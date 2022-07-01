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Кабмін утворив робочу групу із моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, утворено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку (інструментів) моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги, у тому числі з використанням цифрових технологій.
У зв’язку з цим затверджено положення про міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.
Топ коментарі
+7 Temp Tempo
показати весь коментар01.07.2022 18:58
+6 Fjall_Raven
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+6 Trevo Trow
показати весь коментар01.07.2022 19:05
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Будь ласка, зачекайте...
Як діти малі, але шкодні, хпають рученята карбюратор у татовій машині підрегулювати...
А по руцям? А по срачечці, щоб не тягнулися у тих услужливих? До біди ведуть, бо перекривають постачання необхідного, яке самі не забезпечують.
P.S. Слушно взяти на розум - а кому це вигідно?
Жабенятко вдягнуло завелику для нього корону і вициганило Булаву.
Дайте йому коксу! Хай у своїх кумарях уявляє себе тим мультяшним Царем-лємуром (йому пофіг де махати скіпетром - чи наяву, чи в уяві). Лєнкє поясніть, що її пуцьвірінок прямує до гострої стадії маніакально-депресивного психозу, тому його краще глушити і тримати під контролем.
Идет новая эпоха голосуя за Зелю вы выберете Кучму...
Трухіна ще в цю групу або Юзика
Це все, що треба знати про Кабмін Шмигаля...