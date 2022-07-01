Корабель під прапором РФ із зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Посол України Василь Боднар звернувся до турецьких органів влади із проханням вжити заходів щодо судна під прапором РФ, яке прибуло з вантажем з окупованого Бердянська.
Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".
"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!", - написав Боднар.
Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами. Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Думай теперка, як і рибку зохавати, і той теє...
так оно де "...на зуй" знаходиться...
Напружує те, що не вказано куди!
і туди сракою і сюди...
а це невдобно, як мінімум, сидіти на двох конях в галопі - можна штани порвати.