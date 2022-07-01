В окупованих районах на півдні України наростає партизанський рух, - директор розвідки США Гейнс

Три замахи на російських ставлеників на окупованих територіях півдня України за останні два тижні вказують на посилення руху опору російським загарбникам, вважають американські посадовці.

Про це йдеться в публікації в CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це може створити значні складнощі для Москви, яка оголосила про проведення референдуму на нещодавно захоплених територіях щодо приєднання їх до Росії.

Кремль "стикається зі зростанням партизанської активності на півдні України", заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс у середу.

США вважають, що РФ має недостатньо сил у Херсоні, аби ефективно контролювати регіон, сказав один американський посадовець.

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Крім того, Збройні сили України провели деякі контратаки в Херсонській області, що створило ще більші проблеми для російських військ.

Перший напад у Херсоні стався 16 червня, коли вибухнув білий позашляховик Audi Q7 проросійського керівника виправної колонії в окупованому Херсоні Євгена Соболєва. Той вижив, але був госпіталізований.

Менш як за тиждень, 24 червня, був ліквідований проросійський начальник департаменту сім’ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА Дмитро Савлученко. Його також було підірвано в автомобілі.

У вівторок у Херсонській області був підпалений автомобіль ще однієї проросійської чиновниці, так званої начальниці управління освіти Ірини Махньової, хоча вона не постраждала.

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За оцінкою США, Росія врешті стикнеться із серйозною протидією з боку місцевого населення.

"Думаю, Росія зіткнеться зі значними труднощами при спробі створити будь-яку стабільну адміністрацію в цих регіонах, оскільки більш відомі колаборанти будуть убиті, а решта з них житиме у страху", - сказав директор з досліджень Росії американського Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман.