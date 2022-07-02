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Боррель про удар військ РФ по Одещині: Відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

ЄС засуджує ракетні удари Росії по Одеській області і вважає чергову атаку військовим злочином.

Про це у твітері повідомив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційний Брюссель вимагає від РФ припинити завдавати удари по мирному населенню.

"Особи, відповідальні за дії, які є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", - заявив Боррель.

Також читайте: Внаслідок російського ракетного удару по Сергіївці 21 людина загинула, близько 40 – поранені, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Как МН17 судят - 8 лет ? И про ***** ни гугу ?
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02.07.2022 09:15
+8
Что значит , какие - то там ответственные ⁉️ВИНОВАТЫ ВСЕ РАШИСТЫ , они ПОДДЕРЖИВАЮТ КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ‼️ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ ,что РФ страна ТЕРРОРИСТКА ВО ГЛАВЕ С МАНЬЯКОМ диктатором ПАЛАЧЕМ ПУТЛЕРОМ ⁉️
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02.07.2022 09:36
+8
Як яким? Черговою порцією стурбованості. А взагалі, це вже якась глобальна шизофренія людей на планеті. Як можно, дивлячись на те, що у 21 столітті робить тупін у світі і так його жахатись, жидко срати? Що ж це за люди живуть на Землі, які як раби смердючи дозволяють таким виродкам таке творити?
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02.07.2022 09:58
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Как МН17 судят - 8 лет ? И про ***** ни гугу ?
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02.07.2022 09:15 Відповісти
Что значит , какие - то там ответственные ⁉️ВИНОВАТЫ ВСЕ РАШИСТЫ , они ПОДДЕРЖИВАЮТ КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ‼️ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ ,что РФ страна ТЕРРОРИСТКА ВО ГЛАВЕ С МАНЬЯКОМ диктатором ПАЛАЧЕМ ПУТЛЕРОМ ⁉️
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02.07.2022 09:36 Відповісти
Бо сцикуни обісрані.
Як вони притягнуть до відповідальності когось? ***** з кодом своїх вбивць сам не приїде до їх..... тільки сміливі Українці притягнути можуть до відповідальності рашистов.
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02.07.2022 10:31 Відповісти
Всі стращають кацапню, а їм пофігу.
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02.07.2022 09:15 Відповісти
Если через 4 дня Совет Европы признает природный газ - "зеленой" энергией - то все эти осуждения - до сраки. подписывайте петицию https://secure.avaaz.org/campaign/en/no_gift_for_putin_loc_uk/?cXkUctb
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02.07.2022 09:21 Відповісти
Яким цікаво чином вони будуть притягнуті до відповідальності ?
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02.07.2022 09:30 Відповісти
Як яким? Черговою порцією стурбованості. А взагалі, це вже якась глобальна шизофренія людей на планеті. Як можно, дивлячись на те, що у 21 столітті робить тупін у світі і так його жахатись, жидко срати? Що ж це за люди живуть на Землі, які як раби смердючи дозволяють таким виродкам таке творити?
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02.07.2022 09:58 Відповісти
Трусливі, обісцяні люди (ЄС та іньші). Й ще є мразота котра підтримує рашистов.
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02.07.2022 10:33 Відповісти
***** жахнет по нам ядерной бомбой и тогда тоже Боррель скажет такую же фигню?
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02.07.2022 11:04 Відповісти
Как эта мантра - будуть притягнуті до відповідальності - уже кумарит...
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02.07.2022 11:21 Відповісти
Ага, але 1млрд кожного дня спонсорувати терориста мордора за енергоносії не в западло. Бо просто бізнес.
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02.07.2022 12:17 Відповісти
Борелі моліться на зсу і зброю давайте швидше бюрократи грьобані,бо з вами сцикунами,куйлу нема що робити!
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02.07.2022 12:57 Відповісти
я вас прошу...засуджує..озабочєнность..притягнуті до відповідальності..
шо там по МН17 ? Га?
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02.07.2022 13:17 Відповісти
Гутьєреш .вже був..обісрався і поїхав до дому памперси міняти...киздаболити
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02.07.2022 13:21 Відповісти
Дежурное бла-бла-бла. Ему уже и самому поднадоело, а шо делать? Работа...
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02.07.2022 16:23 Відповісти
На пустопорожні пропиз.они цього борделя уже ніхто не звертає уваги.
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03.07.2022 09:55 Відповісти
 
 