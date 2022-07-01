Кабмін утворив робочу групу із моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги

Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, утворено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення порядку (інструментів) моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги, у тому числі з використанням цифрових технологій.

У зв’язку з цим затверджено положення про міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.

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