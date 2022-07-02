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Білоруським лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

В збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня - 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у Генштабі ЗСУ, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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02.07.2022 08:16
+13
Картофельный дуче готовится к войне. Возможно, дурачком прикидается перед членоголовым фюрером расеи ******, срущим в чемодан. Но я думаю, не стоит так рисковать уссатому Луке, потому что наши ВСУ, закаленное в боях быстренько превратит бульбашей в кучи вонючей падали, если они рискнуть перейти нашу границу.
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02.07.2022 07:30
+3
Айболита в Африку не пускают. Пичаль
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02.07.2022 07:21
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Айболита в Африку не пускают. Пичаль
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02.07.2022 07:21 Відповісти
Картофельный дуче готовится к войне. Возможно, дурачком прикидается перед членоголовым фюрером расеи ******, срущим в чемодан. Но я думаю, не стоит так рисковать уссатому Луке, потому что наши ВСУ, закаленное в боях быстренько превратит бульбашей в кучи вонючей падали, если они рискнуть перейти нашу границу.
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02.07.2022 07:30 Відповісти
я тоже думаю что лука пожить еще хочет, и это он для ***** разные спектакли устраивает с минами и солдатиками, отправят суда - могут против бульбофюрера стволы развернуть, а решившись у него уже вообще свала не будет, он и ***** уже живой будет не нужен, вместо него какой-то генеральчик вылезит
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02.07.2022 07:54 Відповісти
З великою цікавістю й нетерпінням очікую на,це дійство...! Воно- невідвортнє й дивовижне...! Коли,вже,рідійметься завіса...
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02.07.2022 15:28 Відповісти
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02.07.2022 08:16 Відповісти
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02.07.2022 08:20 Відповісти
Вусате г...вно готується воювать?
Навряд чи, воно більше ротом воює при Путлеру!
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02.07.2022 08:36 Відповісти
Бігти,хіба що в маскальске гетто...
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02.07.2022 15:29 Відповісти
Дуже фігово це все... Два фронти - це неймовірна проблема
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02.07.2022 09:35 Відповісти
Одним врачам запретил выезжать? А гробовщикам не?
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02.07.2022 11:52 Відповісти
К войне реально готовится, а вступит ли, зависит от степени ультиматумов карлика.
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02.07.2022 12:04 Відповісти
Это будет оч большая ошибка беларусов....

Запад Украины - это очень специфический регион.
Кроме ВСУ и ТЕРРОБОРОНЫ, есть ещё 70%населения которые не доверяют ГОСУДАРСТВУ(его институциям, военным институциям в том числе), но в случае нападение возьмутся за оружие....будут воевать и партизанить...
Чего не было на том же Донбассе, Мариуполе, Херсоне..на Востоке Украины ...
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02.07.2022 12:43 Відповісти
Не зважаючи на кацапську окупацію, братній білоруський народ, всупереч волі узурпатора-таракана, як не пішов війною на Україну у березні, так і не піде в майбутньому.
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02.07.2022 13:25 Відповісти
 
 