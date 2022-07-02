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ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ атакують з різних боків - військових і техніки вони залучили вкрай багато.

Про це 2 липня зранку повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", – зазначив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

До лікарні у Чернівцях вчора доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

1 липня, додав Сергій Гайдай, Збройними силами України відбито два масовані наступи росіян - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 01
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 02
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 03
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 04
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 05
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 06
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 07
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 08
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 09
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 10
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 11
ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай 12

Також читайте: Відбито спробу рашистів розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу, - Генштаб ЗСУ

"Росіяни атакують з різних боків - військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога", – акцентував спікер.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Тільки перемогти, інакше Буча буде регулярна. Тримайтесь і бережіть себе
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02.07.2022 08:14
+14
Бракує слів від того , що витворяють русоФашисти на нашій землі ?
Як можна зупинити кремлівського окурка , який зовсім озвірів і не дає нам спокою ?
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02.07.2022 08:10
+9
а вы заметили,там где Гайдай,там жопа...
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02.07.2022 08:52
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Бракує слів від того , що витворяють русоФашисти на нашій землі ?
Як можна зупинити кремлівського окурка , який зовсім озвірів і не дає нам спокою ?
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02.07.2022 08:10 Відповісти
Тільки перемогти, інакше Буча буде регулярна. Тримайтесь і бережіть себе
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02.07.2022 08:14 Відповісти
хорошие незаметные истребители нужны
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02.07.2022 08:10 Відповісти
Якщо обстрілювали наші позиції у Привіллі і Вовчоярівці, то значить вони за нами, принаймні верхня частина Вовчоярівки.
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02.07.2022 08:15 Відповісти
а вы заметили,там где Гайдай,там жопа...
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02.07.2022 08:52 Відповісти
Жопа есть у каждого.
Ты вот тоже на жопе пишешь всякую ахинею.
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02.07.2022 11:03 Відповісти
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Окупанти закріпили свої позиції на місцевому нафтопереробному заводі і намагаються оточити місто та перерізати транспортне сполучення з Україною.
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02.07.2022 09:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.07.2022 10:08 Відповісти
Лоба не розбий, віруючі ідіоти.
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02.07.2022 11:37 Відповісти
нравится не нравится москалия разваливается
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02.07.2022 12:00 Відповісти
Орки позують у центрі Лисичанска, про що мова??
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02.07.2022 20:21 Відповісти
Пирова победа. И они тоже это понимают
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02.07.2022 22:03 Відповісти
Пирова потому, что начался разгром их складов с оружием, топливом и Ком Пунктами в тылу. Их пропагандисты и сами вояки российские визжат в истерике: "скорее на Северск, прорыв на Славянск, иначе не прошибем уже, сил не хватит!" Склады не резиновые даже у русских, и боеприпасы не бесконечны даже у них. Люди да, люди бесконечны там и мотивированны на 500% (50 тыщ рублей на дороге не валяются в рос глубинке)
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02.07.2022 22:08 Відповісти
Там платят гораздо больше. Я живу во Франции с чеченцами. Говорят 300 000 сразу, плюс от 150 000 зарплата. Если ранение или смерть - до 7 миллионов выплата
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03.07.2022 00:43 Відповісти
Враг в панике, понимая, что хаймарсы скоро перехватят инициативу и тогда оркам точно будет жопа.
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02.07.2022 21:31 Відповісти
 
 