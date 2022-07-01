Російський літак із ракетою, що вдарила по ТЦ у Кременчуці, летів із аеродрому в Калузькій області, - Монастирський
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Українські правоохоронні органи мають дані про те, що літак із ракетою, випущеною по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузької області, конкретизується інформація про льотчиків.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо Кременчука. Ми маємо розуміння, звідки злітав літак ТУ-22 зі смертоносною ракетою Х-22 з майже тонною вибухівки, – це аеродром у Калузькій області. Ми розуміємо, хто саме в цю зміну перебував на аеродромі", - сказав міністр.
За словами Монастирського, також конкретизуються дані, хто саме був у цьому літаку.
"Тут ми підключаємо багатьох розслідувачів, працює наша розвідка, допомагає розвідка партнерів, щоб установити персональні дані осіб, які здійснили цей постріл по цивільному об'єкту", - додав глава МВС.
Він зазначив, що в суботу, 2 липня, вже будуть дані про точну кількість жертв ракетного удару по торговельному центру. "Криміналістична лабораторія збирає зразки ДНК і порівнює їх із зразками ДНК родичів, які звертаються", - додав Монастирський.
Керівник відомства наголосив також, що матеріали розслідування буде передано до міжнародних інстанцій.
Крім того, міністр звернув увагу, що встановлюються дані про те, звідки і хто здійснив запуск ракети по Одеській області 1 липня.
"Ці люди однозначно будуть встановлені. Збиратимуться докази", - підсумував глава МВС України.
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А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.
Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)
Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).
Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.
Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.
Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.
І я знаю, що так воно й буде.
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