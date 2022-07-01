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Денис Шмигаль (2710) відбудова (275)

Пропонується створити офіси відновлення у країнах-партнерах із головним офісом у Києві, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Україна хоче не просто відновити будівлі й споруди, а створити кращу інфраструктуру, кращі умови для проживання та бізнесу, збудувати країну за правилами цивілізованого світу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеоконференції з послами країн Великої Сімки, Швейцарії та головами міжнародних організацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль повідомив, що вже наступного тижня в м. Лугано відбудеться Конференція з питань відновлення України, де буде презентовано проєкт відповідного плану.

"Ключовий принцип, який запропонував президент України при розгляді майбутнього плану відновлення - це принцип регіональної відповідальності наших партнерів за області, міста, містечка в Україні. Є вже частина країн, які обрали для себе пріоритети у відновленні. Закликаємо інших також долучатися до процесу", - зазначив прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, Україна має бути відновлена за принципом "build back better", а майбутня інфраструктура має відповідати європейським стандартам. Серед іншого, ключовими принципами плану відновлення повинні стати принцип безпеки, верховенство права, прозорість, справедлива трансформація, "зелене" відновлення, діджиталізація, інклюзивність, безбар’єрність, сприятливий інвестиційний клімат, розвиток бізнесу в Україні.

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"Відновлення України — процес, який потребуватиме багатьох зусиль. Не лише фінансових, а й зусиль багатьох компаній. Тому ми очікуємо великих проєктів у сфері державно-приватного партнерства. Розраховуємо, що іноземні компанії приходитимуть в Україну, створюватимуть тут робочі місця і сплачуватимуть податки. Будемо пропонувати найкращі умови, аби компанії залишалися й продовжували свою роботу в Україні й після відновлення", - підкреслив Шмигаль.

Як зазначив прем’єр-міністр, ключовим джерелом відновлення України мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. На додачу це можуть бути пільгові кредити від партнерів, міжнародних фінансових організацій, банків. Ще одним джерелом, за його словами, можуть стати грантова підтримка й індивідуальні внески. Для цього була створена платформа United24.

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Очільник уряду також розповів про організацію роботи цієї платформи. Вона складатиметься з декількох рівнів: лідерів держав, урядовців та офіційних осіб, груп із реконструкції за напрямками.

Крім того, Україна пропонує створити офіси відновлення в країнах-партнерах. При цьому, як зауважив Шмигаль, головний офіс має розташовуватися в Києві.
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Топ коментарі
+19
Війна закінчилась,всі у охфіси бабло мити
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01.07.2022 20:05
+16
Зелень повернута на охвісах.
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01.07.2022 20:04
+16
У зеленой банды руки чешутся-подеребанить деньги выделенные зарубежными партнерами на восстановление Украины.
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01.07.2022 20:07
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Зелень повернута на охвісах.
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01.07.2022 20:04 Відповісти
Війна закінчилась,всі у охфіси бабло мити
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01.07.2022 20:05 Відповісти
Будет. Но не в Киеве, а в Варшаве.
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01.07.2022 20:06 Відповісти
ага, прохвост Луцький уже готовий освоювати капіталовкладення
https://obukhiv.info/news/rektor-nau-poobitcyav-vidnoviti-znishchene-okupantami-u-vasilkovi/
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01.07.2022 20:06 Відповісти
О це рідкісне лайно,риг недобитий.
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01.07.2022 20:09 Відповісти
Идиот..... с каждым днем отступаем, а ему лишь бы офисы /сервисы... Лучше офис птрк, ольхи, нептун,сау богдана
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01.07.2022 20:07 Відповісти
У зеленой банды руки чешутся-подеребанить деньги выделенные зарубежными партнерами на восстановление Украины.
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01.07.2022 20:07 Відповісти
Так и есть, но Запад их знает и на это не пойдет.
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01.07.2022 20:15 Відповісти
Это прибыльное дело. Главное - не назначать выбранного на конкурсе прокурора САП, который сейчас на фронте. Ну, а там всяко бывает ...
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01.07.2022 20:09 Відповісти
И к каждому офису инвестняню от Каламойского
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01.07.2022 20:10 Відповісти
А в український офіс знов призначимо рашистських агентів на офіційні посади чи зробимо їх просто радниками?
А навіщо було ламати державні інституції, призначаючи на пости невігласів і шкідників різного гатунку у вигляді "смотрящих"?
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01.07.2022 20:11 Відповісти
Интересно, что там с офисом оборонной промышленности Украины, а то кроме офиса "дайте нам всё и сразу и желательно без контроля" ничего и не слышно
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01.07.2022 20:12 Відповісти
Ви воюйте, а ми будемо пиляти відновлювати десь закордоном.
З біженцями вже порішали, що їх масово змушують звільняти гуртожитки?
"В общем-то после того, как была успешно запущена и реализована программа по расселению беженцев в рамках плана военной экономики, которую успешно разработала, но так и не презентовала орда из 2,5 тыс экспертов во главе с Данилой Гетманцевым, самое время отправить беженцев туда, где государство им создало все условия за четыре месяца, то есть куда глаза глядят."
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01.07.2022 20:12 Відповісти
Ні, хлопці. *** вам, а не європейські гроші!!!

