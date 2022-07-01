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Кабмін (6265) гуманітарна допомога (729)

Кабмін утворив робочу групу із моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

допомога,гуманітарна,гумдопомога

Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, утворено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку (інструментів) моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги, у тому числі з використанням цифрових технологій.

У зв’язку з цим затверджено положення про міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Шо богато *******, важко контролювати?
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01.07.2022 18:58
+6
все ж в оп-у. а то багато посторонніх діляг розвелось, внукам не хватить ))
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01.07.2022 19:04
+6
Краще б навпаки, щоб волонтери Кабмін контролювали.
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01.07.2022 19:05
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Шо богато *******, важко контролювати?
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01.07.2022 18:58 Відповісти
В робочій групі арахуямія, мецгер... ?
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01.07.2022 19:12 Відповісти
все ж в оп-у. а то багато посторонніх діляг розвелось, внукам не хватить ))
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01.07.2022 19:04 Відповісти
керівником групи, сподіваюсь, Єрмака призначили
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01.07.2022 19:04 Відповісти
Він їм і був...
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01.07.2022 19:11 Відповісти
Краще б навпаки, щоб волонтери Кабмін контролювали.
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01.07.2022 19:05 Відповісти
Так, в принципі і було при Порошенко, волонтерські ради при Міністерствах себе дуже добре зарекомендували, багатющо користі реальної принесли.
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01.07.2022 19:29 Відповісти
Тепер кабмін очолить нецільове використання цільової допомоги!
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01.07.2022 19:07 Відповісти
Мені одному здається, що більшість туди для цього і вилізло?
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01.07.2022 19:30 Відповісти
****** депутати!Вже кормушку свою формують... міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку. На передову їх!
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01.07.2022 19:09 Відповісти
Який швидкий Кабмін!
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01.07.2022 19:11 Відповісти
Так так.В групу не забудьте включити тих,хто вже вміє красти,з міносвіти,палива й енергетики,молоді та спорту...та що я))Всіх колишніх.
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01.07.2022 19:14 Відповісти
Допоки до волонтерів не лізли, то усе було у них гаразд, справувалися самі. А ці зараз накерують, без сумніву, то навіть до ворожки не ходи!
Як діти малі, але шкодні, хпають рученята карбюратор у татовій машині підрегулювати...
А по руцям? А по срачечці, щоб не тягнулися у тих услужливих? До біди ведуть, бо перекривають постачання необхідного, яке самі не забезпечують.
P.S. Слушно взяти на розум - а кому це вигідно?
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01.07.2022 19:24 Відповісти
Леонид Данилыч зна шо робить...
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01.07.2022 19:25 Відповісти
Бригада Ze должна контролировать каждый болтик и пакетик с водой и молоком... а тем более с бензином...на то они и Бригада...
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01.07.2022 19:35 Відповісти
На этот счёт было сказано 90 лет назад хлопцев, которого звали Остап Бендер. ''' люди не волнуйтесь---- все украдено до вас...." . Поздно уже, схему отработали, гудит, шумит, торгуется за нал, крыша та же.
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01.07.2022 19:45 Відповісти
Борис Дородный - каZапский вафёл)) Зарегистрирован 25.04.22, пивень неоприходованный!
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01.07.2022 19:56 Відповісти
У нас на очах послідовно формується база авторитаризму, передвісник диктатури. Це було передбачувано, для тих, хто вміє аналізувати і прогнозувати.
Жабенятко вдягнуло завелику для нього корону і вициганило Булаву.
Дайте йому коксу! Хай у своїх кумарях уявляє себе тим мультяшним Царем-лємуром (йому пофіг де махати скіпетром - чи наяву, чи в уяві). Лєнкє поясніть, що її пуцьвірінок прямує до гострої стадії маніакально-депресивного психозу, тому його краще глушити і тримати під контролем.
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01.07.2022 19:49 Відповісти
10 Марта 2019 года на цензоре печатал такой текст...
Идет новая эпоха голосуя за Зелю вы выберете Кучму...
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01.07.2022 19:55 Відповісти
Тільки з Заходу або Великобританії треба контролювати, зекі все розкрадуть.
Трухіна ще в цю групу або Юзика
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01.07.2022 20:37 Відповісти
Я пропоную атаманом Юзика поставити. Видний хлопець, та й на апетит не жаліється.
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01.07.2022 21:02 Відповісти
Типу Єрмак буде контролювати куди Єрмак діває гуманітарку.
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01.07.2022 21:32 Відповісти
Йшов 5 місяць повномасштабної війни...
Це все, що треба знати про Кабмін Шмигаля...
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01.07.2022 23:33 Відповісти
 
 