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Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31 над Одещиною, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог на літаку намагався атакувати Одещину з Чорного моря, ракету збила ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одещина. Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31. Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар02.07.2022 06:47 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар02.07.2022 10:05 Відповісти Мені подобається 1
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