Нехай гроші на відновлення громади отримують напряму, а не через Єрмаків з Гетьманцевими.
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01.07.2022 20:14 Відповісти
Это будет означать только то, что бабло будут дерибанить на местном уровне
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01.07.2022 20:24 Відповісти
З місцевого рівня можуть спитати громади та центральна влада.

А хто спитає з *********** команди?
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01.07.2022 20:35 Відповісти
Та да! Дофуя офісів, хороших і різних! І щоб оловн й - у Києві, а конкретніше - у ОПі! І щоб бабло стікчлося до реоіональеих офісів, а з них - в головний, в Київ, у ОПу! І ніяких прокурорів САП, ніяких конкурсів НАБУ! Офіси - наше фсьо! І головний - у Києві, ОПа!
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01.07.2022 20:15 Відповісти
Кстати в СБУ 18.000 дармоедов...к примеру в Британии в 6 раз меньше...
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01.07.2022 20:18 Відповісти
Мани, бабло, бабулесы... Все никак не нажрутся
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01.07.2022 20:24 Відповісти
Обізьятєльно. І щоб там працювали кум-сват-брат хароших і правильних людей.
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01.07.2022 20:25 Відповісти
Б*я Зелене змііне кодло почне дерибан,
яка довіра до цей влади 7,3 %?
З початку перевибори, а потім побачим
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01.07.2022 20:29 Відповісти
інвест-няні готові до грандіозного крадівництва
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01.07.2022 20:30 Відповісти
Ви взагалі уявляєте скільки це буде коштувати???? Чому не в посольствах, виділити " офіс" і пару людей????? Єпанутий шмигаль і всі хто цю уйню придумав!!!!
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01.07.2022 20:40 Відповісти
жесть , война еще неизвестно когда закончится и как , а эти уже в очередь выстроились баблишко отмывать , просто конченные .
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01.07.2022 21:00 Відповісти
*****,сразу скажи не мурижся:дайте гроші і ідіть на *** щоб ми могли будувати велику і священну за своїми принципами це мені,це тоже мені,а це тобі не треба тому я собі візьму..
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01.07.2022 21:09 Відповісти
Поки що, просто *маніловщина*.
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01.07.2022 21:16 Відповісти
Шмигаль не виступає що забезпечив ЗСУ всім необхідним вивіз виробництво з територій які можуть бути окуповані в нього в голові лише дерибан ставленик ахметова.
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01.07.2022 21:33 Відповісти
І Єрмака назначать головним по охфісам.
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01.07.2022 21:47 Відповісти
Юзік зрадів. Тут і на третю віллу вистачить.
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01.07.2022 21:49 Відповісти
Горбатого могила исправит...в данном случае политическая(могила)...
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01.07.2022 22:13 Відповісти
Єрмак хоче "кращі умови для проживання" чи "для бізнесу"?
Шмига, конкретизуй!
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01.07.2022 23:37 Відповісти
В Маріуполі офіс, а не в Києві!!!!! Заїбали концентрувати все на тій північній околиці України!!! Децентралізація! Ні, не чули??
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02.07.2022 01:24 Відповісти
 
 