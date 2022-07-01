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У війні Росії проти України поранення дістали понад 90 тис. окупантів, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Росія на війні проти України вже втратила понад 30 тисяч своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з виконуючим обов’язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах паном Томасом Ерндлем, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам. Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, "зберігати обличчя" Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

"Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога", - закликав міністр.

Також Резніков подякував німецьким парламентарям за підтримку Українського народу та надання допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
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01.07.2022 17:29
+14
Там внутри еще коробок спичечный, на котором три фамилии - экипаж машины боевой)
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01.07.2022 17:35
+12
"Смысл какой был штурмовать Северодонецк? Его вымучили, и что? Никто не полез на другую сторону - там в Лисичанске возвышенности укрепленные. Начали наступать на Лисичанск с юга, прорываться с другой стороны. А зачем тогда штурмовали Северодонецк? Надо было сразу с юга идти… А когда бы окружили два города (до сих пор ничего не окружили!) Северодонецк пал бы без всяких боев… Российская армия была втянута в тяжелейшие бои в Северодонецк в городскую агломерацию, в условия города, где теряется преимущество в бронетехнике: "Джевелины" рулят из любого подвала, прошибая любой танк. Где не работает авиация - она не может эффективно действовать в городских условиях… И где артиллерия способна только сносить эти города, в щебень их превращать. Но даже в щебень превращенные города - прекрасный рубеж для обороны. Зачем российская армия туда влезла?"

"Они втянули российские войска в бой на самых выгодных для себя условиях… Успешная тактика украинских войск. Они столько дней держали все это дело в напряжении, потом ушли. Город, конечно, сдан. Ну и Бог с ним. Ничего такого! (...) Это не решает судьбу войны. Даже взятие Лисичанска не решит судьбу войны! (...) Они навязывают российским генералам свою войну. А это успех. За счет этого мы видим, что наступление идет черепашьими методами. Надо выиграть не бой за Северодонецк, а войну. А войну таким путем не выиграешь"
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01.07.2022 17:30
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01.07.2022 17:29 Відповісти
"Смысл какой был штурмовать Северодонецк? Его вымучили, и что? Никто не полез на другую сторону - там в Лисичанске возвышенности укрепленные. Начали наступать на Лисичанск с юга, прорываться с другой стороны. А зачем тогда штурмовали Северодонецк? Надо было сразу с юга идти… А когда бы окружили два города (до сих пор ничего не окружили!) Северодонецк пал бы без всяких боев… Российская армия была втянута в тяжелейшие бои в Северодонецк в городскую агломерацию, в условия города, где теряется преимущество в бронетехнике: "Джевелины" рулят из любого подвала, прошибая любой танк. Где не работает авиация - она не может эффективно действовать в городских условиях… И где артиллерия способна только сносить эти города, в щебень их превращать. Но даже в щебень превращенные города - прекрасный рубеж для обороны. Зачем российская армия туда влезла?"

"Они втянули российские войска в бой на самых выгодных для себя условиях… Успешная тактика украинских войск. Они столько дней держали все это дело в напряжении, потом ушли. Город, конечно, сдан. Ну и Бог с ним. Ничего такого! (...) Это не решает судьбу войны. Даже взятие Лисичанска не решит судьбу войны! (...) Они навязывают российским генералам свою войну. А это успех. За счет этого мы видим, что наступление идет черепашьими методами. Надо выиграть не бой за Северодонецк, а войну. А войну таким путем не выиграешь"
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01.07.2022 17:30 Відповісти
Согласно военной науке, успешным считается продвижение на 15-20 км в сутки. Армия РФ не в состоянии пройти это расстояние уже два месяца. Происходит это из-за того, что ВСУ весьма успешно навязывают российским генералам "свою войну". Показательным в данном случае является штурм Северодонецка.
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01.07.2022 17:32 Відповісти
Скоро во всех электричках на расии...

