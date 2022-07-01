Розмова рашиста з матір'ю: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР рашист розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант розповідає матері про те що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде".

Мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: "800 військових росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…". Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

Рашист заперечує: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".

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