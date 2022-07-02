Унаслідок агресії РФ в Україні 344 дитини загинули та понад 640 поранені, - Офіс генпрокурора
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Станом на ранок 2 липня 2022 року понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 340, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.
За даними ювенальних прокурорів, 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.
Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.
Також за добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
Будь ласка, зачекайте...
Ольга Опрышко dd57c1c4
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Реєстрація: 02.07.2022
Вівця срана! Ти хоч знаєш, як саме організовується ППО міст, аеродромів та інших широкомасштабних об"єктів? Мелеш ідіотка, язиком, не думаючи!
Захищають не "житлові квартали", а "ключові об"єкти інфраструктури" на які ведеться напад Для того, щоб захистить одне місто, треба трохи не все ППО ЗСУ зібрать на його підступах А решті країни що робить?!
Мені одне ЧМО в кінці березня таке саме тринділо - "Паставили пасреди горада пушку и стреляли, а нас потом в атвет бамбили!"А та "пушка" прикривала каналізаційну насосну станцію Якби її розбили - місто плавало-б в гімні А там - епідемії І вмерли-б тисячі!