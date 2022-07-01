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Пентагон оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні: ЗРК NASAMS, ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 14-го пакету військової допомоги на суму $820 млн.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Пакет допомоги включає:

  • 2 протиракетні системи NASAMS;
  • додаткові ракети для HIMARS;
  • до 150 тис снарядів для 155-мм гаубиць;
  •  4 контрабатарейні радари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
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01.07.2022 22:09
+28
а ее кто то просил? Агрохимия затыкал западных партнеров и сравнивал их со Скабеевой,а его шеф хотел шашлыков похавать
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01.07.2022 22:16
+26
швидше і більше і Боже yпаси грошіма,
бо в Україні корупції нема.
тільки воєнне залізо
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01.07.2022 22:12
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поки в кацапів є ядерка, на це розраховувати, нажаль, не варто.
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02.07.2022 04:20 Відповісти
писдаболы вы оба - кацапа никогда не применят ядерку потому что это их быстрый конец без шанса
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02.07.2022 04:22 Відповісти
тебе пора твоего зеленского повесить или хотя-бы посадить за саботаж
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02.07.2022 04:23 Відповісти
NASAMS xoroso sto ix imejet mnogyje strani i oni takze potom takix dast,ocen nadioznyje i sovsem drugoj uroven cem sovetskije .Na humway puskateli mozno lozit, mobilnyje mnogo elektroniki,gde to 12 celovek obsluzivajet ejio
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01.07.2022 23:30 Відповісти
820 млн і лише 2 Насамс? Здається в США відмивають гроші більше ніж в Україні.
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01.07.2022 23:32 Відповісти
Є сподівання, що в пакет включені сюрпризи до Himars. А вони недешеві, м'яко кажучи
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01.07.2022 23:40 Відповісти
Так а де ж 600 танків, 500 артилерійських систем та нові обіцяні на самміті НАТО HIMARS? Там же був інший список?
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02.07.2022 00:19 Відповісти
То були обіцінки "скільки всього усі союзники зобов'язались передати Україні"

Якщо буде ще 250-300 стволів артилерії (щоб довести до 500), це вже прогресс.

На Абрамси і Леопарди я б поки що не розраховував.
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02.07.2022 04:19 Відповісти
кацап - танки на поле боя увидишь гнида вонючая если не зассцышь конечно
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02.07.2022 04:24 Відповісти
Предприятия военно-промышленного комплекса США и Великобритании РАБОТАЮТ В ТРИ СМЕНЫ!!!!!
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02.07.2022 01:05 Відповісти
К вопросу об истинных друзьях Украины, поддержке в войне и личных пожертвований:
Министр Обороны Великобритании Ben Wallace "сгорел" на работе. Он потерял семью. От него, со словами "Живи сам со своей Украиной" ушла жена.
P.S. Ну и дура.
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02.07.2022 01:22 Відповісти

мы ему тут классную украинку найдем)) пусть не печалится....
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02.07.2022 03:10 Відповісти
Красивый голос, хорошая лирика:
https://www.youtube.com/watch?v=h_F49snYZ44
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02.07.2022 02:07 Відповісти
А где F-16 ??
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02.07.2022 02:12 Відповісти
мінімум 3 місяці тренувань (по хорошому, рік)

чекаємо...
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02.07.2022 04:21 Відповісти
Якщо почали б 24 лютого, то вже б літали
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02.07.2022 10:05 Відповісти
ІДЖІС не планується? Перед війною фрегати чергували у Чорному морі, а як дійшло до діла...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81
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02.07.2022 10:04 Відповісти
Хорошо бы такие:
ATACMS Block I - Тактическая ракета с кассетной головной частью на 950 боевых элементов, дальностью до 165 км и инерциальной системой управления;
ATACMS Block IA - тактическая ракета с кассетной головной частью на 300 боевых элементов, дальностью до 165 км и инерциальной системой управления (СУ) комплексированной с приемником GPS, вертикальным конечным участком траектории[4] и дальностью стрельбы до 300 км;
ATACMS Block IA Unitary - тактическая ракета с фугасной боевой частью (БЧ) весом 500 фунтов (226,8 кг), инерциальной системой управления (СУ) комплексированной с приемником GPS и дальностью стрельбы до 270 км;
ATACMS Block II - тактическая ракета с кассетной головной частью на 13 самоприцеливающихся боевых элементов BAT и дальностью стрельбы до 140 км;
ATACMS Block IIA - тактическая ракета с кассетной головной частью на 6 самоприцеливающихся боевых элементов BAT (улучшенной конструкции) и дальностью стрельбы до 220 км.
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02.07.2022 10:11 Відповісти
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