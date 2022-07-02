Боррель про удар військ РФ по Одещині: Відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності

ЄС засуджує ракетні удари Росії по Одеській області і вважає чергову атаку військовим злочином.

Про це у твітері повідомив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційний Брюссель вимагає від РФ припинити завдавати удари по мирному населенню.

"Особи, відповідальні за дії, які є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", - заявив Боррель.

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