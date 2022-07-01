Пентагон оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні: ЗРК NASAMS, ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць
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Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 14-го пакету військової допомоги на суму $820 млн.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Пакет допомоги включає:
- 2 протиракетні системи NASAMS;
- додаткові ракети для HIMARS;
- до 150 тис снарядів для 155-мм гаубиць;
- 4 контрабатарейні радари.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо буде ще 250-300 стволів артилерії (щоб довести до 500), це вже прогресс.
На Абрамси і Леопарди я б поки що не розраховував.
Министр Обороны Великобритании Ben Wallace "сгорел" на работе. Он потерял семью. От него, со словами "Живи сам со своей Украиной" ушла жена.
P.S. Ну и дура.
мы ему тут классную украинку найдем)) пусть не печалится....
https://www.youtube.com/watch?v=h_F49snYZ44
чекаємо...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81
ATACMS Block I - Тактическая ракета с кассетной головной частью на 950 боевых элементов, дальностью до 165 км и инерциальной системой управления;
ATACMS Block IA - тактическая ракета с кассетной головной частью на 300 боевых элементов, дальностью до 165 км и инерциальной системой управления (СУ) комплексированной с приемником GPS, вертикальным конечным участком траектории[4] и дальностью стрельбы до 300 км;
ATACMS Block IA Unitary - тактическая ракета с фугасной боевой частью (БЧ) весом 500 фунтов (226,8 кг), инерциальной системой управления (СУ) комплексированной с приемником GPS и дальностью стрельбы до 270 км;
ATACMS Block II - тактическая ракета с кассетной головной частью на 13 самоприцеливающихся боевых элементов BAT и дальностью стрельбы до 140 км;
ATACMS Block IIA - тактическая ракета с кассетной головной частью на 6 самоприцеливающихся боевых элементов BAT (улучшенной конструкции) и дальностью стрельбы до 220 км.