Унаслідок агресії РФ в Україні 344 дитини загинули та понад 640 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 2 липня 2022 року понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 340, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.



Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

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Також за добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.