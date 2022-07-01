Дії Росії у війні проти України є "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими", - екскерівник Пентагону Меттіс
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Росія "некомпетентно" веде повномасштабну війну проти України та, ізолювавши себе своїми діями від решти світу, "в'яне".
Таку думку на Сеульському форумі висловив міністр оборони США у 2017-2019 роках Джеймс Меттіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Він назвав військові дії Росії "жалюгідними", а її зусилля у війні "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими".
Генерал Корпусу морської піхоти США, відповідаючи на відповідне питання, сказав, що один з уроків цієї війни – "не мати некомпетентних генералів, які відповідають за ваші операції".
Топ коментарі
+24 olele
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+18 Светлана Круп
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+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Успенський скит - резиденція Готських і Кафських митрополитів. ******** вигляд.
https://crimea-is-ukraine.org/svitlytsa/gotiya-kafa
А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.
Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)
Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).
Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.
Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.
Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.
І я знаю, що так воно й буде.
Speaking at a conference sponsored by The Heritage Foundation in Washington in 2015, Mattis said he believed that Russian President Vladimir Putin's intent is "to break NATO apart." Mattis has also spoken out against what he perceives as Russia's expansionist or bellicose policies in Syria, Ukraine and the Baltic states. In 2017, Mattis said that the world order is "under the biggest attack since World War II, [...] and that is from Russia, from terrorist groups, and with what China is doing in the South China Sea.
On February 16, 2017, Mattis said the United States was not currently prepared to collaborate with Russia on military matters, including future anti-ISIL US operations. In August 2017, he said: "Despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force, undermining the sovereign and free nations of Europe".
Бойовий американський військовик! Прямий і чесний генерал з моральним імперативом. Тільки від таких кацапи і сруться в порткі!
принцип у орков такой, собрать как можно больше мяса и кидаться ним во врага ...
Весь західний світ нагадує пастора, який читає проповідь в оточенні зграї гієн ...
геніально 👍🏼👍🏼👍🏼😊
Це звісно , нам - на руку . .
коротко і все за змістом