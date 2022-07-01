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Головне стратегічне завдання - звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив питання реалізації стратегії звільнення України від окупантів, а також матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ.

"Ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів. Важливою умовою успіху наших оборонних та контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми вдячні за надану та дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", - написав Залужний.

За його словами, Міллі передав запевнення президента США Джозефа Байдена і міністра оборони США Ллойда Остіна, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. "Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України та Українським народом, які викликають захоплення всіх людей світу, яким дорога свобода", - додав Залужний.

Читайте також: Для стабілізації ситуації на Луганському напрямку необхідно встановлення вогневого паритету, - Залужний у розмові з Міллі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Армия у нас самая лучшая , вооружение только давайте побольше и поскорее. Ну и за то что не бросили Украину один на один с полоумной ордой тоже громадное спасибо.
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01.07.2022 19:43
+22
Саме так,в межах загально втзнаних кордонах 1991 р.!!! І вселяка хрєнь про межі 26.02.22 ,це зрада світлої пам'яті геройськи загинувших воїнів ЗСУ та загинувших мирних українців!!!)))
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01.07.2022 19:47
+15
Залужний- велика надія Української держави і народу України!!!
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01.07.2022 20:09
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Побольше «жестов доброй воли» - хороших и разных
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01.07.2022 19:40 Відповісти
Жести з'являються після конкретної звіздюліни !!!)))
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01.07.2022 19:49 Відповісти
В таком случае - побольше звиздюлин, хороших и разных.
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01.07.2022 20:11 Відповісти
Честь всім Вам!!!
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01.07.2022 20:18 Відповісти
Щира подяка амеріканським друзям!!! Спільними зусиллями знищимо московську орду нанівець!!))))
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01.07.2022 19:41 Відповісти
Армия у нас самая лучшая , вооружение только давайте побольше и поскорее. Ну и за то что не бросили Украину один на один с полоумной ордой тоже громадное спасибо.
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01.07.2022 19:43 Відповісти
Саме так,в межах загально втзнаних кордонах 1991 р.!!! І вселяка хрєнь про межі 26.02.22 ,це зрада світлої пам'яті геройськи загинувших воїнів ЗСУ та загинувших мирних українців!!!)))
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01.07.2022 19:47 Відповісти
Незрозуміло, до чого ваші смайліки у кінці, але коли кажуть "головна стратегична мета", то це може означати, що існують інші стратегичні цілі також.
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01.07.2022 23:28 Відповісти
Оце розмова справжніх фахових людей!
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01.07.2022 19:50 Відповісти
В общем со стороны Милли никакой конкретики о количестве и сроках поставки оружия лишь общие фразы
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01.07.2022 19:53 Відповісти
Як це так, диванним аналітікам повний звіт не надали..
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01.07.2022 20:04 Відповісти
Конкретика на самолётах прилетает, а не на кончиках языков.
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01.07.2022 23:30 Відповісти
Міллі простодушно спитав: "А чому б Вам не взяти кайло і відкопати з-під асфальту все необхідне? І щоб Юзік вам поміг!"
У когось почав протікати памперс-95...
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01.07.2022 19:55 Відповісти
залишилось визначити. між якими народами визнаних, чи не пмр осетія кндр еритрея
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01.07.2022 20:02 Відповісти
Кожній людині зрозуміло. А думка орків, нікому не цікава.
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01.07.2022 20:22 Відповісти
Залужний- велика надія Української держави і народу України!!!
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01.07.2022 20:09 Відповісти
І йому вже заздрить зе
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01.07.2022 20:28 Відповісти
Не тільки заздрить, ЗЕлена шмаркля ще й палки в колеса ставить ВСУ
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01.07.2022 20:37 Відповісти
Хай Господь береже та допомагає вам, пане Валеріє, і вашим побратимам
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01.07.2022 20:24 Відповісти
Головне стратегічне завдання - чемно й демократично відт яти під саме коріння кремлівській мавпі, як недолугому танцюристу на політичній арені-сцені, саме те його справжднє та єдине "добро" проміж ніг, що йому все набільш шкодить зо всіма усякими па-п...зде-де по-парашинськи.
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01.07.2022 20:31 Відповісти
Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про начебто вибух автомобіля, в якому перебував головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Ця інформація є фейковою, повідомляє у своєму Telegram-каналі український офіцер та блогер Анатолій Штірліц.
«Живий та здоровий. Дотримуйтесь інформаційної гігієни і не розповсюджуйте фейки. Слава Нації! Смерть ворогам!», - написав Анатолій Штірліц.
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01.07.2022 22:09 Відповісти
"Головне стратегічне завдання - звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів, - Залужний"-- коротко, ясно, і стовідсотково беззаперечно. Тим часом Єрмак анонсує якийсь новий план якихсь гарантій безпеки вже в липні....
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01.07.2022 22:55 Відповісти
Слава ЗСУ! И верим, что, несмотря на все хотелки зеленского, ЗСУ отвоюют интиресы Украины. Украина понад усэ!
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02.07.2022 05:40 Відповісти
Думаю, що Америка має присилати до нас побільше інструкторів, але не інструктувати, а вчитися воювати з кацапами. Як взаєморозрахунок за отриману зброю...
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02.07.2022 18:16 Відповісти
 
 