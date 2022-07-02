Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31 над Одещиною, - Братчук

Ворог на літаку намагався атакувати Одещину з Чорного моря, ракету збила ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31. Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

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