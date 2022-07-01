Російська Федерація у липні тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС

На газопроводі "Північний потік" у липні 2022 року відбудуться щорічні планові профілактичні роботи. Графік проведення робіт узгоджено і скоординовано з партнерами з транспортування газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія Nord Stream AG.

"З 11 по 21 липня 2022 р. компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для проведення планових профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів та систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище та нижче потоку. Інформація про проведення робіт була своєчасно повідомлена.

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