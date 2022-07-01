УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12882 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
1 280 9
війна (56620) Київстар (62) мобільний зв'язок (250)

У Київстарі розказали, як підтримують Україну під час війни: 4,2 млрд грн. податків, 33 млн грн. на гуманітарні проєкти (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Від початку масштабного вторгнення росії до України національний телеком-оператор Київстар спрямував до держбюджету 4,246 млрд грн. податків і зборів, а також перерахував до благодійних фондів 33 млн грн. Обсяг безоплатних послуг на підтримку абонентів під час війни перевищив 420 млн грн.

У Київстарі розказали, як підтримують Україну під час війни: 4,2 млрд грн. податків, 33 млн грн. на гуманітарні проєкти 01

"Провідний український оператор телекомунікацій Київстар залишається надійним партнером держави та допомагає суспільству здолати складнощі воєнного часу", – прокоментували в компанії підтримку для України, її населення, військовиків і біженців.

Із 4,246 млрд грн. податків і зборів 1,682 млрд грн. Київстар сплатив до державного бюджету достроково, аби підтримати економіку держави задля протидії агресору.

Безпека для українців і надання їм надійного зв’язку за будь-яких обставин – серед пріоритетів оператора. Понад 1200 бомбосховищ у різних містах України мають безоплатний дротовийінтернет від Київстару. А через мобільну мережу оператора Держслужба з надзвичайних ситуацій передає українцям життєво важливі повідомлення, кількість яких вже перевищила 300 млн.

Також Київстар реалізовує широкий пакет гуманітарних проєктів на підтримку українських військових, лікарень, літніх осіб і постраждалих від війни – на такі цілі спрямовано понад 33 млн гривень. До збирання коштів долучились і абоненти компанії: Київстар виділив короткі номери, які дозволили людям робити прості перекази на гуманітарні цілі у перевірені фонди із бездоганною репутацією – таким чином компанія передала понад 3,2 млн грн. тим, хто потребує підтримки та допомоги.

"Своїм головним завданням Київстар вважає забезпечення в країні стабільного, безперервного зв’язку,– зазначили в компанії та повідомили. – Понад 90% мережі оператора стабільно функціонує і забезпечує абонентів послугами зв’язку та швидкісного інтернету. Для цього у першому кварталі 2022 року оператор інвестував у розвиток зв’язку 659 млн грн. За час воєнних дій компанія збудувала 110 нових об’єктів мобільного зв’язку і покращила зв’язок 4G у 3,5 тисячах населених пунктів".

Київстар піклується, щоб абоненти могли спілкуватися з рідними і близькими, де б вони не знаходились. За час війни компанія надала абонентам безоплатних послуг на суму еквівалентну 429 млн грн. У 30 країнах світу, куди вимушено виїхали мільйони українських жінок і дітей, абоненти отримують послуги зв’язку за тими ж тарифами, що й в Україні.

Крім того, Київстар забезпечує безоплатним мобільним зв’язком медиків, які працюють у зонах ризику.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да, російська компанія відбілює себе
показати весь коментар
01.07.2022 18:03 Відповісти
А яка патріотична назва у оператора: "Київ" і "стар, зірка"! Рашистські власники можуть обізвати свій бізнес хоч "Бандерлайн", але все одно козлчі роги будуть стирчати з-за жовтоблакитного логотипу.
показати весь коментар
01.07.2022 18:12 Відповісти
Так откажись. Или грошенята там дешевле?
показати весь коментар
01.07.2022 18:14 Відповісти
Притрушене москалоязике, я користуюсь послугами lifecell, 100% акцій якого належать "Turkcell"
показати весь коментар
01.07.2022 18:21 Відповісти
якшо вірити вікіпедії: "49% Cukurova Telecom Holding (CTH) належить російській компанії LetterOne Holdings S.A. (через Alfa Telecom Turkey Ltd. (ATT Ltd.)), підрозділу російської Alfa Group. Тому, відповідно, Alfa Group загалом належить 13.22% акцій Turkcell."
показати весь коментар
01.07.2022 19:14 Відповісти
Братишка, одним из владельцев Турксел является Фридман и его компания, собственно как и лайфсел, и так ненавидимый тобой киевстар. Зрада она по всюду))
псАльфагруп много чем владеет в Украине, его активы по всему миру, а хозяева юридически в Лондоне, так что неособо это и свинособачья компания, зря вы панику поднимаете.
показати весь коментар
01.07.2022 19:17 Відповісти
Здається тільки в Київстарі в році не 12, а 13 місяців.
показати весь коментар
01.07.2022 18:23 Відповісти
конченая кацапская контора, связи в селе практически не найти, вышку орки завалили, а эти бл#ди, требуют бабло непонятно за что и отключили исходящие, твари ненасытные, только рекламируют свою убогую сеть и хвалят себя любимых где только могут, гнать всех кацапских операторов надо, просто в голове не укладывается, как в такое время у нас почти вся связь от рашистов
показати весь коментар
01.07.2022 18:36 Відповісти
Гарна спроба, москалики, але ніт.
Те, що перерахованих грошей вистачить на наведені патріотичні й корисні закупи, аж ніяк не означає, що саме на це ці гроші витрачені. Бажаєте попіаритися - давайте купуйте за свої гроші. А не хитрожопьте, мовляв, ми стільки перерахували, стільки можна усього купити, але що не купили то не ми
показати весь коментар
01.07.2022 19:09 Відповісти
 
 