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Тайра розповіла про російський полон: "Тримали у Донецькому СІЗО, ставлення було жахливим. У камері три на шість метрів 22 жінки і десять ліжок"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паєвська

Український парамедик Юлія Паєвська (Тайра) розповіла, що російські окупанти тримали її у Донецькому СІЗО у маленькій камері разом із ще 21 жінкою.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом мене тримали у Донецькому СІЗО. Там залишилося дуже багато наших полонених. Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти з голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали.

У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про сім'ї та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим, але більшість із них трималися дуже гідно.

Це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з "Азова", і були також цивільні. Там діє система "фільтрації", тобто вони беруть держслужбовців та перевіряють на співпрацю з "окупаційними військами", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Парамедик Паєвська (Тайра) про перебування в російському полоні: "Умови нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую". ФОТО

За її словами, ставлення окупантів у полоні було жахливим, вони не дали жодних комфортних для жінки речей.

"У чому я була – це один комплект білизни, одні штани, кросівки та трохи одягу, і все. Все інше у мене відібрали, у мене нічого не було. Мені не надали ні телефонного зв'язку, ні медичної допомоги. Якось пізніше фельдшер мені допомогла , і це було дуже гідно, але один раз. Я не говоритиму про тортури та психологічний тиск, хоча він був страшним, поки не завершиться слідство", – сказала Паєвська.

За словами парамедика, окупанти звинуватили її за "розстрілювальною" статею: "Я була дуже здивована. Я казала, що я виконувала свою присягу, я давала присягу народу України та діяла на території своєї держави, у Маріуполі. На що вони говорили, що то була територія "ДНР".

Тайра розповіла, що окупанти казали їй, що вона уже мертвець і їй краще накласти на себе руки.

Також загарбники використовували фізичне та психологічне насильство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - полонений боєць "Азова" на допиті спростовує російську пропаганду. ВIДЕО

Крім того, за словами Тайри, у полоні окупантів перебуває медик на 7-му місяці вагітності.

Парамедик вважає, що у першу чергу потрібно звільняти з полону поранених та жінок.
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Топ коментарі
+23
Цих потвор змінить тільки повна ліквідація,їх усіх потрібно знищити, повністю всіх без будь яких виключень.
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02.07.2022 00:30
+22
А фамилии работников концлагерей и СИЗО необходимо озвучивать
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02.07.2022 00:30
+22
Так, наші суди дадуть їм два роки умовно, так само як і меру колаборанту з Харківщини
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02.07.2022 00:49
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А фамилии работников концлагерей и СИЗО необходимо озвучивать
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02.07.2022 00:30 Відповісти
Думаю слідство ведеться і призвища всіх гнід буде знати вся Україна.
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02.07.2022 00:40 Відповісти
Так, наші суди дадуть їм два роки умовно, так само як і меру колаборанту з Харківщини
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02.07.2022 00:49 Відповісти
в целофанових поїдуть
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02.07.2022 05:46 Відповісти
Я думаю всё что она рассказала надо попытаться опубликовать во всех газетах мира . Как там в фашистких СИЗО относятся к нашим военно пленным , И как мы относимся здесь к рашистам ,чтобы все видели какая это мерзость, какой это фашизм -рашисткая *********.
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02.07.2022 05:29 Відповісти
Цих потвор змінить тільки повна ліквідація,їх усіх потрібно знищити, повністю всіх без будь яких виключень.
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02.07.2022 00:30 Відповісти
Ну все. Мариуполь из-за языка потеряли.
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02.07.2022 00:50 Відповісти
Мариуполь из-за "какая разница" чего потеряли
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02.07.2022 01:02 Відповісти
Хоть паржом папріколу.
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02.07.2022 08:38 Відповісти
та да, точно. Я пам'ятаю, як усілякі скрипіни, гнапи, шабуніни, дроздови, та інші влащенки на солов'їній співуче заливали гівном інфопростір, хоча вибір був очевидний, також як і його наслідки. Але ж ці всі діячи легко довели українською прямо із рота, що такі бігборди образливі і політично не витримані. А тепер із студій бігають у бомбосховища. Типово український лайфхак.
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02.07.2022 01:06 Відповісти
Не на якій, а якою. Вивчи вже бодай яку.
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02.07.2022 04:59 Відповісти
Видно, що українською в житті не розмовляєте або рідко, а ще поради даєте! І навіть, якщо людина пише з помилкою, бо так говорять на живій мові і українській! Краще робіть зауваження тим у яких курячі мізки і досі не можуть українську вивчити!!!
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02.07.2022 18:46 Відповісти
Этот сраный ,,единый марафон" - один сплошной наратив Кремля.
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02.07.2022 04:58 Відповісти
А чому щоразу для інтерв'ю обирають Тайру? Хто вона та чим таким відрізнилася від багатьох що її виділяють серед інших?
Не розумію для чого, але схоже на те, що нам ліплять чергового куміра.
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02.07.2022 07:17 Відповісти
Єто ві зря. У нас сійчас адін кумір, прікольний парьень,любіміц публікі, вілічайший лідьор і прочєє, прочєє, прочеєє, пачті бох. А угадайтье ка с пьервава раза.
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02.07.2022 08:44 Відповісти
Вот прімьер дьействій настаяшчіх лідьерав : Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній Джерело: https://biz.censor.net/n3351509 .
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02.07.2022 08:52 Відповісти
Паєвська Юлія Георгіївна (19 грудня 1968, Київ) - українська волонтер, доброволець, військовослужбовець, (позивний «Тайра», «Габрієл»), парамедик, командир підрозділу «Янголи Тайри». Дизайнер, президент федерації айкідо «Мутокукай-Україна»
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02.07.2022 10:27 Відповісти
Після заходу наших в Донецьк ту ******* потрібно вичистити, або фізично або депортувати кудись на родіну в магадан. Ми з ними жити не маємо права в одній державі!
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02.07.2022 18:37 Відповісти
 
 