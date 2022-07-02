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Пентагон (1089) CNN (108)

ЗСУ успішно б'ють із РСЗВ HIMARS по російських командних пунктах, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,рсзо,himars,m142

Українські війська успішно використовують удосконалену ракетну систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поразки російських командних пунктів та послаблення їхньої можливості на полі бою.

Про це повідомив високопоставлений представник міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  CNN.

"Українці ретельно обирають цілі, знищення яких підриватиме зусилля Росії більш систематично і точно, ніж за допомогою артилерійських систем меншої дальності", – сказав чиновник.

Представник Пентагону зазначив, що Україна знаходиться на початку використання HIMARS, але українські військові вже ефективно використовують ці системи після короткого періоду навчання, який нещодавно закінчився.

Як уточнюється, дальність HIMARS становить понад 60 кілометрів, це дозволяє ЗСУ завдавати ударів здалеку і з більшою точністю, ніж артилерія меншої дальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+69
Гостьова трибуна у ВР під час сьогоднішніх виступів Урсули фон дер Ляєн та гундосого
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02.07.2022 02:07
+55
Никто даже не сомневается в ЗСУ, только вот больше оружия нужно и тогда руцуке ваньки поедут в раисю уже не камазами а эшелонами.
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02.07.2022 02:05
+43
Да Химарсам - начхать . Они будут лупить врага до полного освобождения Украины . А свои писульки пусть дума засунет в дупу хутину
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02.07.2022 02:21
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Никто даже не сомневается в ЗСУ, только вот больше оружия нужно и тогда руцуке ваньки поедут в раисю уже не камазами а эшелонами.
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02.07.2022 02:05 Відповісти
в целофанових
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02.07.2022 05:38 Відповісти
это будет жест доброй воли
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02.07.2022 06:34 Відповісти
на целофан санкции ввести пусть так везут
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02.07.2022 08:44 Відповісти
Нет никакого смысла посылать нам горы оружия без обученных солдат. Для этого в Европе идет масштабнейшая подготовка наших воинов. Счет идет на тысячи. В одной только Британии - 10 тысяч наших воинов проходят обучение на современной западной технике. В Германии на американских базах происходит тоже самое. И по мере обучения нам будет поставлена техника для массированных контрударов по кацапам.
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02.07.2022 07:49 Відповісти
Кацапо-малороське лайно коли поїде додому на сосію?
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02.07.2022 11:08 Відповісти
Дайте ЗСУ точку опоры и они поднимут Землю!
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02.07.2022 11:28 Відповісти
тих хто бье кацапню достатньо, недостатньо HIMARS...
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02.07.2022 02:05 Відповісти
Вони переживають, що якщо зброї буде достатньо, то фаршистів так швидко розіб'ють, що рашистія не встигне розвалитися, як союз розвалився.
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02.07.2022 02:10 Відповісти
можна і одним ХІМАРСом нафігачити цапів, аби ракети були анліміт
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02.07.2022 04:02 Відповісти
Гостьова трибуна у ВР під час сьогоднішніх виступів Урсули фон дер Ляєн та гундосого
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02.07.2022 02:07 Відповісти
твари всё для кацпов подготовили
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02.07.2022 02:10 Відповісти
Да Химарсам - начхать . Они будут лупить врага до полного освобождения Украины . А свои писульки пусть дума засунет в дупу хутину
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02.07.2022 02:21 Відповісти
не все так просто ...к сожалению и эти ******** на картинке выше сделали свое дело
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02.07.2022 02:34 Відповісти
Москвороте лайно зробило все щоб їх прийшли братушки захищати, псевдопатріти котрі й надалі продовжують дзявкати з свинорусами на одній мові при вимозі говорити українською мовою впадають в шаленство від люті, от яка ненависть до української мови, то виникає питання чому це москвороте лайно живе в Україні і не звалить на свою сосію там рюзге світ, там прутнем з сіллю пахне, а Україна це дім українців.
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02.07.2022 11:24 Відповісти
2014... почяток
2022... кульмінація
2024... - ***** не поняли - хатім паржать 2.... - бездна...
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02.07.2022 02:23 Відповісти
Хатим паржать - 2 ....
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02.07.2022 02:40 Відповісти
Мені здається, "хатім паржать" було 2019 в Україні. От тепер наслідки.
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02.07.2022 08:29 Відповісти
Початок був 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій напав на Київ.

