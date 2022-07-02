Рашисти постріляли один одного в Токмаку, загинули 4 окупанти, поранення дістали близько 10, - Запорізька ОВА

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.

Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф, який переріс у збройну сутичку, у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів", - поінформували в обладміністрації.

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