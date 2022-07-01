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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) НАТО (5151) Фінляндія (766) Швеція (655)

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - "один із найсумніших епізодів", - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,швеція,фінляндія

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - один із найсумніших епізодів в еволюції європейської безпеки.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Російський чиновник не розуміє мотиви, якими керувалися Фінляндія та Швеція, ухвалюючи таке рішення. За його словами, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, ці країни перетворюються на "НАТОвську периферію".

"Якщо ми слідуватимемо логіці мадридських рішень, після того, як вступ буде остаточно оформлений, в НАТО почнуть говорити про те, що найбільша вразливість - це російсько-фінський кордон, який треба захищати, тому там треба розміщувати війська, озброєння. Це буде вести до погіршення регіональної безпеки, це істотно ускладнюватиме становище в цілому на півночі", - зазначив Грушко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії, - Байден

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+68
Найсумніше попереду.
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01.07.2022 20:23
+35
Що, лошадка, "грустно"?
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01.07.2022 20:24
+34
Одной рукой за яйца, другой - за горло
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01.07.2022 20:35
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Найсумніше попереду.
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01.07.2022 20:23 Відповісти
не с этой властью...
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01.07.2022 20:29 Відповісти
Нашу владу Джонсон за лікоть трима.
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01.07.2022 20:35 Відповісти
Одной рукой за яйца, другой - за горло
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01.07.2022 20:35 Відповісти
О сразу видно видно пацаны чем вы думаете типичная одноклеточная вата....
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01.07.2022 20:47 Відповісти
Сразу зебиленок видно, какую власть вы выбрали и иначе ее контролировать просто невозможно.
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01.07.2022 21:20 Відповісти
😁😂🤣
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02.07.2022 08:07 Відповісти
або як Коломойша-вструнив усю руку у ***** та шевелить пальцами. такий варіант мені більш до вподоби, з рукою "Чубаренко")
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01.07.2022 20:43 Відповісти
вот не думал, что недвижимость "прикольной" Семьи в Лондоне окажется не только хорошим крючком для Верховного, но и спасательным кругом для Украины, а скорее - элементом строгого ошейника для его КоЗе Ностры..)(
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01.07.2022 20:46 Відповісти
Фінляндія перетвориться не на переферію НАТО. а передовий рубіж боротьби з рашизмом. Переферія це Велика Британія ,США. Франція.
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01.07.2022 21:15 Відповісти
"Великая Россия" - говорите? В словах мне этих слышится обман.
А если нет, прошу вас назовите, Мне полный список "НЕ великих стран "
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02.07.2022 06:24 Відповісти
Порошенко потролив пуйла....
https://www.youtube.com/watch?v=VyN9a52l-n4
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02.07.2022 08:06 Відповісти
Русафобия же. Что не ясно?
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01.07.2022 20:24 Відповісти
Взагалі то дуже приємно слухати кацапський скульож. А пів року тому: НАТО до кордонів 97 року, гарантії безпеки для кацапії.
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01.07.2022 20:35 Відповісти
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01.07.2022 22:36 Відповісти
Що, лошадка, "грустно"?
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01.07.2022 20:24 Відповісти
да не грустно этому *****..... просто жалеет что не мы (Раша) первыми захватили Финляндию Швецию и Норвегию..
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01.07.2022 20:27 Відповісти
Норвегия член НАТО с 1949 года! Основатель , можно сказать!
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01.07.2022 21:32 Відповісти
Та лошадка вообще в отключке от аргентинского веселого порошка.
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01.07.2022 20:28 Відповісти
Поплачте, лапті
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01.07.2022 20:26 Відповісти
Они просто гопникоа не любят
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01.07.2022 20:26 Відповісти
ой да ладно,пьяный прес-алкаше может сплясать Захарова Калинка Шариков Собачье сердце
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01.07.2022 20:26 Відповісти
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01.07.2022 20:31 Відповісти
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01.07.2022 20:33 Відповісти
Бендеронацисти фіношведські.
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01.07.2022 20:27 Відповісти
А Украина, благодаря зе-уродам, не получила даже ПДЧ. Враги сидят в офисе и не боятся
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01.07.2022 20:28 Відповісти
Тепер рашисти з Пітера не з'їздять скупитись до Фінляндії на вихідних, тому вони й скулять. А в Швеції будуть бази та ракети НАТО.