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01.07.2022 17:32 Відповісти
ПадАйтииии!!!!
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01.07.2022 18:37 Відповісти
Некоторых вообще в кувшинах хоронят, как подполковника 336-й отдельной бригады морской пехоты оккупантской армии сашку кувшинова.
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01.07.2022 17:34 Відповісти
Там внутри еще коробок спичечный, на котором три фамилии - экипаж машины боевой)
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01.07.2022 17:35 Відповісти
хороший кацап багато місця не займає
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01.07.2022 18:01 Відповісти
такой себе кувшин хоттабыч ) если потереть кувшин, то из него вылетает сашкин дух, как чорт из табакерки, во времена дидов )
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01.07.2022 18:09 Відповісти
А ви в наших лікарнях були пройдіться мо міським цвинтарям - положіть квітку помоліться ( В нас теж все переповнено не буду оперувати цифрами але знайомі лікарі кажуть сотні тільки в київсську обл. в день поранених і вбитих-великі втрати несемо ((((((((((
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01.07.2022 17:41 Відповісти
Резніков, фріци в 1944 році в катакомбах, без союзників, без грошей, без ракетної школи виробили 2000 одиниць Фау-2. Можливо на 5 місяці війни час щось думати - чи рашисти й далі безнаказано руйнуватимуть Україну ,диванні виродки десь в кизилі радісно плескатимуть в долоні?
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01.07.2022 17:45 Відповісти
А сколько десятков тысяч рабов сгноили на строительстве подземных цехов?
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01.07.2022 20:22 Відповісти
остров валаам уже встречает новых хероев-самоваров? )
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01.07.2022 17:46 Відповісти
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01.07.2022 17:47 Відповісти
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01.07.2022 17:59 Відповісти
Товарная яма и торговая изоляция. Россия не может производить даже утюги

30 июня в 14:06



Товарная яма и торговая изоляция. Россия не может производить даже утюги

Российская экономика оказалась в сильнейшей торговой изоляции из-за агрессии против Украины.

На 75% зависящая от импорта потребительских товаров, на 55% - от импорта лекарств и занимающая меньше 1% на мировом рынке ноу-хау и изобретений, Россия оказалась в «товарной яме».

Падение импорта достигало 50%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду на съезде РСПП.

И хотя делегации российских чиновников ездили в Азию, уговаривая местный бизнес занять ниши уходящих западных компаний, восстановить провал пока получается плохо. Сейчас спад импорта составляет 40%, сообщил Решетников.

Официальной статистики путинский режим уже 3 месяца не публикуют: Таможенная служба засекретила данные, ссылаясь на риски «спекуляций».

Данные крупных торговых партнеров России рисуют мрачную картину: поставки из Германии упали на 70%, из Японии - на 76%, из Южной Кореи - на 74%. Китай, на который возлагали надежды в Кремле, не спешит приходить на помощь и сократил экспорт в Россию почти на 40%.

В целом импорт из стран, которые ввели санкции, просел на 60%, а из не присоединившихся к санкциям - на 40%, подсчитали эксперты Института международной экономики Питерсона (PIIE). Контейнерные перевозки из Европы практически остановились: оборот портов Балтийского бассейна в июне рухнул на 85% .

«На сегодня мы видим, так сказать, «товарную яму», ассортимент сокращается», - говорит Дмитрий Виноградов, глава Merlion, дистрибьютора Apple и Samsung. И если нехватку гаджетов частично решает параллельный импорт, то с технологиями и товарами для промышленности дело обстоит куда сложнее.

«Норникель» потерял половину традиционных поставщиков оборудования, а попытка договориться об альтернативах обернулась проблемами, сообщил производственный директор компании Николай Степанов.

«Надеялись на Китай, но было сложно вести переговоры, пару месяцев нельзя было приехать и посмотреть на производство», - пожаловался он.

«У нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный, - здесь мы видим, что восстановление идёт гораздо сложнее», - подтвердил на съезде РСПП Решетников.

Объявив врагами больше половины мировой экономики, Кремль анонсирует грандиозные планы.

Путин потребовал с технологического нуля воссоздать автопром, научиться производить электронику, а правительство объявило о намерении выпускать по 100 самолетов в год - как во времена СССР.

Фантазии Путина, который в течение 22 жирных «нефтедолларовых лет» строил яхты и дворцы вместо экономики, не имеют ничего общего с реальностью.

А реальность такова. В год российская экономика выпускает 1 одеяло на 70 человек, 1 платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 миллионов населения. Эти данные приводит экономист Яков Миркин.

Превращение в закрытую крепость сулит России потрясение, считает он: «Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики умирают».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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01.07.2022 18:18 Відповісти
Вава бо-бо? Иди мама подует.
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01.07.2022 18:23 Відповісти
Свыше 30 тыс. поребриков сделали жест доброй воли и покинули территорию Украины. Правда не все и не целиком.
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01.07.2022 19:01 Відповісти
Алеша Ступин. Картина "Папа и дядя Серёжа вернулись из командировки"
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01.07.2022 19:05 Відповісти
Ruzki kurwy
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01.07.2022 20:18 Відповісти
 
 