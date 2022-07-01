Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів

Петиція щодо повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

У повіддомленні зазначається: "4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна.

Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує.

Такими діями фактично обмежується свобода слова.

Журналісти всіх трьох телекомпаній неодноразово заявляли про дотримання єдиної інформаційної політики держави. Свобода слова завжди була однією з найбільших цінностей українського суспільства і підтвердженням демократичного та європейського вектору нашого розвитку.

Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України.

Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС. Сьогодні ціною життів наших громадян та в боротьбі за власну державність ми нарешті отримали опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, значна частина якого присвячена питанням свободи слова як важливої цінності демократичного європейського суспільства.

Проте, на жаль, ситуація щодо відключення незалежних українських патріотичних каналів може поставити під сумнів відповідність України критеріям членства в ЄС та готовності охороняти свободу слова, верховенство права та інші принципи демократії як провідна європейська держава.

Окрім того, концерн РРТ незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації.

Просимо Вас звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-ГО" та "ПРЯМОГО", права великої аудиторії глядачів цих телеканалів та несуть загрози принципам демократії та свободи слова, а також членству України в ЄС.

Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "Еспресо", "5-го" та "Прямого" в цифровий ефір.

Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором.