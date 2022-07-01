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ЄС планує виділити Україні 1 млрд євро екстреної допомоги, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

евро

Європейський Союз запропонував виділити Україні 1 мільярд євро у вигляді швидкої фінансової допомоги, адже блоку наразі не вдається домовитися про більший пакет у 9 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн офіційно заявила про ініціативу виділення Україні 1 млрд євро термінової допомоги, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачав 8,8 мільярда євро позик. Крім сумнівів щодо структури фінансування, Німеччина вимагає надати Україні гранти, тобто безповоротну допомогу, замість кредитів, аби зменшити борговий тягар країни

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Уряд канцлера Олафа Шольца незгодний з тим, як пропонується розрахувати та структурувати гарантії, під які кошти будуть передані України. Раніше на питання про затримку погодження "макрофіну", міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер сказав, що країна вже погодила 1 млрд євро гранту для України, що слід взяти до уваги.

"Не слід звертатися до Німеччини двічі", — сказав Лінднер. "Кожен має бути залучений у міру його чи її можливостей".
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Фон дер ляен + Шольц = смерть *****👍Точка.
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01.07.2022 18:44 Відповісти
Во поперло, теперь арахуй купит себе самую высокую пальму!!!!
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01.07.2022 18:47 Відповісти
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01.07.2022 18:50 Відповісти
Пихают пихают и где то все бабло(((
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01.07.2022 18:50 Відповісти
Не такие уж европейцы простаки. Эти деньги отслеживают. Они лучше нашего знают с кем имеют дело.
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01.07.2022 18:57 Відповісти
щоб коломойський не схуд часом
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01.07.2022 18:55 Відповісти
кАломойський.
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01.07.2022 19:02 Відповісти
Байден вчера дал еще 800 лямов... На истрибители F-16...
Первій полет сделає Бенямойский т Лєнка...
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01.07.2022 18:59 Відповісти
Під повним контролем ЄС, інкше, вони осядуть в офшорах влади та "правІльних л.дей."
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01.07.2022 19:02 Відповісти
Вчера с братом ездили в Берлин...ужас...такого грязного города 100 лет не видел...Прага чище...
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01.07.2022 19:11 Відповісти
Хаймарси, Цезари, 777 і не треба грошей. Краще усунути причину ніж наслідки.
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01.07.2022 19:27 Відповісти
Бригаде Ze надо бабло...по чем много много...73% кушать хотят...
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01.07.2022 19:30 Відповісти
 
 