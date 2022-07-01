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У Держдепі США засудили визнання Сирією "незалежності" "Л/ДНР": "Ізоляція Асада і Путіна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

держдеп

Офіційний Вашингтон заявив, що визнання режимом у Сирії "незалежності" так званих "Л/ДНР" є лише підтвердженням того, що режими Асада і Путіна є ізольованими та не належать до широкого міжнародного співтовариства.

На цьому наголосив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької "народних республік" свідчить про спільну ізоляцію режиму (Асада. – Ред.) та президента Путіна. Широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України", - наголосив офіційний представник Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, - МЗС

Заява зовнішньополітичного відомства США пролунала після того, як 29 червня Сирійська Арабська Республіка офіційно визнала "незалежність та суверенітет" так званих "Л/ДНР", створених Росією на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Офіційний Київ у відповідь заявив, що розриває дипломатичні відносини із Сирією та розпочинає запровадження проти неї торговельного ембарго. У вітчизняному МЗС зауважили, що розглядають це як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
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01.07.2022 17:38 Відповісти
Парії (изгои - рос.).
Нехай.
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01.07.2022 17:39 Відповісти
Ну шо, пора асаду напомнить, что такое томагавк. А то он немного подзабыл...
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01.07.2022 17:41 Відповісти
Приднестровье, Иран, ДНР, Осетия, Россия, Абхазия и Сирия готовятся создать новый военный блок! "*******"!
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01.07.2022 17:42 Відповісти
Чингизхан,встань,и ********* эту всю куету...
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01.07.2022 17:50 Відповісти
Главарь Дамаска признал ордло. Чмо, которое "правит" огрызком Сирии признало других "правителей" огрызков. Сюр чистой воды.
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01.07.2022 18:17 Відповісти
 
 