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02.07.2022 03:01 Відповісти
А де ти винайшов такого князя? "Андрій Боголюбський"? Історію читать уважніше треба! "руссскій" - титулатура А він такої не отримував!
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02.07.2022 06:41 Відповісти
Чем больше подобных законов, тем быстрее рашке придет пи...дец. Данная риторика на Западе воспринимается ОЧЕНЬ серьёзно.
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02.07.2022 02:39 Відповісти
Ну да... раптом вони так Брайтон Біч "воз'єднають"?
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02.07.2022 04:24 Відповісти
также серьезно, как они восприняли крым??
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02.07.2022 12:28 Відповісти
сидит кремлевская квота из офиса зеленского как обосранные
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02.07.2022 03:48 Відповісти
Ліца зачьотні, інтелектуальні. Не вистачає тільки дій для них САП і НАБУ
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02.07.2022 06:09 Відповісти
Якого чорта ця братва на трибуні робить ?
Чому ці ляді не на фронті?
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02.07.2022 06:19 Відповісти
Зсу ці кацапські колаборанти нах не потрібні
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02.07.2022 12:33 Відповісти
А пасєрєдінє хто?
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02.07.2022 12:29 Відповісти
для поразки

Не для поразки, а для ураження.

Хлопці, ми не маємо жодного сумніву щодо вашої майстерності. А ненависть до ворога і бажання якнайшвидше звільнити Батьківщину від нечисті вам у цьому допомагають.

Хай вас оберігають усі сили природи !
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02.07.2022 02:13 Відповісти
Меньше балачок більше зброї
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02.07.2022 02:26 Відповісти
А вот теперь пойдут поставки в товарном количестве.
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02.07.2022 02:35 Відповісти
еще один клоун 🤡 в *********** кандидат А что мудрый нарит он таких -только таких и хочет
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02.07.2022 02:37 Відповісти
І шо, нам олігархи тулять притулу ?
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02.07.2022 02:42 Відповісти
НОВИЕЄЛІТСА -2" ?
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02.07.2022 02:43 Відповісти
Замісті зятя Бєні - зять Хомутинника ?
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02.07.2022 02:45 Відповісти
1+1
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02.07.2022 02:46 Відповісти
Г+Г
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02.07.2022 02:47 Відповісти
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02.07.2022 03:14 Відповісти
пинчуковская ***** -это на случай если бенина не справится
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02.07.2022 03:15 Відповісти
нещодавно В Вікіпедії про Притулу почитала та з'ясувалось що він зять Хомутиніка,я не знала цього раніше ,а які в притули зв'язки з рештою на фото ?
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02.07.2022 06:23 Відповісти
Он и Хомутынник оба зятя. Женаты на сестрах
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02.07.2022 08:29 Відповісти
І що з того? Тут буває РІДНІ сестри (Сумські), та, навіть, мати з донькою (С'Єгорова та Стася Ровінська) мають протилежні погляди. А, якщо ті ж Пінчук, Хомутинник та Фіала допомагають обороні України, то що, відмовлятися?
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02.07.2022 09:03 Відповісти
Хочеш сказати на фронті воюють з ЗСУ?
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02.07.2022 12:39 Відповісти
Оце точно
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02.07.2022 06:44 Відповісти
коли ти зробиш для ЗСУ стільки скільки зробив Притула , тоді відкриватимеш свій брудний рот ! мову вивчи спочатку кацап .
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02.07.2022 08:15 Відповісти
Да будь он хоть трижды хорошим человеком и патриотом-нельзя выбирать в Президенты КОМИКА и человека с улици! Ведь он будет как и Зеленский-шестеркой в руках реального хозяина(Зеленский у Бени) а не самостоятельным Презиентом. Кого Зеленский ставит на высшие посты? А того-кого ему говорят старшие товарищи. Ведь у ЗЕ СВОИХ кандидатур нет т ибыть не моголо-ведь ЗЕ с УЛИЦИ пришел. Да еще и тупой как пробка. Притула это то-же самое ничто(как Президент) но в более патриотичной упаковке
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02.07.2022 09:28 Відповісти
А що ж він зробив, проексплуатував медійний ресурс своїх хаспод олігархату для власного піару через збір коштів на безпілотники?
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02.07.2022 12:43 Відповісти
Що ти мелеш? Це хіба кандидат від наріду як і той зєльц свого часу?
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02.07.2022 12:36 Відповісти
Як уточнюється, дальність HIMARS становить понад 60 кілометрів, це дозволяє ЗСУ завдавати ударів здалеку і з більшою точністю, ніж артилерія меншої дальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3351610


