Війська РФ ракетами вдарили по портовій інфраструктурі та підприємствах Миколаєва, - ОВА

По Миколаєву було завдано нових ракетних ударів, обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства, також обстрілюються громади області, є загиблий.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку, 1 липня, по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна. За інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, одну з ворожих ракет було збито", - йдеться у повідомленні..

Також зранку, 2 липня, у Миколаєві знову чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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Крім того, 1 липня, були обстріли у Широківській громаді. Влучання було по домогосподарству. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вдень, 1 липня, зафіксовано обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Внаслідок чого в селі Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження на площі 1 га.