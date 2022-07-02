Білоруським лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, - Генштаб ЗСУ

В збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня - 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у Генштабі ЗСУ, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

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