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Рашисти постріляли один одного в Токмаку, загинули 4 окупанти, поранення дістали близько 10, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.

Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф, який переріс у збройну сутичку, у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів", - поінформували в обладміністрації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
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02.07.2022 10:33
+23
Операція самоліквідація.
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02.07.2022 10:29
+20
хорошо бы и наоборот - 10 загинуло, а четверо - без рук, без ніг та сліпоглухонімими залишилось )
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02.07.2022 10:30
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Операція самоліквідація.
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02.07.2022 10:29 Відповісти
отрицательно подружились..
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02.07.2022 10:39 Відповісти
Жест доброї волі.
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02.07.2022 11:07 Відповісти
navernoe kradeny unitaz nepodelili po ljubomu - eto harasho
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02.07.2022 10:29 Відповісти
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02.07.2022 10:29 Відповісти
хорошо бы и наоборот - 10 загинуло, а четверо - без рук, без ніг та сліпоглухонімими залишилось )
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02.07.2022 10:30 Відповісти
Знову кадирівці проти бурятів?😄
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02.07.2022 10:31 Відповісти
Папа Римский сказал, что они все християне.
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02.07.2022 10:36 Відповісти
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02.07.2022 10:33 Відповісти
четверо в целофанових додому поїдуть
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02.07.2022 10:50 Відповісти
Ага,і "дарагая" ніяких грошей не отримає ,
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02.07.2022 12:44 Відповісти
пропоную захоплюючу гру для "русо-туристо". Взвод або краще рота ділиться на дві команди, займають позиції, і лупашать одні одних. Хто лишається живим отримує майже новий унітаз. В фіналі гри розігрується майже новий телевізор. Переможець отримує приз і щасливим повертається додому.)
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02.07.2022 10:56 Відповісти
Повертається майже щасливим у новому пакеті.
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02.07.2022 11:10 Відповісти
Переможець отримує приз і повертається у салафанi до щасливої жiнки .
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02.07.2022 12:23 Відповісти
для любителів футболу можна організувати чемпіонат (на мінному полі) під шелест "градів" на таких же умовах і з таким самим призовим фондом.)
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02.07.2022 12:49 Відповісти
В душе они были Биндеровцами
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02.07.2022 10:59 Відповісти
Міжетнічний конфлікт серед росіян....
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02.07.2022 10:59 Відповісти
Самоликвидация, одним словом.
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02.07.2022 11:19 Відповісти
Дьік примітивньій ру.язьік, одне слово 10 значень.
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02.07.2022 12:01 Відповісти
Сброд бандитов, ворья, алкашни и наркоманов. Мерзота
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02.07.2022 11:06 Відповісти
Як сказав Філатов (мер Дніпра), що з трьох кацапоорків один сидівший, а в ЗСУ з трьох військових один із вищою освітою. Уявляєте кого втрачаєм ми Україна, це цвіт нації, а кацапстан ліквідує біосміття.
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02.07.2022 12:54 Відповісти
Да вижу я по роликам украинских бойцов. Светлые лица, чистые улыбки молодых хороших парней. Им с семьями жить, хороших детей рожать, о родителях заботиться, бизнес свой начинать. А они гибнут из-за этой пьяной мрази из-за поребрика, которые даже с матерями своими матом разговаривают. Которые пришли грабить потому, что сами живут в дерьме и не могут из него выбраться ..
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02.07.2022 13:13 Відповісти
Я віддам свою НОВУ посудомийку на рашинський **аукцион**
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02.07.2022 11:15 Відповісти
Испокон веков, при переговорах о том как делить "клад" - по-честному или по-братски - договаривающиеся стороны несут некоторые потери, ибо не всегда сразу удаётся достичь некоторого консенсуса
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02.07.2022 11:26 Відповісти
Це у них па-чеснаку називається.
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02.07.2022 12:55 Відповісти
Міжетнічна суперечка про те, хто краще звiльнює Україну вiд нацизму.
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02.07.2022 11:47 Відповісти
Скромненько. Скромненько. Но со вкусом.
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02.07.2022 11:52 Відповісти
желаю им полной победы с обеих сторон,до последнего ублюдка!
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02.07.2022 12:03 Відповісти
Отримую вже давно повідомлення про перелік речей які знаходять у вбитих поранених та полонених Перелік різноманітний Однак майже у всіх списках вилученого (крім документів) - "шприци з невідомою речовиною"! Можна допустить що це - "протишокове" Однак для цього використовуються спеціальні "шприц-тюбики" - звичайні пластикові шприци занадто крихкі (Хіба що кацапи вже й шприц-тюбики робить розучилися!)
А може все простіше? Німці з початком ІІ світової війни (ще у Польщі та Франції) наркотою своїх солдат підгодовували
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02.07.2022 12:04 Відповісти
Pervitin
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02.07.2022 13:00 Відповісти
Побольше таких акций самоликвидации,и в кремле тоже !!!
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02.07.2022 12:32 Відповісти
Переможцям цього поєдинку призові кулі в голову від снайперів ВСУ! Поаплодуємо ще живим окупантам!
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02.07.2022 16:55 Відповісти
 
 