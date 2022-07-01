Розмова рашиста з матір'ю: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У черговому перехопленні ГУР рашист розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупант розповідає матері про те що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде".
Мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: "800 військових росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…". Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.
Рашист заперечує: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".
Будь ласка, зачекайте...
Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.