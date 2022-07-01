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5 канал (315) Прямий_канал (58) Еспресо (4)

Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

прямий

Петиція щодо повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

У повіддомленні зазначається: "4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна.

Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує.

Такими діями фактично обмежується свобода слова.

Журналісти всіх трьох телекомпаній неодноразово заявляли про дотримання єдиної інформаційної політики держави. Свобода слова завжди була однією з найбільших цінностей українського суспільства і підтвердженням демократичного та європейського вектору нашого розвитку.

Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України.

Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС. Сьогодні ціною життів наших громадян та в боротьбі за власну державність ми нарешті отримали опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, значна частина якого присвячена питанням свободи слова як важливої цінності демократичного європейського суспільства.

Проте, на жаль, ситуація щодо відключення незалежних українських патріотичних каналів може поставити під сумнів відповідність України критеріям членства в ЄС та готовності охороняти свободу слова, верховенство права та інші принципи демократії як провідна європейська держава.

Окрім того, концерн РРТ незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації.
Просимо Вас звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-ГО" та "ПРЯМОГО", права великої аудиторії глядачів цих телеканалів та несуть загрози принципам демократії та свободи слова, а також членству України в ЄС.

Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "Еспресо", "5-го" та "Прямого" в цифровий ефір.

Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Вова Зе, поверни опозиційні канали , бо дивитися цей дибільний марафон у багатьох людей нерви здають 😡особливо Г+Г

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01.07.2022 19:15
+35
Можливо так , як ви кажете ,
так як вчора , наприклад, Зеленський підписав указ про реєстр олігархів, не дочекавшись висновку Вінеційської комісії і тим самим наплювавши на умову Євросоюзу
щодо кандидатства в ЄС.
Тижня не пройшло.
Хтось все ще вважає, що після війни ця влада забезпечить нам порозуміння з цивілізацією?
Я в це не вірю , тому потрібно буде щось придумати
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01.07.2022 19:20
+33
Тато Бєня не дозволить Буратіні увімкнути канали. Він злий на Пороха за Приват.
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01.07.2022 19:13
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Ідеш задовбаний туди
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01.07.2022 19:12 Відповісти
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01.07.2022 19:20 Відповісти
Афанасий , я очень рад , что вас развеселил
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01.07.2022 19:21 Відповісти
Придурки застібали своїм зєлємарафоном...
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01.07.2022 19:20 Відповісти
А такі як ти задовбали вже своїм зебілізором! Опустилися до рівня *********** - вам це самим не огидно від самих себе?!
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01.07.2022 19:30 Відповісти
Я й так Еспрессо дивився в Ютьюбі.
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01.07.2022 19:12 Відповісти
Ніхто нічого не поверне. Не для того прибирали опозицію з телеефіру.
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01.07.2022 19:13 Відповісти
Можливо так , як ви кажете ,
так як вчора , наприклад, Зеленський підписав указ про реєстр олігархів, не дочекавшись висновку Вінеційської комісії і тим самим наплювавши на умову Євросоюзу
щодо кандидатства в ЄС.
Тижня не пройшло.
Хтось все ще вважає, що після війни ця влада забезпечить нам порозуміння з цивілізацією?
Я в це не вірю , тому потрібно буде щось придумати
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01.07.2022 19:20 Відповісти
Вавчику вже не раз натякали дорослі з-за окіяну, думаю, ще натякнуть...
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01.07.2022 19:25 Відповісти
Тато Бєня не дозволить Буратіні увімкнути канали. Він злий на Пороха за Приват.
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01.07.2022 19:13 Відповісти
беня там ніпричому.
Д'єермак і вся його шобла, починаючи з Zе, там розвели натуральну зраду України
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01.07.2022 19:18 Відповісти
Беня там якраз свого шнобеля пхає кругом 😠
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Ось чому зелюки бояться призначати голову САП.
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01.07.2022 19:14 Відповісти
Так , бо 90% партii "Вороги народу" сядуть за грати.
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01.07.2022 19:29 Відповісти
Вова Зе, поверни опозиційні канали , бо дивитися цей дибільний марафон у багатьох людей нерви здають 😡особливо Г+Г

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01.07.2022 19:15 Відповісти
Наш місцевий канал транслює 5-й. Хоч якась різноманітність.
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01.07.2022 19:43 Відповісти
Блін , на вулиці - 21 століття ...
Що у когось нема інтернету ?
І без ВПН - видно

