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У Чорному морі противник посилився трьома великими десантними кораблями, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабль

До двох ворожих ракетних кораблів в північно-західній частини Чорного моря додались 3 великі десантні.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ОК "Південь", інформуючи про оперативну обстановку на півдні України про підсумки 1 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Противник активізувався в тактиці нанесення авіаційних ударів, як прикриття облаштування відступних рубежів. Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат. У відповідь наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складам боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються. Але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині. В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявлення позицій і намірів наших підрозділів. За що й був позбавлений двох безпілотних апаратів", - йдетьс у повідомленні.

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"2 ворожі ракетні кораблі в північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додались 3 великі десантні кораблі. Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя", - додали в ОК "Південь".
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Топ коментарі
+10
Оказывается, способность к альтруизму и сопереживанию - это врожденная способность мозга. У рашистов точно этого нет, у них хромосомы поломанные. Только так можно объяснить их радость при обстерле домов, торговых центров и детских площадок. А еще дебилизм. Они, похоже, совершенно не понимают, в какую ж ведет страну их вождь
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02.07.2022 08:37
+5
новые корабли пришли на подмогу крейцеру мацква...
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02.07.2022 10:10
+4
Так військовий Америки дав точну характеристику оркам і їх командирам. Ви бачили учора анонс про згоряння програми ремонту доріг, яких там ніколи не було. Виходить, що вони просто згортають програму рассея.
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02.07.2022 08:52
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Чекають розмінування моря.
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02.07.2022 08:31 Відповісти
Або ЗРК поставили на них
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02.07.2022 12:46 Відповісти
Оказывается, способность к альтруизму и сопереживанию - это врожденная способность мозга. У рашистов точно этого нет, у них хромосомы поломанные. Только так можно объяснить их радость при обстерле домов, торговых центров и детских площадок. А еще дебилизм. Они, похоже, совершенно не понимают, в какую ж ведет страну их вождь
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02.07.2022 08:37 Відповісти
Так військовий Америки дав точну характеристику оркам і їх командирам. Ви бачили учора анонс про згоряння програми ремонту доріг, яких там ніколи не було. Виходить, що вони просто згортають програму рассея.
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02.07.2022 08:52 Відповісти
Синдром Дауна у всих кацапів,у Ху.ла-Даун+.
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02.07.2022 09:31 Відповісти
ну это примерно тоже самое,что усилить танковый батальон тремя грузовиками.
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02.07.2022 08:51 Відповісти
Пентагон и не скрывает что дайот данные для ВСУ о всех перемещениях войск путлера через спутники Илана Маска
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02.07.2022 08:58 Відповісти
десант на остров Змеиный ********** номер такой дубль 666 а давайте сколько можно в тех шарманках болтаться пора определятся или на ДНО или...в ДНО..
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02.07.2022 09:06 Відповісти
нехай десантом під завязь пакуються і поближче до нашого узбережжя пливуть. Назад попливуть в цилофанових.
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02.07.2022 09:15 Відповісти
Та ні хай там і залишаються на Дні Моря...
Бичкам же треба якось годуватися...
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02.07.2022 09:23 Відповісти
Я не здивуюся, якщо орки наново почнуть на Зміїбаївку завозити техніку...Буде Добрий жест частина 2
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02.07.2022 09:28 Відповісти
а як же коридор до пмр, невже відмовились
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02.07.2022 10:03 Відповісти
новые корабли пришли на подмогу крейцеру мацква...
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02.07.2022 10:10 Відповісти
А от куда они появились? я думал Турция закрыла басфор
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02.07.2022 10:36 Відповісти
Та в севастополі ж мабуть стояли. А це вийшли в море.
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02.07.2022 11:40 Відповісти
Звідки вони взялись?
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02.07.2022 10:39 Відповісти
Кресеру москва скучно и холодно одному на дне
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02.07.2022 10:44 Відповісти
Слава Б-гу и ВСУ рашистский крейсер уже не один на дне.
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02.07.2022 11:17 Відповісти
И **** с них толку?
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02.07.2022 10:58 Відповісти
Хочуть перевірити, чи набуде ВДК від'ємної плавучості при потраплянні в нього гарпуна чи нептуна!
Любознательные орки...
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02.07.2022 11:05 Відповісти
Из ремонта или Каспия?
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02.07.2022 11:18 Відповісти
Возможен и такой заголовок:Рашисты вывели в Черное море еще три ммшени для ВСУ.
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02.07.2022 11:19 Відповісти
ждем десанта на Змеиный. Воду и сухпай можно не брать - это будет экономия. Три БДК - это приблизительно 120 тонн биомассы. Мы потом на остров завезем двадцатитонный контейнер лумбрицинов, і нарешті років через десять там наші прикордонники вже зможуть у городику висаджувати бурячки на борщ. Нормальний такий аграрний стартап вийде.
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02.07.2022 11:50 Відповісти
Скоріше за все на них стоять С-300, або Буки чи Тори, думаю ця думка дойде до потрібного
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02.07.2022 12:45 Відповісти
Додались? Це як, з неба впали,чи винирнули з глибин морських, чи може верфь новамасковська видала? Босфор досі наче закритий для військових посудин?
Від кого такі каламутні повідомлення надходять?
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02.07.2022 13:07 Відповісти
 
 