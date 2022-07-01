Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету допомоги, включно із сучасними системами ППО, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський привітав виділення США для України нового пакету безпекової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Вітаю історичне рішення СШАщодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги!"
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Топ коментарі
+21 Ksenia VB
показати весь коментар01.07.2022 22:11
+9 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар01.07.2022 22:21
+8 CrossFirenko
показати весь коментар01.07.2022 22:59
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У нас используется, как дополнение к другим противовоздушным средствам, для защиты белого дома. Будем надеяться, что они могут Украине, но это в будущем. Насколько я знаю, Литва недавно получила NASAMS последней модификации
$820 млн-это намного меньше, чем получали афганцы для борьбы с талибами.
Многое из того, что нужно Украине у нас пылится на складах.
В ноябре будут выборы,и надеюсь помощь будет более интенсивной
Эта быдлячесть тупая уже посмешище всего мира.
Дипломаты разных стран с нетерпением ждут зелиных комментов , чтоб поржать