Війська РФ залишили Зміїний не з доброї волі, а через успішні дії українських воїнів, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Пентагоні підтвердили відступ росіян з о. Зміїний у Чорному морі в результаті професійних обстрілів з боку ЗСУ.
Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу, відповідаючи на запитання преси Пентагону стосовно Росії та України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністерство оборони не вірить, що Росії можна довіряти, говорячи, що її відступ з острова Зміїний (у чорноморській зоні України) був жестом доброї волі. Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, зокрема за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, для нападу на корабель постачання. Коли ви розумієте, наскільки безплідний і пустельний острів Зміїний, ви розумієте важливість. Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати свої операції (і) зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія залишила острів", – заявили в Пентагоні.
Він зазначив, що в результаті Україні стало набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити морські шляхи без контролю Росії над островом Зміїний.
За словами чиновника, завдяки нещодавнім постачанням високомобільних артилерійських ракетних систем зі США, українські сили досягли гарних успіхів у застосуванні цих артилерійських систем більшої дальності, зокрема для ураження російських командних пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/snbElreZqNo
Все інше робиться "добровольно и с песней(как кота заставить есть горчицу?)".
Був такий анекдот за чвсів срср.
Перевагу зухвалої, відверто тупої, недолугої пропаганди над реальністю демонструє останнє ***** планети в кожному своєму псевдонауковому вьісері, запереченні очевидних фактів.
А московиту ж думати/читати/писати "негожє", тому лише слухає і хаває виключно "солов'їньій помьот"...
Пока это не подтверждено наверняка, но туда доставляли реактивные системы залпового огня, возможно Град. Был потоплен спасательный буксир с батискафом и ЗРК Тор на борту, было потоплено несколько десантных катеров, в том числе «Серна» и наконец - возле самого острова был сбит ударный вертолет Ка-52, как раз во время эвакуации остатков гарнизона.
Мы не можем наверняка утверждать о том, сколько личного состава погибло во всех указанных машинах и кораблях, но просто отметим, что там не было ни единого пехотинца. Все они были ценными специалистами - моряками, пилотами, спецназом, операторами ЗРК, РЭБ и систем связи. То есть, были уничтожены специалисты, которых надо готовить месяцы или годы, и это не вчерашний школьник, брошенный в окоп на мясо. Плюс к тому, вместе с уничтожением всего на Змеином, были аннулированы форпосты на газовых вышках. Тем самым, была ликвидирована вся система, которая была призвана блокировать Украину с моря.
И вот теперь попытаемся догадаться, какие такие задачи они выполнили, в результате чего убрались по доброй воле? По какому плану там все идет? Может быть, этим планом является полная ликвидация вооруженных сил мордора? Если так, то все действительно идет по плану, но задачи еще не выполнены полностью, поскольку часть флота еще не потоплена, Крымский мост не разрушен, а Крым не освобожден. Но все идет к тому, что они таки будут выполнены. В этом уже нет сомнений.