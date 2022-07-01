Російська Федерація у липні тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На газопроводі "Північний потік" у липні 2022 року відбудуться щорічні планові профілактичні роботи. Графік проведення робіт узгоджено і скоординовано з партнерами з транспортування газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія Nord Stream AG.
"З 11 по 21 липня 2022 р. компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для проведення планових профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів та систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище та нижче потоку. Інформація про проведення робіт була своєчасно повідомлена.
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Свято наближается👍
Меркель.
Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.
Слава Богу, це вже минуле.
Європа відроджується.
А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
30.06.2022 00:38
Чесно кажучи, я б узагалі санкціі не вводив проти них. Краще б на втрачені через санкції кошти ЄС розгорнув виробництво зброї для нас, а санкції наклав лише на технології, щоб душити саме російський оборонпром.