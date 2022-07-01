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Бердянськ (372) Боднар (126) війна (56620) зерно (1236) Росія (47279) Туреччина (2255)

Корабель під прапором РФ із зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно

Посол України Василь Боднар звернувся до турецьких органів влади із проханням вжити заходів щодо судна під прапором РФ, яке прибуло з вантажем з окупованого Бердянська.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!", - написав Боднар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для вивозу зерна з України вже готові 20 кораблів, - Ердоган

Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами. Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.
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Топ коментарі
+5
Так мы и так знаем что Турция скупает ворованное украинское зерно у раши. Там рука руку моет уже давно.
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01.07.2022 19:31
+5
кацапський корабель? з награбованим зерном? до Турції?
так оно де "...на зуй" знаходиться...
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01.07.2022 19:39
+4
турки хитродупые смесь лукашески и ортодоксальной шльондры- и вашим и нащим и рыбку сьесть и на шарму сесть
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01.07.2022 19:48
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Пока Запад не поддерживал борьбу с мародерством со стороны рашки, а скорее потворствовал.
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01.07.2022 19:30 Відповісти
Так мы и так знаем что Турция скупает ворованное украинское зерно у раши. Там рука руку моет уже давно.
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01.07.2022 19:31 Відповісти
Шо, Кардіган?
Думай теперка, як і рибку зохавати, і той теє...
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01.07.2022 19:32 Відповісти
кацапський корабель? з награбованим зерном? до Турції?
так оно де "...на зуй" знаходиться...
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01.07.2022 19:39 Відповісти
Чекаємо реакції Ердогана.....це дуже важливо
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01.07.2022 19:43 Відповісти
жартуєш?
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01.07.2022 20:06 Відповісти
Ну так Турція ж гарантує безпечну доставку зерна!
Напружує те, що не вказано куди!
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01.07.2022 19:46 Відповісти
турки хитродупые смесь лукашески и ортодоксальной шльондры- и вашим и нащим и рыбку сьесть и на шарму сесть
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01.07.2022 19:48 Відповісти
ердоганич дуже нагадує одного бульбофюрера тільки західного.
і туди сракою і сюди...
а це невдобно, як мінімум, сидіти на двох конях в галопі - можна штани порвати.
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01.07.2022 19:49 Відповісти
та уже поздно - зерно ссыпали в закрома, и оно перемешалось с турецким.
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01.07.2022 19:57 Відповісти
Это мы уже 9 год через суд не вернули и сотни баксов из офшоров. А там от 50 до 100 лярдов как с куста. А кацапы банально грузят и под свой флаг. Метод простой--- а вы докажите что ваше! Ведь наше.
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01.07.2022 20:01 Відповісти
Турки все одно що ті євреї - готові торгувати хоч з дияволом аби мати зиск.
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01.07.2022 20:04 Відповісти
И не зерно а матрешки, зерно но не украинское, украинское но не краденное ..
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01.07.2022 20:05 Відповісти
турки купляють крадене, крапка. двухстульежопые
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01.07.2022 20:09 Відповісти
Які заходи? Байрактари туркоморді чому безкоштовно передають не беручи грошей, якими українці скинулись? Тому що вони відбивають набагато більше на українському зерні паралельно розігруючи з себе великих "благадєтєлєй".
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01.07.2022 21:15 Відповісти
Турки такі самі уроди, як і білорашисти! Радує що з ним хоч кордону немає спільного.
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02.07.2022 01:10 Відповісти
 
 