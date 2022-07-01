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Новини За кордоном
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НАТО (5151) США (14495) Каволі (28) Остін Ллойд (372) Міллі (151)

Сили НАТО в Європі очолив генерал США Каволі, який спеціалізується на Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кристофер,каволі

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі з 1 липня став генерал армії США Кристофер Каволі.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На церемонії передання повноважень були присутні глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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"Я мав за честь перебувати у ваших лавах останні чотири з половиною роки, і я вдячний, що матиму змогу й надалі це робити. Разом ми йтимемо у світле майбутнє", – заявив Каволі.

Згідно з офіційною біографією, Кристофер Каволі народився в Західній Німеччині, закінчив Принстонський університет США з дипломом біолога і з 1987 року служив у лавах Збройних сил США.

Наприкінці 1990-х років Каволі служив у Боснії та Герцеговині в межах миротворчої місії НАТО, пізніше брав участь у збройних діях в Афганістані. Генерал має також досвід у розробці політики щодо Росії у штабі Збройних сил США та наукової діяльності в Національному інституті оборони.

Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.
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Топ коментарі
+15
Характеристика від блогера Олега Шарпа на американського генерала Крістофера Каволі, якого прзначили головнокомандуючим сил НАТО в Європі:

"Он в совершенстве владеет русским, а также получил магистерскую степень в Йельском университете по специальности «российские и восточноевропейские исследования».
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Капитолия. В связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами Пентагона. Ненавидит русню".
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01.07.2022 19:09
+10
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01.07.2022 19:26
+6
Головне шоб у нього яйця були, а не як у Шольца та Столтенберга...
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01.07.2022 19:06
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За карабль і без акценту?
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01.07.2022 19:03 Відповісти
Може 2-й Маккейн ?
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01.07.2022 19:05 Відповісти
Може майбутній президент?
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Череп❗ Рвать русню будет конкретно👍💥
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01.07.2022 19:52 Відповісти
Головне шоб у нього яйця були, а не як у Шольца та Столтенберга...
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01.07.2022 19:06 Відповісти
Хай прийжджає до нас, стане спеціалістом по утилізації росіян.
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01.07.2022 19:07 Відповісти
Тогда ему лучше иметь диплом зоолога, а не биолога)
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01.07.2022 19:14 Відповісти
Характеристика від блогера Олега Шарпа на американського генерала Крістофера Каволі, якого прзначили головнокомандуючим сил НАТО в Європі:

"Он в совершенстве владеет русским, а также получил магистерскую степень в Йельском университете по специальности «российские и восточноевропейские исследования».
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Капитолия. В связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами Пентагона. Ненавидит русню".
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01.07.2022 19:09 Відповісти
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01.07.2022 19:26 Відповісти
Офіційно вам повідомляю, я с3.14здив у вас цей мемчик...
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01.07.2022 21:02 Відповісти
А українською? Слабо?
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02.07.2022 02:14 Відповісти
Соромлюсь спитать: - А це яка?!
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03.07.2022 11:39 Відповісти
По дорослому на росії спеціалізуються наші ЗСУ!
Тепер будь який спеціаліст по росії може підвищити кваліфікацію при ЗСУ!
Зсобою варто брати власну зброю!
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01.07.2022 19:12 Відповісти
Вы зря иронизируете. Война лучший учитель и большой плюс в личном деле. Причем я думаю на практике офицеры наших союзников так и делают. Официальные командировки в Украину.
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01.07.2022 19:20 Відповісти
Придётся поработать по специальности
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01.07.2022 19:16 Відповісти
Специально обученный человек?
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01.07.2022 19:17 Відповісти
вибачайте, англійська

Christopher G. Cavoli
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01.07.2022 19:32 Відповісти
Вот таким должен быть верховный главнокомандующий, с богатым боевым опытом, говорящий на нескольких языках , хорошо знающий язык противника . У нашего же украинского главнокомандующего совпадает только одно -он знает язык врага и общался на нём всё время , я думаю что общался он на нем в быту и до войны 24.02.2022.
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01.07.2022 19:40 Відповісти
Наш головнокомандувач - Залужний. А ваш хто?
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02.07.2022 02:16 Відповісти
Важливо, що він не народився на території ГДР
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01.07.2022 21:19 Відповісти
 
 