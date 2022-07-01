Корабель під прапором РФ із зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів

Посол України Василь Боднар звернувся до турецьких органів влади із проханням вжити заходів щодо судна під прапором РФ, яке прибуло з вантажем з окупованого Бердянська.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!", - написав Боднар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для вивозу зерна з України вже готові 20 кораблів, - Ердоган

Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами. Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.