У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТЦ, розбір завалів проведено на 90%, - ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про виявлення ще одного фрагмента тіла одного із загиблих у результаті ракетного удару російських окупантів по торговельно-розважальному центру у м.Кременчук Полтавської області за результатами розбору 90% завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ДСНС.

"Станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". Загалом у результаті ракетного удару загинуло 19 осіб і постраждали 64 особи, з яких 26 - госпіталізовані. Загалом від початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 6 фрагментів тіл виявили під завалами ТЦ в Кременчуці, - ДСНС

Раніше за результатами аналізу 88% завалів повідомлялося про виявлення 28 фрагментів тіл. Кількість загиблих, постраждалих і госпіталізованих зазначалася така сама.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.