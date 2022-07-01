Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів
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Петиція щодо повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.
У повіддомленні зазначається: "4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна.
Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує.
Такими діями фактично обмежується свобода слова.
Журналісти всіх трьох телекомпаній неодноразово заявляли про дотримання єдиної інформаційної політики держави. Свобода слова завжди була однією з найбільших цінностей українського суспільства і підтвердженням демократичного та європейського вектору нашого розвитку.
Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України.
Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС. Сьогодні ціною життів наших громадян та в боротьбі за власну державність ми нарешті отримали опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, значна частина якого присвячена питанням свободи слова як важливої цінності демократичного європейського суспільства.
Проте, на жаль, ситуація щодо відключення незалежних українських патріотичних каналів може поставити під сумнів відповідність України критеріям членства в ЄС та готовності охороняти свободу слова, верховенство права та інші принципи демократії як провідна європейська держава.
Окрім того, концерн РРТ незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації.
Просимо Вас звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-ГО" та "ПРЯМОГО", права великої аудиторії глядачів цих телеканалів та несуть загрози принципам демократії та свободи слова, а також членству України в ЄС.
Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "Еспресо", "5-го" та "Прямого" в цифровий ефір.
Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором.
Будь ласка, зачекайте...
так як вчора , наприклад, Зеленський підписав указ про реєстр олігархів, не дочекавшись висновку Вінеційської комісії і тим самим наплювавши на умову Євросоюзу
щодо кандидатства в ЄС.
Тижня не пройшло.
Хтось все ще вважає, що після війни ця влада забезпечить нам порозуміння з цивілізацією?
Я в це не вірю , тому потрібно буде щось придумати
Д'єермак і вся його шобла, починаючи з Zе, там розвели натуральну зраду України
Що у когось нема інтернету ?
І без ВПН - видно
Інша справа - що одне під час війни забороняти партії від ОПЗЖ, "Опоблоку", "Партії Шарія" ... до Вітренко
Дурна справа - закривати рота , хоч і політичним противникам - але проукраїнським партіям
А не простіше старими методами,-через суд ?
Чи,може,літачки паперові запустимо,чи босяка на лавки заліземо ?
Группа рыжего гудка тоже начнет вещать отдельно...
Радий був би це побачити
Просто закрити людям роти , які мають іншу думку і рейтинг Зе підкочить до небес , так як його не цікавить війна в країні , а цікавить
одне- бути обраним на другий термін , все 😠
Саме страх відповідальності, в першу чергу, штовхає всю плісняву владу, з їх хазяями, "слугами", журнашлюхами та іншими посіпаками добитись переобрання Боневтіка.
Чи етодругоє?
не для того Беня квіточку ростила, щоб отак, вже за рік, розлучитися з троном сцаря.. а потім ще й відповідати за про..би, смерті та руїну, через тупість та недалекоглядність (якщо не через зраду?)..(
А, що, так званий, гарант Конституції, який піариться в телемарафоні, не помітив явного беззаконня? Чи війна все спише?
Кидь на небо
Хряп об землю
в нашій краіні , що тільки вони роблять все для перемоги !
Одяглися всі зелені в мілітарі і перед всім світом піаряться , ніби
щойно із ОКОПІВ повилазили
країнизелених гнид. Сьогодні в Ютубі бачив один цікавий відос, де між іншим був епізод з телеефіру телеАналу "Україна 24". Епізод висвітлював момент одразу після обстрілу ТРЦ у Кременчуці і хтось із, як я зрозумів, військових чи волонтерів коментував подію онлайн. Коли він почав коментувати подію українською, ведучашльондра зі студії попросила його говорити (УВАГА!) на рабссійском ізикє, бо, мовляв, вони висвітлюють події для усього світу. Я аж "трохи" прихуїв з того.
https://petition.president.gov.ua/petition/145072
А есть какие-то юридические докумкенты на это вещание, типа контракта с обязанностями сторон?
Или этот концерн вещает как жест доброй воли, кого хочет?