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01.07.2022 20:29 Відповісти
Доречі, на власні очі бачив тури фінів в Членінград на уікенди-набухатися, та як козломорді за жратвою їздили "в фінку" за харчами. це 98-00 рр.
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01.07.2022 20:47 Відповісти
Так они и сейчас ездят, потому-что там нормальные продукты и дешевле. Там капитализм социальный, а на уродине рашизм скрепный! Потому и едут, суки гнилые! Тупые орки хотять жить как на "западе" но при этом их не навидят!
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01.07.2022 21:38 Відповісти
грустно им - жалкие неудачники!
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01.07.2022 20:29 Відповісти
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01.07.2022 20:30 Відповісти
так бомбить воронеж уже на этом эпизоде, не дожидаясь общего вида наступающего конца параши ! )
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01.07.2022 20:31 Відповісти
а чекали шо?
шо США підуть з НАТО, стратегі лаптехромосомні?
це вам не рижого по холці гладити і золотим дощем поливати...
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01.07.2022 20:31 Відповісти
Обосравшийся плешивый геостратег который долго скулил про "подлетное время"? Дауш - грустный эпизод.
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01.07.2022 20:31 Відповісти
кто такой "дауш"?
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01.07.2022 20:47 Відповісти
Дауш это наверное грустная лощадь или пискин-толмач!
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01.07.2022 21:42 Відповісти
Еще один то ли "лошаденка внучек", то ли "захировой сынок"!!! Несет очередной бред!!!
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01.07.2022 20:31 Відповісти
Там достаточно поставить один батальон армии США. И все. И вы отсо...те, кацапы.
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01.07.2022 20:32 Відповісти
Ах это была прекрасная
Картина,как в рот х уйла взье бали шведы й финны
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01.07.2022 20:33 Відповісти
Финляндия и маршал Маннергейм трижды обосрали таваристча Сралина...в 1939 году...в 1941..и в 1944гг...
Марк Солонин документально подтвердил..дохлый ссср трижды нападал на Финляндию в указанные мной годы...
ДедываевалЫ блин. .
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01.07.2022 20:34 Відповісти
Яке сумно?! Ви покидьки "вступом до нато" війну в Україні обгрунтовували. Давайте мерщій нападайте на Швецію та Фінляндію
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01.07.2022 20:35 Відповісти
https://youtu.be/fQoXvG-EVxI
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01.07.2022 20:35 Відповісти
кацапофобія стала трендом
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01.07.2022 20:36 Відповісти
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01.07.2022 21:27 Відповісти
"...Это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере...".
На ВАШЕМ Севере
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01.07.2022 20:38 Відповісти
У них більша частина території - за полярним колом, тому вони такі відморозки
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01.07.2022 20:41 Відповісти
Моржовая піzда кацапам
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01.07.2022 20:39 Відповісти
А шо такоє - ***** ж казало, що не вбачає у тому ніякої проблеми. Цей зам тупий зовсім? Нахєра його там тримають? Достатньо і однієї прес-алкаше, вона усе розуміє і розтлумачує
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01.07.2022 20:40 Відповісти
Вступление в НАТО Швеции и Финляндии - один из самых печальных эпизодов существования рашисткой ********* !
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01.07.2022 20:40 Відповісти
путен жы сказал што "ничиво не имеет против", придатиле!
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01.07.2022 20:40 Відповісти
Кацапи , спустіть пар і не дригайтесь , так як ваша раша - засраша нікого не цікавить , крім вашого товариша по крові Сі Цзіньпіня
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01.07.2022 20:40 Відповісти
Сі Цюнь-Пиня
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01.07.2022 21:36 Відповісти
Поки робили піруети в Чорному морі профукали Балтійське, а на додачу щей плюс тисяча кілометрів додаткового кордону з НАТО.
Але всі ці кислі обличчя лише фальшива гра, путіну начхати на нових членів альянсу якщо ними не є колишні країни срср.
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01.07.2022 20:41 Відповісти
"Російський чиновник не розуміє мотиви, якими керувалися Фінляндія та Швеція, ухвалюючи таке рішення"...
так і знав шо одні безмозглі барани там на кацапській мзс і вошдь їхній унюханий мерін.
роги і копита є - мізків нема
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01.07.2022 20:42 Відповісти
Так їхні дії є результатом спроб зміни границь у Європі у 21 столітті !!!
Інакше вони би і не вступали - воно їм треба ?
Догадайтеся , хто спонукав Швецію та Фінляндію до НАТО
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01.07.2022 20:58 Відповісти
Монголия!)))
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01.07.2022 21:47 Відповісти
Нравиться не нравиться, -
А НАТО расширяется.
Терпи парашная красавица.
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01.07.2022 20:46 Відповісти
...это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

