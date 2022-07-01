Зеленський та президент Чилі Борич обговорили участь чилійських спеціалістів у розмінуванні України

Президент України Володимир Зеленський і президент Чилі Габріель Борич обговорили питання можливого залучення чилійських спеціалістів до розмінування територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Відстань – не завада для дружніх країн. Радий встановити контакт із новообраним Президентом Чилі Габріелем Боричем", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю ввечері.

"Подякував за підтримку в ООН гуманітарної допомоги для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування територій", - розповів глава Української держави.

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