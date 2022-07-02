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Рашисти постріляли один одного в Токмаку, загинули 4 окупанти, поранення дістали близько 10, - Запорізька ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.
Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф, який переріс у збройну сутичку, у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів", - поінформували в обладміністрації.
Топ коментарі
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.07.2022 10:33
+23 5 копійок
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+20 Fjall_Raven
показати весь коментар02.07.2022 10:30
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А може все простіше? Німці з початком ІІ світової війни (ще у Польщі та Франції) наркотою своїх солдат підгодовували