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В окупованих районах на півдні України наростає партизанський рух, - директор розвідки США Гейнс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Три замахи на російських ставлеників на окупованих територіях півдня України за останні два тижні вказують на посилення руху опору російським загарбникам, вважають американські посадовці.

Про це йдеться в публікації в CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це може створити значні складнощі для Москви, яка оголосила про проведення референдуму на нещодавно захоплених територіях щодо приєднання їх до Росії.

Кремль "стикається зі зростанням партизанської активності на півдні України", заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс у середу.

США вважають, що РФ має недостатньо сил у Херсоні, аби ефективно контролювати регіон, сказав один американський посадовець.

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Крім того, Збройні сили України провели деякі контратаки в Херсонській області, що створило ще більші проблеми для російських військ.

Перший напад у Херсоні стався 16 червня, коли вибухнув білий позашляховик Audi Q7 проросійського керівника виправної колонії в окупованому Херсоні Євгена Соболєва. Той вижив, але був госпіталізований.

Менш як за тиждень, 24 червня, був ліквідований проросійський начальник департаменту сім’ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА Дмитро Савлученко. Його також було підірвано в автомобілі.

У вівторок у Херсонській області був підпалений автомобіль ще однієї проросійської чиновниці, так званої начальниці управління освіти Ірини Махньової, хоча вона не постраждала.

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За оцінкою США, Росія врешті стикнеться із серйозною протидією з боку місцевого населення.

"Думаю, Росія зіткнеться зі значними труднощами при спробі створити будь-яку стабільну адміністрацію в цих регіонах, оскільки більш відомі колаборанти будуть убиті, а решта з них житиме у страху", - сказав директор з досліджень Росії американського Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман.
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Топ коментарі
+12
Всё правильно , хай ходять и трусяться кожну хвилину.
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01.07.2022 20:08
+9
Боже, бережи та допомагай нашим партизанам
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01.07.2022 20:18
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Німецьку курву Катерину Другу яка нищила Запорожську Січ НА СМІТНИК
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01.07.2022 21:37 Відповісти
Просто смешно! Кто хотел выехал и пошел в армию. А на принтере листовки печатать это не партизанщина. Сам выехал и знаю что там и как
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01.07.2022 20:06 Відповісти
ну і як там?
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01.07.2022 21:14 Відповісти
А не смешно, что регистрация у свинособаки 23.02.2022? совпадэниэнедумаю. Значит правильно, что листовками занимаются, если пукан воспалился, раздражает, ссут
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01.07.2022 21:16 Відповісти
Всё правильно , хай ходять и трусяться кожну хвилину.
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01.07.2022 20:08 Відповісти
Боже, бережи та допомагай нашим партизанам
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01.07.2022 20:18 Відповісти
А який до цього має стосунок мирна партія Рух?
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01.07.2022 20:19 Відповісти
в Херсоні багато проукраінських людей,думаю більшість. але дуже багато гандонів-какая разница.Недавно зустрічав одних таких,родина на двох мерсах GL-клас,втікли з Херсона,бувші патріоти партії регіонів.Сидять в селі в карпатах,кожен день шашлик,коньяк і спогади.Молоді коні,а воювати ніхто не хоче,і за кордон їх не пускають,от вони і мучаються,бідолаги. Думаю що партизан там не буде,як масовий рух спротиву,а окремі дрг і патріотичні бандюки,точно будут.Там всі чекають наших військ, бо всі повірили арестовичу і зеленському, а це біда.
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01.07.2022 20:23 Відповісти
10 або 20 % кондомів з жителів Херсонщини особивої погоди не роблять - кацапів там
ненавидять усі люди.
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01.07.2022 21:35 Відповісти
Мабуть, вже варто не ляси паерові й словесні точити, а конкретно заснувати при Міноборони структуру, відповідальну за координацію, консолідацію, стратегію і тактику українських партизанів?
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01.07.2022 20:24 Відповісти
Був під час 2СВ штаб партизанського руху.
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01.07.2022 20:32 Відповісти
зіткнеться кацапня зі всім з чим зтикаються загарбники і окупанти - не мине.
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01.07.2022 20:25 Відповісти
Хочеться вірити в можливість автономного опору, але це скоріше кримінальні розбірки ... Або й навіть імітація самими колаборантами (і таке буває).
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01.07.2022 20:33 Відповісти
КРАЩІ ПАРТИЗАНСЬКІ АКЦІЇ НА ОКУПОВАНИХ КАЦАПАМИ ТЕРИТОРІЯХ
ЦЕ САМОГОН З МЕТІЛОВОГО СПИРТУ. КАЦАП НЕ ВСТОЄ ПЕРЕД ЛЮБИМ
СПИРТОМ, А ТАК ХОЧ ПОМРЕ ЩАСЛИВИМ, ЧИ ЗАЛИШИТЬСЯ СЛІПИМ
НА ВСЕ ЖИТТЯ, ЩО ТЕЖ НЕПОГАНО
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01.07.2022 21:32 Відповісти
 
 