вони дивуються, що НАТО теж вважає рашку прямою загрозою?
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01.07.2022 17:18 Відповісти
Кацапи думають, що полякають німців, французів і американців, що кинуть бомбу і ті підготують міляж великої червоної кнопки і "перезавантажать" відносини, як цк було вже декілька раз? Ні, кацапчики. На цей раз до вас підкрадається пісєца, бо нарешті ті зрозуміли, що такими "перезавантаженнями" риють собі яму - тільки поступове знищення орди, імперії зла санкціями, а вжде коли засрашка накриїться мідним тазіком і віддать за муку і сухарики свої ракети, тоді і буде перезагрузка відносин, як в психлікарні мід лікарем і хворим пацієнтом.
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01.07.2022 18:26 Відповісти
це спецоперація щоб допомогти расєї
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01.07.2022 21:17 Відповісти
 
 