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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказами про порушення РФ Конвенції про геноцид, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про подання до Міжнародного суду ООН меморандуму про безпідставні звинувачення України у "геноциді" з боку РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді". Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданої шкоди".
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ок, давайте их и с той стороны подрочим.
Лишним не будет.
Зараз ми бачимо просто новий виток приступу геноциду з боку рашки.
Різниця між нацистською німеччиною і рашкою по суті лише в тому, що нацисти-гітлерівці винищували "ворожі" етноси, а рашка комбінує геноцид та асиміляцію.
І той факт, що після ІІ світової їй це щоразу сходить з рук - це геть погано.