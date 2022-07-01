Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - "один із найсумніших епізодів", - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - один із найсумніших епізодів в еволюції європейської безпеки.
Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Російський чиновник не розуміє мотиви, якими керувалися Фінляндія та Швеція, ухвалюючи таке рішення. За його словами, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, ці країни перетворюються на "НАТОвську периферію".
"Якщо ми слідуватимемо логіці мадридських рішень, після того, як вступ буде остаточно оформлений, в НАТО почнуть говорити про те, що найбільша вразливість - це російсько-фінський кордон, який треба захищати, тому там треба розміщувати війська, озброєння. Це буде вести до погіршення регіональної безпеки, це істотно ускладнюватиме становище в цілому на півночі", - зазначив Грушко.
Будь ласка, зачекайте...
А если нет, прошу вас назовите, Мне полный список "НЕ великих стран "
https://www.youtube.com/watch?v=VyN9a52l-n4
шо США підуть з НАТО, стратегі лаптехромосомні?
це вам не рижого по холці гладити і золотим дощем поливати...
Картина,как в рот х уйла взье бали шведы й финны
Марк Солонин документально подтвердил..дохлый ссср трижды нападал на Финляндию в указанные мной годы...
ДедываевалЫ блин. .
На ВАШЕМ Севере
Але всі ці кислі обличчя лише фальшива гра, путіну начхати на нових членів альянсу якщо ними не є колишні країни срср.
так і знав шо одні безмозглі барани там на кацапській мзс і вошдь їхній унюханий мерін.
роги і копита є - мізків нема
Інакше вони би і не вступали - воно їм треба ?
Догадайтеся , хто спонукав Швецію та Фінляндію до НАТО
А НАТО расширяется.
Терпи парашная красавица.
Не ссы, дорогой. Не будет там скоро никакого севера. Будет юг Финляндии.
А они стоят такие и - "Как так-то?"...
...
Для Грушка даю переклад орківською:
Что ни сделает дурак, получается не так!
а тим паче мотиви
Поки що до "найсумнішого епізоду" справа не дійшла...
Чтоб Кафку сделать былью!"