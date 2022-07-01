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Розмова рашиста з матір'ю: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР рашист розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант розповідає матері про те що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде".

Мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: "800 військових росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…". Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

Рашист заперечує: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти калічать себе, щоб втекти з війни: "Давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:03
+11
те, кто еще не бунтует, кто еще не увидел оторванные ноги своего дружбана, ну, или несколько раз не попадал под плотный артобстрел.
Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
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01.07.2022 17:20
+6
Я больше верю полковнику Чернобаеву...мясо бунтовать не может априори....
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01.07.2022 17:34
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те, кто еще не бунтует, кто еще не увидел оторванные ноги своего дружбана, ну, или несколько раз не попадал под плотный артобстрел.
Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
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01.07.2022 17:20 Відповісти
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:03 Відповісти
А кто такие партиотичные каналы? Если о тех, так они то уже давно не партиотичные. Поют как все
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01.07.2022 17:14 Відповісти
не писди кацап зеленомордный а смотреть пул от зеленского уже блевать хочет
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02.07.2022 03:31 Відповісти
Буданов з гогінашвілі працюють...
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01.07.2022 17:04 Відповісти
"Письмо написала такое, письменное"
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01.07.2022 17:05 Відповісти
Свіжа порція "просто позвіздіти" від Буданова.
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01.07.2022 17:05 Відповісти
ГУР а можно меньше уши греть и больше действий в тылу кацапни? А на прослушку нужно брать ребят получивших инвалидность , но желающих продолжать службу в ВСУ.
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01.07.2022 17:21 Відповісти
откуда вы знаете, кто сидит на прослушке? по моим сведениям, на прослушке в основном женщины сидят и пенсы.
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01.07.2022 18:04 Відповісти
Знал двух людей работающих в этой сфере. Однокашник по мореходке , радист по образованию , КГБ , Ленинград , конец 80-х. Устраивался через отца, стукача КГБ в интуристовской гостинице Москва. Работал на прослушке , за пьянку был переведен на радиостанцию - глушилку " вражих голосов" техником . Второй знакомый 90-е , Украина , МВД. Оба мужчины. А так да, в связи силовых ведомств и МО работает много женщин.
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01.07.2022 18:38 Відповісти
да на россии еще до хрена придурков, готовых воевать "за родину, за царя-батюшку", да и депрессивных районов там тоже полно...
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01.07.2022 17:21 Відповісти
та да, интервью Золкина это достоверно подтверждают (
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01.07.2022 18:02 Відповісти
Гарматного мяса на паРащі вистачало завжди, тому ці розмови то ліричні відступи
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01.07.2022 17:30 Відповісти
Я больше верю полковнику Чернобаеву...мясо бунтовать не может априори....
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01.07.2022 17:34 Відповісти
бунтують на пляшках, ага..
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01.07.2022 18:03 Відповісти
Давай, беги домой, Ванек. Тут водки нет
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01.07.2022 19:30 Відповісти
 
 