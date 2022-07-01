Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - "один із найсумніших епізодів", - МЗС РФ

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - один із найсумніших епізодів в еволюції європейської безпеки.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Російський чиновник не розуміє мотиви, якими керувалися Фінляндія та Швеція, ухвалюючи таке рішення. За його словами, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, ці країни перетворюються на "НАТОвську периферію".

"Якщо ми слідуватимемо логіці мадридських рішень, після того, як вступ буде остаточно оформлений, в НАТО почнуть говорити про те, що найбільша вразливість - це російсько-фінський кордон, який треба захищати, тому там треба розміщувати війська, озброєння. Це буде вести до погіршення регіональної безпеки, це істотно ускладнюватиме становище в цілому на півночі", - зазначив Грушко.

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