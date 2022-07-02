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Війська РФ залишили Зміїний не з доброї волі, а через успішні дії українських воїнів, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

У Пентагоні підтвердили відступ росіян з о. Зміїний у Чорному морі в результаті професійних обстрілів з боку ЗСУ.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу, відповідаючи на запитання преси Пентагону стосовно Росії та України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство оборони не вірить, що Росії можна довіряти, говорячи, що її відступ з острова Зміїний (у чорноморській зоні України) був жестом доброї волі. Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, зокрема за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, для нападу на корабель постачання. Коли ви розумієте, наскільки безплідний і пустельний острів Зміїний, ви розумієте важливість. Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати свої операції (і) зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія залишила острів", – заявили в Пентагоні.

Він зазначив, що в результаті Україні стало набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити морські шляхи без контролю Росії над островом Зміїний.

За словами чиновника, завдяки нещодавнім постачанням високомобільних артилерійських ракетних систем зі США, українські сили досягли гарних успіхів у застосуванні цих артилерійських систем більшої дальності, зокрема для ураження російських командних пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний, - The Wall Street Journal

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Що дратує? Нічого,прийдеться звикати до Перемоги України
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02.07.2022 08:23
+8
.Покінул остров Змеіний - по состоянію здоровья . .
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02.07.2022 08:41
+6
Підлий народєц. Вони залишили острів, думаючи, що наші одразу туди знайдуть, тому й на другий день бомбили літаками. Ні честі ні встиду, точно як їх *****.
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02.07.2022 08:19
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662 м ,17 га. Острів Зміїний. Тільки сьогодні подивилась де ворог відступив. Коли Україна використала тактику ворога...
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02.07.2022 08:17 Відповісти
Що дратує? Нічого,прийдеться звикати до Перемоги України
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02.07.2022 08:23 Відповісти
ти хто? хто питав в тебе поради?
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02.07.2022 08:24 Відповісти
Це бот із дамбаса 😠
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02.07.2022 08:31 Відповісти
Диванний воєн, стули пельку. Не тобі розповідати хто я, й що я. Зрозумів, хамло?
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02.07.2022 10:20 Відповісти
А ти хто??? Я питав твоєї поради? Тут є форум, й кожен може висловити свою думку й своє бачення. Й не тобі мені розповідати що я маю писати, а що ні? Зрозумів?
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02.07.2022 10:24 Відповісти
Підлий народєц. Вони залишили острів, думаючи, що наші одразу туди знайдуть, тому й на другий день бомбили літаками. Ні честі ні встиду, точно як їх *****.
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02.07.2022 08:19 Відповісти
або добивали своїх, щоб в полон не попали
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02.07.2022 08:26 Відповісти
Зміїбаївка......
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02.07.2022 08:19 Відповісти
Никакого чувства юмора у этого Пентагона.
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02.07.2022 08:23 Відповісти
🎶🎶🎶 в Чёрном море , украинском

https://youtu.be/snbElreZqNo
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02.07.2022 08:27 Відповісти
З доброї волі на лаптестані можуть тільки щось вкрасти.
Все інше робиться "добровольно и с песней(как кота заставить есть горчицу?)".
Був такий анекдот за чвсів срср.
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02.07.2022 08:29 Відповісти
.Покінул остров Змеіний - по состоянію здоровья . .
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02.07.2022 08:41 Відповісти
Красивае
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02.07.2022 09:32 Відповісти
Право на неосвіченість головна скрєпа совка/московита.
Перевагу зухвалої, відверто тупої, недолугої пропаганди над реальністю демонструє останнє ***** планети в кожному своєму псевдонауковому вьісері, запереченні очевидних фактів.
А московиту ж думати/читати/писати "негожє", тому лише слухає і хаває виключно "солов'їньій помьот"...
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02.07.2022 08:46 Відповісти
Конечно добровольно драпанули. Даже можно сказать с радостью. Удовольствия сидеть на той скале, когда ее достает арта с берега, совсем не много.
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02.07.2022 09:01 Відповісти
Так Зміїний менший за Хортицю?
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02.07.2022 09:07 Відповісти
********* передайте ***********, чтобы оно вспомнило свои слова лет 10 назад, когда оно говорило в камеру на весь мир, что если какой-то народ против, то никакая чужая армия его не захватит. Или то было другое *****, или просто ***** епнулось отравившись абсолютной властью на *****рейхе. Короче путлер капут впереди.
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02.07.2022 09:43 Відповісти
новенькая? еще не посылали следом за русским кораблём?
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02.07.2022 14:05 Відповісти
на фото справа от острова большой "предмет, похожий на швабру"
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02.07.2022 11:51 Відповісти
Итак, был потоплен ракетный крейсер «Москва», между прочим, это корыто было предназначено для борьбы с авианосцами США. Наши же потопили его даже не начав строить собственного авианосца. Затем, прямо на острове, был уничтожен вертолет Ми-17 с десантом. Там же, на острове была уничтожена система ПВО, состоящая из 8 единиц ЗРК, в том числе: Тор, Панцирь и Стрела. Плюс к тому была уничтожена станция РЭБ, а вместе с нею РЛС.

Пока это не подтверждено наверняка, но туда доставляли реактивные системы залпового огня, возможно Град. Был потоплен спасательный буксир с батискафом и ЗРК Тор на борту, было потоплено несколько десантных катеров, в том числе «Серна» и наконец - возле самого острова был сбит ударный вертолет Ка-52, как раз во время эвакуации остатков гарнизона.

Мы не можем наверняка утверждать о том, сколько личного состава погибло во всех указанных машинах и кораблях, но просто отметим, что там не было ни единого пехотинца. Все они были ценными специалистами - моряками, пилотами, спецназом, операторами ЗРК, РЭБ и систем связи. То есть, были уничтожены специалисты, которых надо готовить месяцы или годы, и это не вчерашний школьник, брошенный в окоп на мясо. Плюс к тому, вместе с уничтожением всего на Змеином, были аннулированы форпосты на газовых вышках. Тем самым, была ликвидирована вся система, которая была призвана блокировать Украину с моря.

И вот теперь попытаемся догадаться, какие такие задачи они выполнили, в результате чего убрались по доброй воле? По какому плану там все идет? Может быть, этим планом является полная ликвидация вооруженных сил мордора? Если так, то все действительно идет по плану, но задачи еще не выполнены полностью, поскольку часть флота еще не потоплена, Крымский мост не разрушен, а Крым не освобожден. Но все идет к тому, что они таки будут выполнены. В этом уже нет сомнений.

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02.07.2022 14:02 Відповісти
 
 