Цей комплекс стріляє на 300 км,а скоро будуть ракети,дальністю дії 500 км.В США є понад 5000 тисяч ракет ATACMS.Нам би з 500 таких ракет і москалі взагалі будуть тікати з України.
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02.07.2022 02:39 Відповісти
вам би ***** не ломати і клованів не вибирати...
і перед тим як дороги клепати і мільярд дерев саджати розум треба мати..
де зараз ті дороги?
все ********** вщент і кацапнею і нашими, шо би тварі не котилися по асфальту.
ви в 2024му виберете знову зелене шапіто 2...
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02.07.2022 02:55 Відповісти
Я його не обирав.А зараз Зеленського населення не менше підтримує,ніж в 2019 році.На заході Зеленського підтримують і розкручують.Це ж у вас в США з ним комікси випускають,ваші художники портрети на домах з ним малюють і тд.
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02.07.2022 03:33 Відповісти
бред кацапский никто зеленского не поддерживает только турпы которые он оставил под окупацию
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02.07.2022 03:52 Відповісти
Ні не брєд.
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02.07.2022 04:00 Відповісти
ви в 2024му виберете знову зелене шапіто 2.
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02.07.2022 04:12 Відповісти
Не я особисто,але скоріше за все,Зеленський буде президентом.
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02.07.2022 04:19 Відповісти
сум - недалеко ви особисто від кацапів...
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02.07.2022 04:21 Відповісти
Та яка різниця, зараз війна, він головнокомандувач, а ці розмови - саботаж... вас треба обох розслтріляти *****
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02.07.2022 04:14 Відповісти
вими з під матраца комуняцький партбілет всунься в кожанку і спробуй, коміссарець
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02.07.2022 05:07 Відповісти
а ви кажете кацапня...
тут своїх кацакомуняк *** дождесся коли повиздихають і папу саню до кучї....
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02.07.2022 06:35 Відповісти
то не кацапня, то т.зв. "фаловер", який аж надто буквально сприйняв і виконує заклик опозиції "неначасі".
Так що давай, просто пробачимо.
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02.07.2022 08:29 Відповісти
твердої руки пацани и пацанкі знову за поржать 2024!
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02.07.2022 04:16 Відповісти
Так і є. Зельц як і до війни мав і має лише негативний рейтин через катастрофічний розквіт корупції, вагнергейт, злиття півдня, тощо
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02.07.2022 12:50 Відповісти
Байден вынужден был огласить секретные данные разведки, потому что до этой ЗЕбанутой срани во главе с найвелычнишым говноралиссимусом бубой криворожским не доходило, что война уже на пороге, эта ЗЕленая срань кукарекала о провокациях Запада и о шашлыках в мае месяце. На лицо 2 варианта. Или стадо ЗЕбанутой срани конченные идиоты или работали на *****, и вместо того, что-бы развернуть ВСУ по предписаниям военного времени и объявить тотальную мобилизацию эти твари еще и гавкали на Запад, что западный бизнес бегит с Украины и такие заявления Байдена вредят Бениному бизнесу.
На лицо прямое предательство, и ЗЕбанутым крысам после нашей победы придется за все ответить.
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02.07.2022 08:05 Відповісти
Фактично ніхто цього клована не обирав. На вибори прийшла критично мала кількість населення, що засвідчили пусті дільниці у день голосування. А не прийшли на вибори тому, що не було за кого голосувати з того олігархічного списку
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02.07.2022 12:47 Відповісти
В четвер 30 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про план свого уряду передати Збройним Силам Україні 39 новітніх колісних бронетранспортерів типу LAV ACSV Super Bison.
зараз сухопутні війська Канади мають лише 175 колісних бронетранспортерів типу Bison. Таким чином виходить, що Канада передає Україні чверть свого наявного парку БТР-ів.