Інша справа - що одне під час війни забороняти партії від ОПЗЖ, "Опоблоку", "Партії Шарія" ... до Вітренко
Дурна справа - закривати рота , хоч і політичним противникам - але проукраїнським партіям
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01.07.2022 20:46 Відповісти
а що це за дибільний марафон про який всі вуха прозвеніли? не в курсі просто
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01.07.2022 23:46 Відповісти
увімкни тв бажано т2,взнаєш багато "нового і несподіваного",а ще там лисий з кварталу зі своїм корєшком уже своїми розпухлими ібальниками в екран не влазять
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02.07.2022 02:38 Відповісти
упс, а в мене немає телевізора, а що це таке?
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02.07.2022 11:33 Відповісти
А інакше як би на їх фоні виглядала б медведчуківська шобла на нацмарафоні...
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01.07.2022 19:16 Відповісти
Нэ на часи!
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01.07.2022 19:16 Відповісти
Петиція до тих,хто й відключив телеканали,боячись правди ?
А не простіше старими методами,-через суд ?
Чи,може,літачки паперові запустимо,чи босяка на лавки заліземо ?
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01.07.2022 19:17 Відповісти
на голосование будет забит зелёный болт.
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01.07.2022 19:17 Відповісти
Еге ж. Так само, як і на цю, що досі "на розгляді" : ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТУ!!!
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01.07.2022 19:50 Відповісти
Да, на телемарафоне, помню, радостно комментировали это "событие" 😂🤣😂
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01.07.2022 20:15 Відповісти
у Вас опечатка - на зелемарафоне.
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01.07.2022 20:23 Відповісти
телелохотроні
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02.07.2022 02:41 Відповісти
Думаю, взрослые таки сделают пацанчику Вове бо-бо за монополизацию инфопространства...
Группа рыжего гудка тоже начнет вещать отдельно...
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01.07.2022 19:17 Відповісти
Не сделают. В масштабе войны на это никто внимание даже не обратит. А зеленые ничего не теряют. Сейчас у них руки развязаны. Пляски вокруг всупления в ЕС можно лет десять устраивать. К тому времени либо ишак, либо Падишах.
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01.07.2022 19:48 Відповісти
Обратят в масштабе вступления в ЕС. Второе ***** только ЗЕленое им в ЕС нафиг не нужно.
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01.07.2022 19:56 Відповісти
Там срок-до 10 лет... ишак, падишах..
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01.07.2022 20:13 Відповісти
Бо-бо будет... вопрос - насколько чувствительное?
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01.07.2022 21:01 Відповісти
Саме так 100% +++
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01.07.2022 19:25 Відповісти
Може я чогось не розумію, але в мене, на супутниковій тарілці, ці три канали ні на день не пропадали. Проте тиждень тому на європейському супутнику прикрили пакет російських каналів. Чомусь один тільки НТВ залишився
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01.07.2022 19:19 Відповісти
а в цифре по гродам нет. А мне тарелка наф не надо
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Т2 розумієш?
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01.07.2022 19:24 Відповісти
А по хлєбалу за відключення хтось приз отримає,чи не на часі.
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01.07.2022 19:24 Відповісти
Відключення цих каналів, були узгоджені на Банковій в усній формі , самим боневтіком !!
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01.07.2022 19:29 Відповісти
Тра зразу бабусю по хльобалу...
Радий був би це побачити
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01.07.2022 19:30 Відповісти
По бородатому хитрому хльобалу...
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01.07.2022 19:33 Відповісти
Хто хоче дивитися, той дивиться по супутнику чи в ютуб. Хто не хоче, тому і не потрібно. Кожен при своїх.
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01.07.2022 19:25 Відповісти
І ви вважаєте , що це є виходом із цієі ганебноі ситуаціі ?

Просто закрити людям роти , які мають іншу думку і рейтинг Зе підкочить до небес , так як його не цікавить війна в країні , а цікавить
одне- бути обраним на другий термін , все 😠
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01.07.2022 19:36 Відповісти
Взагалі- то, його турбує, як не сісти. А зробити це можна лише утримавши, захопивши владу та прикрившись презеденстською недоторканністю.
Саме страх відповідальності, в першу чергу, штовхає всю плісняву владу, з їх хазяями, "слугами", журнашлюхами та іншими посіпаками добитись переобрання Боневтіка.
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01.07.2022 20:15 Відповісти
В такому випадку, зЕ-марафон потрібно прибрати з ефіру. Хто захоче, може подивитися це сепар-лайно з бабломойсько-мервечуківськими журнашлюшками і в ютубі. Кожен при своїх.
Чи етодругоє?
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01.07.2022 20:10 Відповісти
я якраз сьогодні підписав ,так як сайт тупив раніше чомусь не виходило в мене,не приходило СМС для регістрації
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01.07.2022 19:28 Відповісти
Зеленський на стадіоні заявив, що вони з Порошенком фізіологічно різні...мабуть телевізійних каналів це теж стосується.
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01.07.2022 19:31 Відповісти
Крайня плоть Зеленського заявила.
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01.07.2022 19:34 Відповісти
Верховне плювати хотіло на думку Українців..
не для того Беня квіточку ростила, щоб отак, вже за рік, розлучитися з троном сцаря.. а потім ще й відповідати за про..би, смерті та руїну, через тупість та недалекоглядність (якщо не через зраду?)..(
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01.07.2022 19:36 Відповісти
А чи понесуть покарання негідники, які незаконно припинили мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого".
А, що, так званий, гарант Конституції, який піариться в телемарафоні, не помітив явного беззаконня? Чи війна все спише?
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01.07.2022 19:39 Відповісти
Він не звертає на це уваги, бо з нього зліпили героя і воно вознеслося за хмари. Вьіше Лаврской колокольни казав Голохвастов.
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01.07.2022 19:47 Відповісти

