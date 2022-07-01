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Відбито спробу рашистів розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 01.07.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 128 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зфіксовано біля Клинового та Покровського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 750 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1577 танків та 3736 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.

Також читайте: Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб

У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу рф, на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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01.07.2022 18:46
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.07.2022 19:03
+6
Ржака да и только! От "Киев за 3 дня" до неудачной попытки "розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу" Вяликие, что тут скажешь
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01.07.2022 18:50
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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01.07.2022 18:46 Відповісти
а ботам и спамерам позор !
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02.07.2022 03:43 Відповісти
Ржака да и только! От "Киев за 3 дня" до неудачной попытки "розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу" Вяликие, что тут скажешь
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01.07.2022 18:50 Відповісти
Нечего тут ржать .Орки за последние несколько недель здорово продвинулись в луганской области и уже почти её захватили остался только один крупный город Лисичанск ,который и тот уже в полуокружении
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01.07.2022 19:10 Відповісти
20км за 80 дней это "здорово", товарещь майор? Сожжены все новые и новейшие танки, остатки сил ведут штурм в единственном направл. - Лисичанск. Сходите ка вы на}{¥й,
За русским кораблём.
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Тобі смішно ? За останні 12 годин орки взяли Привольє та Шипіловку.
Подивись карту - ситуація дуже складна...
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01.07.2022 19:15 Відповісти
Привілля та Шипилівка, а не те, що ви пишете. Це ви, мабуть, з liveuamap берете дані. Та карта показує час, погоду, хмарність, тільки не правильні розташування позицій. Я не знаю що там з Привіллям та Шипилівкою, але Лисичанський НПЗ повністю контролюють кацапи ще з ночі, а на liveuamap він за нашими.
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01.07.2022 19:57 Відповісти
ну, не скажите. До Нью-Йорка осталось всего 5 км, только от американцев это скрывают. Ну, шоб паники не было - проверенная на практике методика александрочива.
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01.07.2022 19:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.07.2022 19:03 Відповісти
Отже,вже в місті((Чи варто ризикувати життям українськиї воїнів(Але командування знає що робить.Сподіваюся,десь вже накривають артою тих москалів з обох боків,котрі хочуть оточити.
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01.07.2022 19:16 Відповісти
орки лізуть вперед і назад подивляються як звалити назад
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01.07.2022 19:34 Відповісти
Скільки населених пунктів України в вогні. Горіть в пеклі москалі
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01.07.2022 20:36 Відповісти
 
 