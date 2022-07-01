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Російська Федерація у липні тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

На газопроводі "Північний потік" у липні 2022 року відбудуться щорічні планові профілактичні роботи. Графік проведення робіт узгоджено і скоординовано з партнерами з транспортування газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія Nord Stream AG.

"З 11 по 21 липня 2022 р. компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для проведення планових профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів та систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище та нижче потоку. Інформація про проведення робіт була своєчасно повідомлена.

Читайте також: У парламенті Фінляндії заявили, що газопровід "Північний потік - 1" має бути зупинено
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Топ коментарі
+19
Закройтесь уже насовсем падлюки. И рашку свою закройте. Нахрен вы тут не уперлись.
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01.07.2022 18:23
+14
«Дякоючі» старій комуністичній бабі Європа після 8 років війни залежить від енергоресурсів терориста
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01.07.2022 18:24
+14
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01.07.2022 18:26
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Закройтесь уже насовсем падлюки. И рашку свою закройте. Нахрен вы тут не уперлись.
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01.07.2022 18:23 Відповісти
Это Бинго👍💥❗Козломордые сделали самоэмбарго👍 Лучшего для Украины тяжело придумать❗
Свято наближается👍
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01.07.2022 18:35 Відповісти
у газпрома турбину забрали на ремонт и не отдали вы что новости не читаете
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02.07.2022 03:42 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3350962/gazprom_ljet_postavki_gaza_sokratili_ne_izza_remonta_turbin_siemens
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03.07.2022 10:05 Відповісти
«Дякоючі» старій комуністичній бабі Європа після 8 років війни залежить від енергоресурсів терориста
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01.07.2022 18:24 Відповісти
Ну що ж, кацапи вже не маленькі - пососуть європейський прутень. Знпчить, у липні жвропейського бабла не буде. Протягом липня навіть тупі і лвниві знайдуть альтернативу. Яка чудова спроба суїциду!
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01.07.2022 18:25 Відповісти
А де альтернатива? Саудiти сказали про мізерне збільшення, ОАЕ і Кувейт, відмовилися.
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01.07.2022 18:41 Відповісти
скандінави, казахи, айзера, татарстанци, амери, канадці-кажуть ТАК)
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01.07.2022 20:57 Відповісти
Є ще українська ГТС. І по Білорусі одна гілка йде. А ще газ іде через Туреччину.
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02.07.2022 01:51 Відповісти
Це приблизно те ж саме як в Києві Єврореконструкція разом з водоканалом "проводить гідротехнічні тестування" вже другий місяць, щотижня подовжуючи термін виконання на тиждень?
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01.07.2022 18:25 Відповісти
як дурні зі своїм гасом носяться, занюхайтесь вже ім та поздихайте.
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01.07.2022 18:26 Відповісти
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01.07.2022 18:26 Відповісти
Ага, при том что вероятность встретить украинца гораздо выше. А если украинец будет вместе с чеченцем, грузином, молдаванином, азербайджанцем, литовцем, латвийцем, эстонцем, фином, поляком, чехом, словаком - так лучше остаться дома.
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01.07.2022 18:46 Відповісти
російська підерація пишеться з маленької букіи та через букву п
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01.07.2022 18:27 Відповісти
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01.07.2022 18:28 Відповісти
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01.07.2022 18:36 Відповісти
‼️‼️‼️ АНДРІЙ ІЛЛЕНКО

Меркель.

Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.

Слава Богу, це вже минуле.

Європа відроджується.

А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.

30.06.2022 00:38
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01.07.2022 18:37 Відповісти
Закройте, а Европа в это время трубу заварит. Пусть кацапы трубы грызут
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01.07.2022 18:30 Відповісти
китай и индия уже покупают
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03.07.2022 10:06 Відповісти
Багато хто вважає, що Росія перестане воювати через економічні проблеми. Я думаю, що ні.
Чесно кажучи, я б узагалі санкціі не вводив проти них. Краще б на втрачені через санкції кошти ЄС розгорнув виробництво зброї для нас, а санкції наклав лише на технології, щоб душити саме російський оборонпром.
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01.07.2022 18:30 Відповісти
АбоОбвести Московію величезним парканом і залити бетоном
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01.07.2022 18:35 Відповісти
кацап ты спалился именно - санкции и добьют твою пидо-Рашку а ЗСУ добавят хаймарсов
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02.07.2022 03:39 Відповісти
Тупорылая свинота делает всё, чтобы ЕС как можно быстрее дифференцировал закупки ресурсов.
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01.07.2022 18:31 Відповісти
только не Російська Федерація, а московия
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01.07.2022 18:32 Відповісти
Вот спасибо! Вся украинская дипломатия работала над прекращением поставок российского газа в Европу. И ничего не получалось. А Газпром смог. Скажите, а Миллер что - наш агент?
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01.07.2022 18:32 Відповісти
дебилы пля - у них турбину забрали на ремонт и не отдали вы что новости не читаете
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02.07.2022 03:40 Відповісти
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01.07.2022 18:35 Відповісти
Уроди роблять все, щоб запустити ПП - 2. Якщо європейці вже щось не зроблять, то у листопаді можуть бути проблеми. США ваш вихід.
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01.07.2022 18:39 Відповісти
Дак старая ************ уверяла что это невозможно.
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01.07.2022 21:39 Відповісти
 
 