Кидь на небо
Хряп об землю
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01.07.2022 22:08 Відповісти
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01.07.2022 22:15 Відповісти
Так саме він і відключив опозиційні канали , щоб виглядало все так
в нашій краіні , що тільки вони роблять все для перемоги !
Одяглися всі зелені в мілітарі і перед всім світом піаряться , ніби
щойно із ОКОПІВ повилазили
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01.07.2022 19:47 Відповісти
"Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!"
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02.07.2022 09:09 Відповісти
ідея заслуговує на повагу +++
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01.07.2022 19:51 Відповісти
На жаль, зелена шобла просто підітреться тією петицією. Між тим як різні телепомийки продовжують працювати на користь країни зелених гнид. Сьогодні в Ютубі бачив один цікавий відос, де між іншим був епізод з телеефіру телеАналу "Україна 24". Епізод висвітлював момент одразу після обстрілу ТРЦ у Кременчуці і хтось із, як я зрозумів, військових чи волонтерів коментував подію онлайн. Коли він почав коментувати подію українською, ведуча шльондра зі студії попросила його говорити (УВАГА!) на рабссійском ізикє, бо, мовляв, вони висвітлюють події для усього світу. Я аж "трохи" прихуїв з того.
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01.07.2022 19:55 Відповісти
Так , я теж бачив цей коментарій - це не вкладається в моій голові !😠
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01.07.2022 19:58 Відповісти
Та щас. Ці ж канали розказують, що кацапів б'є не Боневтік з дерьмаком, подляком, аферістовичем, а ЗСУ.
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01.07.2022 20:07 Відповісти
Тебе, шльондру зеленожопу-********** срочно в батальон с рушницею та гранатою на твойому поганому язикові, бо ти, тварюка, можеш тільки зелений зад лізати, зедебілка, может хоч яка з тебе користь в цьому житті буде, подоляцка курва. А воюють, як раз, на відміну від тебе, дряні, там ті, кто ці канали і слухає, поки твої зеленогнойні "братани" з півасіком втомлюються від войни на дівані. Згинь звідси, хвойда.
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01.07.2022 21:44 Відповісти
А вот за это стоит проголосовать
https://petition.president.gov.ua/petition/145072
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01.07.2022 20:48 Відповісти
Хто сидить в цьому РРТ? Прізвища, явки, паролі... Чому вони такі наглі, хто їх покриває?
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01.07.2022 20:51 Відповісти
po povodu TV - nada razduvati skandal na zapade....pustj nadavjat ot tuda na zelebobikov.
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01.07.2022 20:54 Відповісти
Тормозили голосування як могли. До приходу зелених уявити таке в Україні було важко. Я два дні втратив, щоб проголосувати. То не ввійти, то клік по чомусь, і можеш іти спати, то код підтвердження кудись пішов і не повернувся. Дивно, що не заморозили на якихось тисяч 22. Суки зелені. Скільки людей так і не проголосувало! Тепер будуть відморожуватись, і взагалі забудуть про реакцію на петицію. Або скажуть "Та хай приєднуються до марафону імені зеленського!", і не приєднають. Осліпнуть і поглухнуть.
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01.07.2022 21:30 Відповісти
Зелені мавпи не для того ці канали закрили, щоб розглядати цю петицію.
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01.07.2022 22:30 Відповісти
138 серій сватів від зелених на ту петицію - сватівний марафон!
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01.07.2022 22:33 Відповісти
Заблокировав каналы Порошенка, они приравняли их к пророссийским аналам Медведчука. По другому этой не назовешь. При этом пятий, прямий и экспрессо самые что не есть русофобские каналы в отличии от каналов ОПЗЖ. Да там часто намекают про розмінування Чонгару, швидку здачу Херсона и Маріуполя, тому що інакше люди просто перестануть шукати правду, критично мислити і перетворяться на стадо баранів, які довіряють лише одному джерелу СМІ бо інших просто нема як в РФ.
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01.07.2022 22:46 Відповісти
ТЕЛЕКАНАЛИ ВКЛЮЧИТИ !!! Керівництво державного концерну РРТ звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності . Мінцифри і особисто міністру Федорову провести розслідування блокування петиції щодо включення незалежних телеканалів та прозвітувати суспільству про недопущення в подальшому таких ганебних дій.
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01.07.2022 23:09 Відповісти
Підтримую. Але, на жаль, цього не буде.
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02.07.2022 02:32 Відповісти
Чё-то я не понимаю...
А есть какие-то юридические докумкенты на это вещание, типа контракта с обязанностями сторон?
Или этот концерн вещает как жест доброй воли, кого хочет?
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02.07.2022 09:45 Відповісти
зелёный вообще *****,всё больше становится похож на *****!
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02.07.2022 12:43 Відповісти
 
 