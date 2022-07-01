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Зеленський (17467) Норвегія (370)

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Стере посилення санкцій проти Росії, подальшу оборонну підтримку та повоєнне відновлення України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

йонас,гар,стере

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Ґар Стере під час його візиту до Києва посилення санкцій проти Росії, подальшу оборонну підтримку та повоєнне відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми говорили з прем'єр-міністром про подальшу оборонну підтримку для захисту наших людей. Прем'єр-міністр сьогодні відвідав Чернігівську область і райони, які постраждали від російської окупації... Це дуже важливо, щоб правду лідери Європи бачили на власні очі та несли її у Європу, правдиво розповідали європейському суспільству, що відбувається в Україні – хто тут воює, як і яке зло Росія принесла в нашу державу", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві.

За словами президента, сторони також обговорили питання відбудови України після війни. "Я дуже радий, що Норвегія розгляне можливість приєднатися до відбудови нашої країни", – сказав він.

Дивіться: Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Стере. ФОТО

Крім того, Зеленський обговорив зі Стере подальше посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили, як можна ще посилити цей процес. Тиск на РФ потрібен для миру та завершення війни", - резюмував президент.
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Норвегия тоже молодцы , дали раше по зубам Шпицбергеном. А было бы лучше всего ,если бы выгнали рашистов оттуда вообще ссаными тряпками.
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01.07.2022 19:46 Відповісти
Ветеранів у нас стає дедалі більше, а після Перемоги ветеранів цієї війни буде мільйони Уявляєте, яке навантаження лягає на Міністерство у справах ветеранів? Що зробити, щоб спростити ситуацію? Кабмін знайшов рішення - міністерство скасують
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01.07.2022 19:50 Відповісти
Після обговорення Стере ржав, бо йому розказали, що таке Курва-Квартал-95.
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01.07.2022 19:52 Відповісти
снято с первого дубля?
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01.07.2022 19:53 Відповісти
Відомий співак Арсен Мірзоян особисто пригнав з Нідерландів до Запоріжжя машину швидкої допомоги для дітей. А шо клоун? Держдачі дітям і на цьому всьо.
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01.07.2022 20:20 Відповісти
Добрий співак, маю багато його пісень. Ось остання: Арсен Мірзоян - Вальс Ірпінь

А тут -- Тисяча наших пісень
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01.07.2022 20:44 Відповісти
 
 