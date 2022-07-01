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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказами про порушення РФ Конвенції про геноцид, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про подання до Міжнародного суду ООН меморандуму про безпідставні звинувачення України у "геноциді" з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді". Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданої шкоди".

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Автор: Роман Свиридович
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Может ЗЕРКАЛЬ на такое направление назначить - у неё опыт в международных судах есть
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01.07.2022 18:40 Відповісти
Та треба не просто делікатненько й чемненько прот окольно звертатися, як то було протягом довгих минулих років - а по-чоловічому бити по трибуні взуттям - як не мештою (як колись генсєк хрушов), то чоботом, пропахлим потом и кров'ю українських вояків-героїв!
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01.07.2022 19:02 Відповісти
ах вот зачем надо было так часто поднимать вопрос что москали убивают именно мирное население.
ок, давайте их и с той стороны подрочим.
Лишним не будет.
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01.07.2022 19:15 Відповісти
Московія - нацистська держава в принципі й проводить етноцид інших народів на постійній основі вже років так 300.

Зараз ми бачимо просто новий виток приступу геноциду з боку рашки.

Різниця між нацистською німеччиною і рашкою по суті лише в тому, що нацисти-гітлерівці винищували "ворожі" етноси, а рашка комбінує геноцид та асиміляцію.

І той факт, що після ІІ світової їй це щоразу сходить з рук - це геть погано.
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01.07.2022 19:53 Відповісти
 
 