УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13139 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 184 21
Зеленський (17467) ППО (1836) допомога (5096) США (14495)

Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету допомоги, включно із сучасними системами ППО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав виділення США для України нового пакету безпекової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вітаю історичне рішення СШАщодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги!"

Читайте на Цензор.НЕТ - Пентагон оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні: NASAMS, ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
Дякуємо Джо Байдену - справжньому президенту
показати весь коментар
01.07.2022 22:11
+9
Спасибо деду за Победу!
показати весь коментар
01.07.2022 22:21
+8
А поки на камери вітаю, то поза камерами тихенько передаю з рук в руки послання ***** через президента Індонезії. Але не скажу що я там запропонував. Жаль, що розпатякали. Бо ми ж планували таємно....
показати весь коментар
01.07.2022 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Джо Байдену - справжньому президенту
показати весь коментар
01.07.2022 22:11 Відповісти
Саме так!! Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!!)))
показати весь коментар
01.07.2022 22:29 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за нашу Победу!
показати весь коментар
01.07.2022 22:20 Відповісти
Этот спич, впрочем как и спикер, мне понравился больше - https://www.youtube.com/watch?v=Ohwuf4t1sj0
показати весь коментар
01.07.2022 22:20 Відповісти
Спасибо деду за Победу!
показати весь коментар
01.07.2022 22:21 Відповісти
Дід Панос з вечірніми казками на ніч!! Отака х..я ,малята!!!))
показати весь коментар
01.07.2022 22:27 Відповісти
а почему он в последних видосиках сверху? Типа "Солнышко"?
показати весь коментар
01.07.2022 22:39 Відповісти
А поки на камери вітаю, то поза камерами тихенько передаю з рук в руки послання ***** через президента Індонезії. Але не скажу що я там запропонував. Жаль, що розпатякали. Бо ми ж планували таємно....
показати весь коментар
01.07.2022 22:59 Відповісти
Вже два роки ми бачимо хамський саботаж ліцедіем судової гілки влади, залишилось тільки затвердити уже вибраного керівника САП, і продовжує цинічно плювати в очі нашим партнерам, в тому числі Байдену, обіцяючи це зробити уже два роки.
показати весь коментар
01.07.2022 23:14 Відповісти
Війни б в Україні не було ,якщо би свого часу де3,14здати ВЗРади проголосували за звернення до конгресу США,про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.https://ua.interfax.com.ua/news/general/766677.html
показати весь коментар
01.07.2022 23:15 Відповісти
не ***** кацап никто бы не дал нам тогда такой статус тем более тогда нато сразу отпало а это то что нужно твоим кремлядям
показати весь коментар
02.07.2022 04:41 Відповісти
Постійно бентежить те, що цей лівий пасажир ЗЄ примазується до подій, в яких він просто сторонній глядач, що намагається під шумок спіймати чужі гроші.
показати весь коментар
01.07.2022 23:45 Відповісти
NASAMS-это система ПВО малого-среднего радиуса действия.
У нас используется, как дополнение к другим противовоздушным средствам, для защиты белого дома. Будем надеяться, что они могут Украине, но это в будущем. Насколько я знаю, Литва недавно получила NASAMS последней модификации

$820 млн-это намного меньше, чем получали афганцы для борьбы с талибами.

Многое из того, что нужно Украине у нас пылится на складах.

В ноябре будут выборы,и надеюсь помощь будет более интенсивной
показати весь коментар
02.07.2022 00:16 Відповісти
То есть надо понимать, что зеля решил по-доброму на этот раз отнестись к робкому старику Байдену...не ругать его... а даже поощрить положительным отношением к его действиям...
Эта быдлячесть тупая уже посмешище всего мира.
Дипломаты разных стран с нетерпением ждут зелиных комментов , чтоб поржать
показати весь коментар
02.07.2022 01:09 Відповісти
зелины комменты это позор всей Украины - надеюсь это недоразумения скоро сковырнут
показати весь коментар
02.07.2022 04:42 Відповісти
Запам'ятай Вова ! Ці гроші не тобі !!!!
показати весь коментар
02.07.2022 01:16 Відповісти
 
 