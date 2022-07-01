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Визнання РФ прямою загрозою НАТО - це заявка на протистояння за всіма напрямками, - МЗС Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Росії відреагували на визнання РФ прямою загрозою НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Рішення НАТО визнати нас "прямою загрозою" - це серйозна заявка на протистояння з Росією за всіма напрямками та з використанням усіх інструментів", - зазначили в Міністерстві закордонних справ РФ.
Нагадаємо, раніше лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу.
Топ коментарі
+40 Светлана Круп
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+35 чугунный батон
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Населення: 140 млн, 3% світового ВВП, основний експорт - енергоресурси.
Захід
Населення - приблизно 1 мільярд, більша частина світового ВВП, експорт - технологічна продукція у всіх сферах виробництва.
І як же ви збираєтесь протистояти?
Це в них трюк ще з 2014, коли резолюції генасамблеї ООН приймалися на підтримку України понад 100 країнами, тоді кацапи хапалися за те, що Індія та/або Китай утримувалися чи не голосували, перекручували що це означає "проти", та видавали висновок -" бальшінство насілєнія планєти патдєржівайєт расєю!"
Чи ви справді вважали, що воюватимете і протистоятимете НАТО без участі НАТО?
Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.
Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???
©Б.Береза