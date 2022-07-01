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Меттіс Джеймс (108) генерал (49)

Дії Росії у війні проти України є "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими", - екскерівник Пентагону Меттіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мэттис

Росія "некомпетентно" веде повномасштабну війну проти України та, ізолювавши себе своїми діями від решти світу, "в'яне".

Таку думку на Сеульському форумі висловив міністр оборони США у 2017-2019 роках Джеймс Меттіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він назвав військові дії Росії "жалюгідними", а її зусилля у війні "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими".

Генерал Корпусу морської піхоти США, відповідаючи на відповідне питання, сказав, що один з уроків цієї війни – "не мати некомпетентних генералів, які відповідають за ваші операції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меттіс перед відставкою попередив Трампа про російську загрозу: "Нам потрібно діяти рішуче"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:55
+18
Никто еще так элегантно не называл кацапов ***нутыми тупорылыми дегенератами.
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01.07.2022 20:09
+16
повністю підтримую знесеня пам'ятника тій кацапській мерзенній шльондрі...
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01.07.2022 19:56
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повністю підтримую знесеня пам'ятника тій кацапській мерзенній шльондрі...
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01.07.2022 19:56 Відповісти
Яка ж вона кацапка, якщо вона 100% німкеня - Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg.
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02.07.2022 00:21 Відповісти
При екатерине и из-за екатерины в крыму исчезли последние готы, жившие там 1200 лет, умер готский язык - последний из восточно-германских, когда-то бывший лингва франка империи гуннов. Готов либо переселили на материк и ассимилировали, либо они приняли ислам, чтобы смешаться с татарами.
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01.07.2022 21:48 Відповісти
Після смерті в 1786-му митрополита Ігнатія, митрополія Готії та Кафи була ліквідована російським урядом, а її територія приєднана до Катеринославської єпархії РПЦ. Юридично це сталося 1788 року.
Успенський скит - резиденція Готських і Кафських митрополитів. ******** вигляд.
https://crimea-is-ukraine.org/svitlytsa/gotiya-kafa

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01.07.2022 22:51 Відповісти
Плани фюрера відносно Криму, якому мали повернути древню назву "Готенланд", тобто, Готія.

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01.07.2022 23:13 Відповісти
Ну, собственно, во время оккупации гау так и называлось.
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02.07.2022 00:06 Відповісти
А може просто до того пам'ятника добудувати коня який її буде шпилити?
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01.07.2022 21:48 Відповісти
одного буде мало, її табун жеребців шпилив
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02.07.2022 00:03 Відповісти
но.. это работает
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01.07.2022 19:55 Відповісти
Що працює ? Захопити місто? При млрд на оборону (захоплення)? При "всьо по плану" і тисячам утилізованим? Де той план, при якому "отвліченії сіл" дохнуть сотні живої сили і техніки. При абсолютно неспідствному військовому бюджеті вони вже 4 місяць дохнуть біля Лисичанську. Де і що працює? Про живу силу я там взагалі не кажу. Їм плювати на людей.
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01.07.2022 20:18 Відповісти
Бо дурне тупе та не компетентне керує цією територією заселеною такою самою бидло-масою...
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01.07.2022 19:55 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:55 Відповісти
Как он точно обрисовал рузьке.
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01.07.2022 19:56 Відповісти
Одним предложением сказал всю правду о росии и ее правительстве.
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01.07.2022 19:59 Відповісти
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01.07.2022 19:58 Відповісти
Гопники они такие
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01.07.2022 19:59 Відповісти

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01.07.2022 19:59 Відповісти
Гончарова , ще та продпжна хвойда Бені 😠
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01.07.2022 20:13 Відповісти
Візьміть Меттіса радником в Генштаб ЗСУ!
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01.07.2022 19:59 Відповісти
"Mad Dog" from wiki

Speaking at a conference sponsored by The Heritage Foundation in Washington in 2015, Mattis said he believed that Russian President Vladimir Putin's intent is "to break NATO apart." Mattis has also spoken out against what he perceives as Russia's expansionist or bellicose policies in Syria, Ukraine and the Baltic states. In 2017, Mattis said that the world order is "under the biggest attack since World War II, [...] and that is from Russia, from terrorist groups, and with what China is doing in the South China Sea.

On February 16, 2017, Mattis said the United States was not currently prepared to collaborate with Russia on military matters, including future anti-ISIL US operations. In August 2017, he said: "Despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force, undermining the sovereign and free nations of Europe".
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01.07.2022 20:10 Відповісти
Генерал Меттіс, - це саме той, хто роз'їбав кацапських вагнерівців у Сирії.
Бойовий американський військовик! Прямий і чесний генерал з моральним імперативом. Тільки від таких кацапи і сруться в порткі!
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01.07.2022 23:00 Відповісти
С чем нам повезло, так это с командирами орков. Особенно по типу тех, которые приказали копать траншеи в Рыжем лесу, а потом сказали, что это безопасно. Ведь во Второй мировой копали и ничего не было
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01.07.2022 20:05 Відповісти
И про то, что во вторую мировую копали, сказал типа "главный герой" второй чеченской войны. Сколько же там было всего, если вот такое интеллектуальное уё... чудо руководило войсками.
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01.07.2022 21:52 Відповісти
Никто еще так элегантно не называл кацапов ***нутыми тупорылыми дегенератами.
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01.07.2022 20:09 Відповісти
кхм ... во всех войнах где участвовала орда у нее потери больше всех остальных .... уже сказано не раз, но видно в США об этом в военной академии не рассказывают

принцип у орков такой, собрать как можно больше мяса и кидаться ним во врага ...
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01.07.2022 20:12 Відповісти
Генерал не розуміє, що аморальність - це і є глибинна суть московитів, не лише їх військових, які можуть бути при цьому навіть компетентними.
Весь західний світ нагадує пастора, який читає проповідь в оточенні зграї гієн ...
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01.07.2022 20:15 Відповісти
Джеймс Меттіс, одним реченням охарактиризував русофашистів і їхнє ведення війни -це просто
геніально 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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01.07.2022 20:28 Відповісти
а мне это много кого, тех которых большинство, напомнило
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01.07.2022 20:43 Відповісти
"В'яне"? Та ось, як вона "в'яне": Запад пытается поставить Россию на колени. Пытается, пытается, а она все лежит и лежит
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01.07.2022 20:52 Відповісти
Дурень територіями багатіє,а розумний вчиться як потім втюхати елехторату,що так потрібно було бо ми вже давно з кацапами домовились.
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01.07.2022 21:15 Відповісти
І це є абсолютна правда . Хто б що не говорив , а - кацапня таки воює методами минулого століття , аля - закідаєм шапкамі !. Або - сіла єсть - ума нє надо . Ніякої логіки в діях , ніякого здорового глузду .. Гірькін характеризує дія своєї ********** як - пробивання лобом залізобетонної стіни .
Це звісно , нам - на руку . .
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01.07.2022 22:01 Відповісти
Какое удивительно точное описание...
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01.07.2022 23:07 Відповісти
Это говорит никто иной а генерал Меттис, "бешеный пёс", боевой генерал, с подачи которого расхерачили в ноль вагнеровцев в Сирии
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02.07.2022 00:02 Відповісти
браво, "Скажений Пес" !

коротко і все за змістом
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02.07.2022 00:05 Відповісти
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02.07.2022 01:18 Відповісти
 
 