Також Канада передасть Україні шість додаткових камер з високою роздільною здатністю для безпілотників Bayraktar TB2, сповіщає CBC News.
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02.07.2022 02:57 Відповісти
Это свежая модификация, 2020 года. Дас ист гут!.
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02.07.2022 03:23 Відповісти
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02.07.2022 04:45 Відповісти
за шо я обожнюю нас - ми завжди знайдемо своє зелене *****!
як на мене клован-ґетьман? це перебор,
але це вибор ваш....
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02.07.2022 03:15 Відповісти
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02.07.2022 03:16 Відповісти
Это украинский лайфхак. Лично таких знаю. Причем еще и ценителей шмария при этом.
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02.07.2022 03:22 Відповісти
Я знаю одного такого поца, який ще за тиждень до того, як «пуцін нападе» звалив у Польщу. Ну, а Зе-ТП 24 лютого вже усі були на кордоні.
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02.07.2022 03:47 Відповісти
таких ублюдков до хрена ну нравится им жить в беженцах
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02.07.2022 03:54 Відповісти
20-25 Нептунів до северної бухти шо би дістало і нема кацчернофліту..
і варшавянок теж нема.... - повспливають таргани як їх дустом потравили...
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02.07.2022 03:27 Відповісти
Давайте вже делекобійні БК.
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02.07.2022 04:03 Відповісти
самі нічого, окрім волання "дайте", нічого зробити не хочете?
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02.07.2022 05:13 Відповісти
При Порохе хотели и делали, а когда тупое быдло выбрало шута-идиота, то он, наверное по заданию ***** все разработки приостановил и начал сажать патриотов.
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02.07.2022 08:09 Відповісти
А навіщо? І так дадуть, це і в їх інтересах. Робити треба було раніше. Це дуже складний процес. Актори його організувати, ще й в таких складних умовах не можуть. Розмовляти - це вони можуть. Ну нехай хоч розмовляють. Це теж треба робити.
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02.07.2022 08:41 Відповісти
зелення вам впродовж доріг велосіпедні дорожки прокладе і знищіть останню "Богдану"...
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02.07.2022 05:01 Відповісти
Ну если любители плесени снова выберут зелень - пусть расхлёбывают сами. Во Всяком случае ,такой поддержки от украинцев всего мира они не увидят.
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02.07.2022 05:19 Відповісти
а вони виберуть, а підмога все одно буде йти - це саме те на чому зелення не худне...
роби шо хочеш - захід витягне!
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02.07.2022 05:23 Відповісти
В Україні немає вільних чесних і прозорих виборів, немає демократії, громадянське суспільство лише розпочало зароджуватись, але нажаль, поки що немає доступу до державної влади.
Тут олігархічна клептократія на кшталт кремлядщини.
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02.07.2022 13:01 Відповісти
А в 2019 які вибори були, не вільні і прозорі? Приколісти хотіли папрікола вибрати і обрали, куде ще прозоріші і охлократичніші вибори?
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02.07.2022 16:08 Відповісти
вповздовж. )
вповздовж чогось, впродовж часу.
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02.07.2022 12:00 Відповісти
Хороший тапок для тараканов
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02.07.2022 05:56 Відповісти
GMLRS М30 (англ. Guided MLRS - управляемый MLRS) - 240-мм управляемый (инерциальная + GPS) реактивный снаряд с кассетной головной частью (субэлементы М85) и увеличенной дальностью стрельбы (ER MLRS) до 70 км;[3]
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02.07.2022 09:50 Відповісти
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02.07.2022 09:52 Відповісти
 
 