У війні Росії проти України поранення дістали понад 90 тис. окупантів, - Резніков

Росія на війні проти України вже втратила понад 30 тисяч своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з виконуючим обов’язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах паном Томасом Ерндлем, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам. Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, "зберігати обличчя" Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

"Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога", - закликав міністр.

Також Резніков подякував німецьким парламентарям за підтримку Українського народу та надання допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков