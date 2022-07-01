Головне стратегічне завдання - звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив питання реалізації стратегії звільнення України від окупантів, а також матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ.

"Ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів. Важливою умовою успіху наших оборонних та контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми вдячні за надану та дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", - написав Залужний.

За його словами, Міллі передав запевнення президента США Джозефа Байдена і міністра оборони США Ллойда Остіна, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. "Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України та Українським народом, які викликають захоплення всіх людей світу, яким дорога свобода", - додав Залужний.

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