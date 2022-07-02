ЗСУ успішно б'ють із РСЗВ HIMARS по російських командних пунктах, - Пентагон
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Українські війська успішно використовують удосконалену ракетну систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поразки російських командних пунктів та послаблення їхньої можливості на полі бою.
Про це повідомив високопоставлений представник міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Українці ретельно обирають цілі, знищення яких підриватиме зусилля Росії більш систематично і точно, ніж за допомогою артилерійських систем меншої дальності", – сказав чиновник.
Представник Пентагону зазначив, що Україна знаходиться на початку використання HIMARS, але українські військові вже ефективно використовують ці системи після короткого періоду навчання, який нещодавно закінчився.
Як уточнюється, дальність HIMARS становить понад 60 кілометрів, це дозволяє ЗСУ завдавати ударів здалеку і з більшою точністю, ніж артилерія меншої дальності.
Будь ласка, зачекайте...
2022... кульмінація
2024... - ***** не поняли - хатім паржать 2.... - бездна...
Чому ці ляді не на фронті?
Не для поразки, а для ураження.
Хлопці, ми не маємо жодного сумніву щодо вашої майстерності. А ненависть до ворога і бажання якнайшвидше звільнити Батьківщину від нечисті вам у цьому допомагають.
Хай вас оберігають усі сили природи !
Цей комплекс стріляє на 300 км,а скоро будуть ракети,дальністю дії 500 км.В США є понад 5000 тисяч ракет ATACMS.Нам би з 500 таких ракет і москалі взагалі будуть тікати з України.
і перед тим як дороги клепати і мільярд дерев саджати розум треба мати..
де зараз ті дороги?
все ********** вщент і кацапнею і нашими, шо би тварі не котилися по асфальту.
ви в 2024му виберете знову зелене шапіто 2...
тут своїх кацакомуняк *** дождесся коли повиздихають і папу саню до кучї....
Так що давай, просто пробачимо.
На лицо прямое предательство, и ЗЕбанутым крысам после нашей победы придется за все ответить.
зараз сухопутні війська Канади мають лише 175 колісних бронетранспортерів типу Bison. Таким чином виходить, що Канада передає Україні чверть свого наявного парку БТР-ів.
Також Канада передасть Україні шість додаткових камер з високою роздільною здатністю для безпілотників Bayraktar TB2, сповіщає CBC News.
як на мене клован-ґетьман? це перебор,
але це вибор ваш....
і варшавянок теж нема.... - повспливають таргани як їх дустом потравили...
роби шо хочеш - захід витягне!
Тут олігархічна клептократія на кшталт кремлядщини.
вповздовж чогось, впродовж часу.