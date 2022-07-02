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Білоруським лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня - 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначають у Генштабі ЗСУ, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.
Топ коментарі
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.07.2022 08:16
+13 Alex Tiger
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+3 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар02.07.2022 07:21
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Навряд чи, воно більше ротом воює при Путлеру!
Запад Украины - это очень специфический регион.
Кроме ВСУ и ТЕРРОБОРОНЫ, есть ещё 70%населения которые не доверяют ГОСУДАРСТВУ(его институциям, военным институциям в том числе), но в случае нападение возьмутся за оружие....будут воевать и партизанить...
Чего не было на том же Донбассе, Мариуполе, Херсоне..на Востоке Украины ...