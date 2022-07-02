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Боррель про удар військ РФ по Одещині: Відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЄС засуджує ракетні удари Росії по Одеській області і вважає чергову атаку військовим злочином.
Про це у твітері повідомив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
Офіційний Брюссель вимагає від РФ припинити завдавати удари по мирному населенню.
"Особи, відповідальні за дії, які є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", - заявив Боррель.
Топ коментарі
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.07.2022 09:15
+8 Vika Lysenko
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+8 afuster25
показати весь коментар02.07.2022 09:58
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Будь ласка, зачекайте...
Як вони притягнуть до відповідальності когось? ***** з кодом своїх вбивць сам не приїде до їх..... тільки сміливі Українці притягнути можуть до відповідальності рашистов.
шо там по МН17 ? Га?