Не ссы, дорогой. Не будет там скоро никакого севера. Будет юг Финляндии.
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01.07.2022 20:47 Відповісти
А він правий. Саме такою логікою вони й керуються. Там і справді найслабкіше місце НАТО на кордоні з рашкою і його треба захищати і розміщувати там ракети. Кацапи. Біжіть геть з України щоб хоч було ким латати такий довгий кордон з НАТО і не забувайте що тепер Калінінград в котлі.
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01.07.2022 20:47 Відповісти
Та нічого вже. Є в нас свій національний телепорт, поділимося з калінінградцями, нам для них не шкода:

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01.07.2022 22:46 Відповісти
відсовували дурні НАТО від себе та мають +1340км кордону з ним
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01.07.2022 20:50 Відповісти
і це не включаючі Україну, поки що...
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01.07.2022 21:31 Відповісти
Просто фіни не хочуть, щоб орда з ними зробила те, що з Україною. А з цього орда й сумує
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01.07.2022 20:51 Відповісти
НАТО мегает кацапам нападать на соседей
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01.07.2022 20:58 Відповісти
Это какраз тот случай, когда пытались обосрать кого-то не снимая штанов и теперь (удивлённо: - ты смотри!!!) гавно в штанах, в лаптях и онучах, ещё и мухи окружили...
А они стоят такие и - "Как так-то?"...
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01.07.2022 20:59 Відповісти
Жизнь каждого Шведа и Фина очень дорого стОит...Шариковы на рабzzee стоят Пятак и пузырь Бормотухи..типа бояра

...
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01.07.2022 21:01 Відповісти
За що боролись, на те й напоролись!
Для Грушка даю переклад орківською:
Что ни сделает дурак, получается не так!
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01.07.2022 21:01 Відповісти
Такі да, ГРУшка, ти прав! Вам звізда! І тепер без варіантів. 😊
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01.07.2022 21:03 Відповісти
Россия всегда славилась Идиотами...
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01.07.2022 21:08 Відповісти
Так , а Ідіотизм , як ми знаємо , хвороба невиліковна - це назавжди 😏
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01.07.2022 21:14 Відповісти
Один із самих радісних епізодів.
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01.07.2022 21:11 Відповісти
там живут норды,у них свой мир,в отличии от вас голожопых ,а проституток типа раша-параша в печь *****,дармоеды,татаро монгольские ********.
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01.07.2022 21:13 Відповісти
Тем временем а Узбекистане Майдан...тысячи людей вышли на площади и улицы сообщает Агентство Рейтерс...
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01.07.2022 21:15 Відповісти
А по какому поводу праздник?...
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01.07.2022 21:43 Відповісти
"Якщо ми слідуватимемо логіці рашистських рішень, після того, як вступ Білорусії в союзну державу буде остаточно оформлений, в рашиста почнуть говорити про те, що найбільша вразливість - це російсько-білоуський з Україною кордон, який треба захищати, тому там треба розміщувати війська, озброєння. Це все привело до війни в Україні,погіршення світової безпеки, і це істотно ускладнює становище в цілому світі., -
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01.07.2022 21:25 Відповісти
ясно що тупі зомбі нічого не розуміють,
а тим паче мотиви
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01.07.2022 21:30 Відповісти
найсумніша історія це існування кацапа на цій мальовничій планеті
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01.07.2022 21:45 Відповісти
Скоро і московські горобці вступлять в НАТО. Летиш, летиш, а внизу одні пришелепкуваті колами ходять...
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01.07.2022 21:46 Відповісти
У Маші Захерової мабуть стався оргазм....анальний....
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01.07.2022 21:49 Відповісти
Лошадь засумувала, пожуй овса ,може попустить...
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01.07.2022 21:50 Відповісти
Нє. Падажі. А главний сказав - шо то їх справа...
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01.07.2022 22:08 Відповісти
нравица не нравица, нато расширяется
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01.07.2022 22:13 Відповісти
Для Грушка як дипломата, це подвійний удар. Його предок тривалий час був резидентом КГБ саме в Норвегії,Швеції,ще з хрущевських часів і завжди боровся проти НАТО, а син свідок капітулірен, все за що "боролились" пішло прахом.
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01.07.2022 22:14 Відповісти
спи моя красавица
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01.07.2022 22:17 Відповісти
"Найсумнішим епізодом" буде, коли тобі, Лавров, швабру в очко засунуть.
Поки що до "найсумнішого епізоду" справа не дійшла...
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01.07.2022 22:46 Відповісти
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01.07.2022 23:11 Відповісти
Так больше теперь борзо кошмарить подлодками не станет возможности у касабов. Много лет Лафа была--- но всегда кончается.
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01.07.2022 23:45 Відповісти
Кацапы обосрались потому что 800 км границы с нато разорятся охранять, это скует много войск параши, следовательно, меньше в Украине смогут воевать
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01.07.2022 23:57 Відповісти
Мотивы он не понимает. Видать, родной медведь на ухо наступил
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02.07.2022 00:13 Відповісти
А мы? Мы когда вступим в НАТО? От НАТО рашку он як плюще, а в ОПе, вместо того, чтобы подать заявку на ПДЧ в НАТО, Козырь - Ермак разливается про какие-то мифические ,,гарантии безопасности для нейтральной Украины"
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02.07.2022 05:34 Відповісти
Скотина путинячья, абыдна, да?
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02.07.2022 09:43 Відповісти
"Мы рождены,
Чтоб Кафку сделать былью!"
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02.07.2022 10:04 Відповісти
можете кацапы хоть на говно изойти,Финляндии и Швеции в нато быть!
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02.07.2022 12:40 Відповісти
Одним з найсумніших епізодів для вас будуть повідомлення у ЗМІ накшталт - "на китайсько - фінляндському кордоні проходить облаштування пунктів пропуску..."
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02.07.2022 17:49 Відповісти
 
 