Дії Росії у війні проти України є "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими", - екскерівник Пентагону Меттіс

Росія "некомпетентно" веде повномасштабну війну проти України та, ізолювавши себе своїми діями від решти світу, "в'яне".

Таку думку на Сеульському форумі висловив міністр оборони США у 2017-2019 роках Джеймс Меттіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він назвав військові дії Росії "жалюгідними", а її зусилля у війні "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими".

Генерал Корпусу морської піхоти США, відповідаючи на відповідне питання, сказав, що один з уроків цієї війни – "не мати некомпетентних генералів, які відповідають за ваші операції".

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